Pamela López denuncia a Christian Cueva por maltrato psicológico tras llamada en Navidad: “¿Pensaron que no iba a actuar?”

La influencer acudió a la comisaría para formalizar una acusación contra el futbolista, buscando resguardar tanto su bienestar emocional como el de sus tres hijos tras la inesperada discusión en plena celebración de Navidad (Amor y Fuego)

La disputa entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo tras una denuncia presentada por la madre de los tres hijos del futbolista.

La influencer llegó acompañada de su abogado a una dependencia policial en San Isidro para formalizar una acusación por presunto maltrato psicológico, atribuida a una llamada telefónica realizada la noche del 24 de diciembre de 2025.

El hecho, según su versión, afectó su estabilidad emocional y se produjo en un contexto de tensiones previas relacionadas con la manutención, la crianza y la relación del deportista con los menores. El caso se desarrolla en paralelo a cruces públicos con la defensa legal de Cueva.

Denuncia presentada tras llamada en Nochebuena

El contacto telefónico registrado durante la celebración navideña impulsó a Pamela López a iniciar acciones legales, al señalar que las palabras de Christian Cueva afectaron su estabilidad y su entorno familiar. (Amor y Fuego)

Pamela López explicó que la comunicación telefónica recibida durante la celebración navideña fue el detonante para recurrir a la vía policial. La trujillana sostuvo que las expresiones escuchadas durante esa llamada constituyeron una agresión verbal que decidió no dejar pasar. Tras completar el trámite correspondiente, confirmó que la denuncia quedó formalizada como maltrato psicológico.

“Acabo de formalizar mi denuncia por maltrato psicológico. ¿Qué pensaste, que me iba a quedar de brazos cruzados? No, señora. Preocúpese ahora de seguir defendiendo lo indefendible. Yo siempre voy a velar por los derechos de mis hijos y contra ellos y contra mí, nadie va a pasar, menos tú”, declaró ante cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Sus palabras no solo estuvieron dirigidas al futbolista, actualmente vinculado al Club Juan Pablo II, sino también a su entorno legal. López afirmó que su prioridad es la protección de sus hijos y que cualquier situación que considere lesiva para su bienestar será enfrentada por las vías que correspondan.

Cruce directo con la defensa legal del futbolista

El conflicto se intensificó cuando Pamela López encaró públicamente a la abogada de Christian Cueva, tras difundirse versiones que ponían en duda su rol como madre y responsable del hogar. (Amor y Fuego)

La denuncia se dio en medio de un intercambio público con Medaly Barrientos, abogada de Christian Cueva, quien había señalado que los menores podrían estar expuestos a situaciones inapropiadas bajo el cuidado de su madre. López rechazó de manera enfática esas afirmaciones y cuestionó los argumentos expuestos por la defensa del deportista.

En declaraciones posteriores, la influencer se refirió a la presentación de correos electrónicos del colegio de sus hijos, los cuales fueron utilizados para sostener que los menores habrían asistido al centro educativo sin un adulto responsable. Frente a ello, explicó las dificultades cotidianas que enfrenta al asumir sola la crianza.

“Sí, ha habido oportunidades a las que no he podido asistir porque me tengo que multiplicar entre tres. Día del Padre entre tres, Día de la Madre entre tres. Yo no tengo nana. Tengo una persona que me ayuda esporádicamente; hoy en día, no la tengo, y me tengo que dividir entre tres. Tengo que trabajar para solventar mis gastos”, expresó.

López aseguró que estas situaciones no responden a negligencia, sino a una sobrecarga de responsabilidades que, según indicó, no es compartida de manera equitativa con el padre de los menores.

Debate por manutención y gastos de los menores

La discusión por los aportes económicos reavivó el conflicto, luego de que Pamela López afirmara que enfrenta deudas y gastos acumulados sin recibir apoyo constante del padre de sus hijos. (Amor y Fuego)

Otro de los puntos que salió a la luz durante sus declaraciones fue el tema económico. Pamela López respondió a los señalamientos sobre el pago del colegio y otros gastos básicos de sus hijos, un asunto que ha sido motivo de controversia entre ambas partes.

“Ya el abogado va a salir a hablar. Como ya lo había dicho, son 8 mil soles que irían al colegio; con 4 mil soles no van a comer, no se van a vestir… salud, vestimenta, recreación… Es un año que tu patrocinado a mí no me ha dado absolutamente nada y tengo que cubrir muchísimas deudas que todavía estoy pagando”, manifestó.

La influencer sostuvo que la manutención no se limita a la pensión escolar y que existen múltiples necesidades que deben ser cubiertas de manera constante. Según su versión, ha asumido sola esos compromisos durante un periodo prolongado, lo que ha generado deudas que aún intenta saldar.

Tenencia compartida y ruptura en el proceso de divorcio

La intención de solicitar tenencia compartida abrió un nuevo frente de tensión, con Pamela López cuestionando el vínculo cotidiano de Christian Cueva con sus hijos y rechazando esa posibilidad. (Amor y Fuego)

El enfrentamiento escaló cuando se dio a conocer la intención de Christian Cueva de solicitar la tenencia compartida de los menores. Esta posibilidad fue duramente cuestionada por Pamela López, quien puso en duda el vínculo cotidiano del futbolista con sus hijos.

“Qué payasa, de verdad, qué payasa eres. Te muestro el WhatsApp. ¿Desde cuándo tu patrocinado no ve a sus hijos? ¿Cuánto tiempo ha tenido vacaciones? ¿Los has visto con mis hijos? Nunca. Entonces preocúpate por eso”, expresó visiblemente alterada.

La crítica continuó al referirse a la capacidad del deportista para asumir una custodia compartida. “Y si quieres tenencia compartida, de verdad hay que ser descerebrada para solicitar eso cuando no sabes quién es su mejor amigo, qué comen, qué les gusta”, añadió.

En paralelo, el abogado de Pamela López informó que no se logró un entendimiento para avanzar con un divorcio consensuado. A través de un comunicado difundido en la cuenta de Instagram de su patrocinada, señaló que las conversaciones sostenidas no permitieron cerrar un acuerdo.

“Luego de la reunión sostenida con los abogados del demandante, debo decir que por ahora no hemos podido llegar a un acuerdo para obtener un divorcio de manera rápida y armoniosa”, indicó el letrado.

La falta de consenso mantiene abiertas varias aristas del conflicto, que ahora incluye una denuncia policial, cuestionamientos públicos, desacuerdos sobre la crianza y un proceso de separación que continúa sin resolverse.