Elecciones 2026: 76% no votaría por candidatos con discursos de odio o posiciones anti LGBTIQ+

La encuesta de Ipsos y Más Igualdad Perú evidencia un respaldo mayoritario a la igualdad y el rechazo a la discriminación en política

Ipsos: 8 de cada 10
Ipsos: 8 de cada 10 peruanos exige respeto a personas LGBTIQ+ en política. Foto: Más igualdad Perú

A poco más de un año de las Elecciones Generales 2026, un dato irrumpe con fuerza en el debate político: tres de cada cuatro personas en el Perú urbano aseguran que no apoyarían a candidatos que promuevan discursos de odio o posturas contrarias a los derechos de las personas LGBTIQ+. El resultado no solo refleja un cambio en la opinión pública, sino que marca una línea roja para quienes buscan capitalizar electoralmente la discriminación.

La encuesta urbano nacional realizada por Ipsos y Más Igualdad Perú muestra un amplio respaldo al respeto de la orientación sexual y la identidad de género. Según el estudio, 8 de cada 10 personas encuestadas en el Perú urbano consideran que todas las personas deben recibir el mismo trato ante la ley y tener igual acceso a derechos fundamentales como el trabajo digno, la educación y la salud.

El respaldo también se extiende a ámbitos específicos. El 75 % de las personas afirma que la atención en salud física y mental debe respetar la identidad de género, mientras que cerca del 80 % sostiene que el respeto hacia las personas trans debe garantizarse en todas las instituciones públicas, incluidos centros de salud y comisarías.

Aunque el apoyo es mayoritario, el informe advierte que persisten brechas de opinión, especialmente entre personas de mayor edad y en sectores con mayor vulnerabilidad económica.

El 80% de los peruanos
El 80% de los peruanos afirma estar de acuerdo con que las personas LGBTIQ+ deben ser tratadas con igual respeto ante la ley y tener el mismo acceso a trabajo digno, educación y salud que cualquier otra persona. Fuente: Ipsos / Más Igualdad Perú

Familias diversas

En el plano normativo, el Perú continúa rezagado en comparación con otros países de la región. Hasta la fecha, no se ha aprobado el matrimonio civil igualitario ni la unión civil para parejas del mismo sexo. Sin embargo, la opinión pública urbana empieza a mostrar señales claras de cambio.

El 55 % de las personas encuestadas respalda algún tipo de reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo: el 29 % apoya el matrimonio civil igualitario y el 26 % la unión civil. Este respaldo es significativamente mayor entre las generaciones jóvenes. Entre quienes tienen entre 18 y 25 años, el 49 % se muestra a favor del matrimonio civil igualitario, una cifra que contrasta con la opinión de las personas mayores de 43 años.

Para Bruno Fernández de Córdova, presidente de Más Igualdad Perú, estos resultados reflejan una transformación social en curso. “El Perú está dejando atrás la idea de que la igualdad debe esperar, porque las familias diversas existen y merecen la misma protección legal que cualquier otra”, señaló.

Edlira Mara, 43, gives Alba
Edlira Mara, 43, gives Alba Ahmetaj, 44, her wedding ring during the ceremony, on the rooftop of the mayor's office in central Tirana, Albania, May 19, 2024. The couple's marriage is not acknowledged by the state, as Albanian law does not recognise same-sex civil unions, but for Alba and Edlira it was a real expression of love, a cry for equality. "There are two people in love ... and now they have finalised it with this beautiful ceremony," Edlira said after the wedding. "Society will never be ready ... What does this mean? That I cannot live?" REUTERS/Florion Goga SEARCH "GOGA LGBT FAMILY" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES.

Rechazo al odio como mensaje político

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio se vincula directamente con el escenario electoral. El 76 % de las personas encuestadas afirma que no votaría por candidaturas que promuevan discursos de odio o posiciones anti LGBTIQ+, una cifra que evidencia un rechazo mayoritario a la instrumentalización política de la discriminación.

Este resultado cobra especial relevancia en un contexto donde han surgido iniciativas legislativas regresivas, como la denominada ley de “baños trans”, que refuerza la exclusión de personas trans de espacios públicos.

“En un escenario marcado por la cercanía de las próximas elecciones en el Perú, preocupa que diversas bancadas del actual Congreso hayan dado la espalda a los derechos de las personas LGBTIQ+, abriendo el riesgo de que surjan candidaturas que promuevan discursos de odio en lugar de propuestas orientadas a la igualdad y el respeto”, advirtió Fernández de Córdova.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una
IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Una vista de la fachada del Congreso, en Lima, Perú, Septiembre 30, 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

La ciudadanía y nuevas expectativas democráticas

Desde Ipsos, el análisis apunta a un cambio en las expectativas ciudadanas frente a la política. Guillermo Loli, director de Estudios de Opinión de la consultora, señaló que la población espera un trato respetuoso y no discriminatorio por parte del Estado y de los actores políticos.

“El rechazo a los discursos de odio y el respaldo a la igualdad de acceso a salud, educación y trabajo para las personas LGBTIQ+ reflejan nuevas expectativas sobre cómo debe convivirse y gobernarse en una sociedad diversa”, explicó.

En la misma línea, Lucía Calderón Portugal, coordinadora de la campaña Sí Acepto Perú, sostuvo que la sociedad peruana avanza más rápido que el marco legal. “Eso exige seguir trabajando para que la igualdad no sea solo una idea, sino una realidad legal”, afirmó.

Algunas de las encuestas más
Algunas de las encuestas más importantes en torno a la comunidad LGBTIQ+ y su salud mental corresponden a Promsex y Más Igualdad Perú. - Créditos: Andina

Ficha técnica del estudio

La encuesta fue realizada por Ipsos a hombres y mujeres de 18 años a más, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en zonas urbanas del país. La muestra estuvo conformada por 1.008 personas entrevistadas, con un margen de error de ±3,1 % para los resultados totales. El estudio utilizó una metodología cuantitativa, mediante encuestas cara a cara aplicadas en tablets a través del Bus Express de Ipsos. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 9 y 10 de octubre.

