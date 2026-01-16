Pamela Franco afirma que quiere ‘estabilidad’ antes de casarse con Christian Cueva: “Estar bien como pareja”

Pamela Franco afirmó que, pese a los planes del futbolista, aún deben resolver varios temas antes de pensar en una boda. Infobae Perú / Captura TV - Willax

Pamela Franco volvió a romper su silencio sobre uno de los temas más comentados de su vida personal: la posibilidad de casarse con Christian Cueva. La cantante fue abordada por las cámaras del programa ‘Amor y fuego’ en plena vía pública y, lejos de esquivar las preguntas, decidió sincerarse como nunca antes.

Sus declaraciones sorprendieron, no solo porque confirmó que el futbolista sí tiene la intención de llegar al altar con ella, sino porque dejó en claro que, por ahora, ella no está lista para dar ese paso, revelando el motivo que la frena.

El contexto no es menor. Mientras Christian Cueva se encuentra inmerso en un proceso legal para concretar su divorcio de Pamela López, con quien aún sigue casado legalmente, su relación con Pamela Franco continúa siendo observada con lupa por el público. En medio de rumores, cuestionamientos y opiniones divididas, la intérprete de ‘Dile que nos amamos’ optó por hablar con franqueza y poner paños fríos a las expectativas que muchos ya habían creado sobre una boda cercana.

Pamela Franco se sincera sobre casarse con Christian Cueva y genera revuelo en ‘Amor y fuego’. Infobae Perú / Captura TV - Willax.

Sus posibilidades de casarse con Christian Cueva

Consultada directamente sobre los esfuerzos de Cueva por divorciarse y su deseo de casarse nuevamente, Pamela Franco respondió con serenidad, pero con firmeza. Lejos de mostrarse eufórica, dejó en evidencia que su prioridad no es una ceremonia ni un anillo, sino la estabilidad emocional de su relación. “Tenemos que estar bien como pareja”, expresó la artista de 37 años, una frase que resonó con fuerza y dejó entrever que la relación atraviesa por un proceso de ajustes y aprendizajes.

La cantante explicó que, pese a los sentimientos que existen, considera fundamental avanzar con cautela. “Primero, paso a paso. Es importante que nosotros nos estabilicemos, y eso no es broma. Tenemos que estar bien como pareja”, señaló en un inicio, marcando distancia de cualquier presión externa y demostrando una postura madura frente a un tema que suele romantizarse en exceso.

Pamela Franco profundizó aún más en su reflexión al señalar que el camino que comparten todavía es largo y que existen varios aspectos pendientes por resolver, más allá del divorcio del futbolista. “Yo creo que el camino todavía es largo, tenemos que concretar muchas cosas, no solamente el tema de su divorcio, sino muchas cosas entre los dos”, manifestó ante las cámaras del programa conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

En sus declaraciones, la artista también hizo énfasis en el momento de vida en el que ambos se encuentran. Según explicó, la edad y las experiencias previas influyen directamente en la manera en que hoy conciben una relación. “Estamos a una edad en que creo que buscamos estabilidad”, afirmó, dejando claro que, para ella, el matrimonio no puede ser visto como una meta apresurada ni como una solución a los problemas.

Con una visión realista y poco idealizada, Pamela Franco cuestionó la creencia de que una boda garantiza el éxito de una relación. “El tema del matrimonio o casarse, la fiesta, no te da la estabilidad que uno busca”, sostuvo, desmarcándose de los clichés románticos. Para la cantante, el verdadero trabajo está en el día a día, en la construcción constante del vínculo. “Estamos trabajando en ello, que es lo importante”, añadió, reforzando la idea de que su prioridad es fortalecer la relación antes de pensar en formalidades legales.

Pero la conversación no se limitó únicamente a su vida sentimental. Durante la misma entrevista, Pamela Franco también se refirió a uno de los episodios más comentados en redes sociales: su reciente videoclip junto a Christian Cueva y la polémica referencia al yape de S/280, una cifra que se convirtió en símbolo del escándalo que, tiempo atrás, expuso públicamente Pamela López al revelar sus sospechas sobre una relación clandestina entre ambos.

El videoclip de su canción ‘El perro del hortelano’, protagonizado por Franco y Cueva, no pasó desapercibido. En las imágenes, muchos usuarios interpretaron una alusión directa a aquel polémico depósito, lo que desató una ola de críticas contra la pareja. Ante ello, la cantante decidió defender su propuesta artística y responder sin evasivas.

“Si no hay críticas, nosotros no existimos”, afirmó con contundencia, dejando en claro que está acostumbrada al escrutinio público. Reconoció que las opiniones siempre estarán divididas, pero aseguró que eso no la detiene. “Hay algunos a los que les puede agradar, a otros que no”, señaló, asumiendo con naturalidad la exposición mediática que conlleva su relación.

Pamela Franco explicó que el enfoque del videoclip tiene un tono sarcástico, pero negó rotundamente que se trate de una burla o una falta de respeto hacia terceros. “Es una parte sí sarcástica, la verdad, pero de nuestras vidas. No me estoy riendo de nadie, no estoy siendo sarcástica con nadie”, aclaró, defendiendo su derecho a contar su historia desde el arte y la música.

