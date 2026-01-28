El Monstruo llegó al Perú: Vuelo que traslada a Erick Moreno ya está en Arequipa

Imágenes del aterrizaje en Arequipa del avión de la Policía Nacional que traslada a Erick Moreno, alias 'El Monstruo', extraditado desde Bolivia. La aeronave hizo una escala técnica para recargar combustible antes de dirigirse a Lima.

Erick Moreno Hernández, criminal conocido como ‘El Monstruo’ y que en algún momento fue el hombre más buscado del Perú, finalmente se encuentra en el país luego de pasar los últimos cuatro meses encarcelado en el penal ‘La Emboscada’ de Asunción, en Paraguay.

El vuelo en el que el líder de ‘Los Injertos del Norte’ fue trasladado llegó hace unos minutos al aeropuerto de Arequipa como parte de las escalas programadas en su trayecto que tiene al Callao como destino final. Aunque su vuelo salió de la capital paraguaya aproximadamente a las 7:15 a.m. (hora peruana), pasó por Cochabamba (Bolivia) antes de hacer su última parada en la ciudad del sur del Perú.

Según Latina, el avión de la Policía Nacional del Perú (PNP) pasará aproximadamente una hora en Arequipa para reabastecerse de combustible y luego partirá con destino a Lima, donde se espera que pase por exámenes médicos de ley para conocer su estado de salud.

Video muestra el momento exacto en que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', es extraditado desde Paraguay. Fuertemente custodiado por agentes de la Interpol, es entregado a las autoridades peruanas en un aeródromo para su traslado a Lima. América TV

Pese a que ya se encuentra en Arequipa y se espera su llegada a la capital del Perú en las próximas horas, no se tiene certezas sobre cuándo podría ocurrir, esto debido a la alta nubosidad y al clima adverso que se presentó en la ciudad del sur y que incluso causó que varios vuelos que partían del Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón sean cancelados en horas de la mañana.

En caso de que el mal clima persista en Arequipa, el traslado de ‘El Monstruo’ a la ciudad de Lima podría retrasarse por varias horas más. Mientras tanto, agentes de la PNP se han instalado a las afueras del aeropuerto para resguardar la zona y evitar incidentes que puedan poner en riesgo el traslado del líder criminal.

Extradición de ‘El Monstruo’ evita que sea condenado a cadena perpetua

Aunque el actual Código Penal del Perú fue modificado para que los delitos de sicariato y extorsión tengan penas de cadena perpétua, la condena máxima que se le puede aplicar está limitada por la legislación paraguaya y no permite que se le aplique esta condena.

Imágenes del momento exacto en que Erick Moreno, alias 'El Monstruo', es trasladado por las autoridades paraguayas para ser extraditado a Perú. X.com

Según el abogado penalista, Vladimir Padilla, el límite se fundamenta en el principio de reciprocidad. De esta forma, la justicia peruana no puede imponer una sanción mayor que la contemplada en el país que concede la extradición. “El límite va a estar dado por la ley penal paraguaya. Si lo extraditan, no puedes aplicar esa pena si no existe en su legislación”, indicó en conversación con RPP.

Luego de que se concluyera el proceso de extradición en Paraguay, Julio Maldonado afirmó que la legislación de este país no contempla la aplicación de la cadena perpétua por crímenes como el sicariato, extorsión u asociación ilícita.

De esta forma, aunque el general Óscar Arriola exija al Poder Judicial que aplique la cadena perpétua contra Moreno, esta restricción legal invalida la petición. Padilla enfatizó que, aunque la sociedad espere una sanción ejemplar, el marco internacional impide ese escenario si el país que otorga la extradición no contempla tal castigo para los delitos cometidos por ‘El Monstruo’, que además deberán ser probados como parte del proceso de extradición.