Perú

‘El Monstruo’ cayó con siete policías peruanos que le daban información clave, afirma el comandante general Óscar Arriola

La llegada de Erick Moreno Hernández a Lima, tras su extradición, reveló la implicación de exmiembros de la Policía Nacional del Perú en la estructura de la organización criminal que operaba en varias regiones

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, arribó a Perú tras la aprobación de su extradición desde Paraguay. La operación, que incluyó la intervención de autoridades judiciales y policiales de ambos países, expuso la participación de siete expolicías peruanos que proporcionaban información clave a la organización criminal ‘Los Injertos de Lima Norte’, liderada por Moreno Hernández.

La detención de Moreno Hernández formó parte de una serie de megaoperativos desplegados en distintas regiones del país y en el extranjero. De acuerdo con el comandante general de la PNP, Óscar Arriola Delgado, la captura se logró a partir de una investigación que incluyó el rastreo de diecisiete direcciones IP y la participación de fiscales y jueces peruanos, en coordinación con INTERPOL y fuerzas de seguridad de Paraguay.

Extradicción de "El Monstruo" a
Extradicción de “El Monstruo” a Perú expone red de siete expolicías en organización criminal| Foto: PNP

Policías eran parte de la organización criminal

Para la captura y desarticular la banda de ‘El Monstruo’ se realizaron diversos operativos, donde en varios puntos fueron arrestados siete expolicías que, según la investigación, utilizaban su conocimiento y acceso a datos internos para favorecer a la organización criminal.

“Acá investigamos, detectamos, detenemos y a la cárcel aquellos policías que se comprometen, que pasan la línea y se convierten en parte de una banda u organización criminal”, señaló Arriola Delgado en conferencia de prensa.

El comandante subrayó que todos los exintegrantes de la policía vinculados al caso fueron capturados en diversas fases de la investigación. Las acciones delictivas de la banda se extendieron a varias regiones.

“En esa captura de setenta y nueve personas en tres megaoperativos, no solamente en Lima, sino en Ica, en Cochabamba, Bolivia, y en otras zonas, se logró detener a los principales miembros del grupo”, afirmó el general Arriola.

La esposa de Moreno Hernández fue arrestada en Bolivia, mientras que otros integrantes cayeron en el norte y sur de Perú.

La caída de los siete expolicías implicados refleja el enfoque de la PNP en combatir la infiltración del crimen organizado en sus filas. “Fueron capturados por nosotros mismos con la conducción jurídica del Ministerio Público y con las autorizaciones judiciales respectivas”, precisó.

El comandante general de la policía remarcó la colaboración con organismos internacionales y agradeció a las autoridades de Paraguay por la cooperación en la extradición de Moreno Hernández.

¿Dónde será recluido ‘El Monstruo’?

‘El Monstruo’ será recluido en la Base Naval del Callao tras una decisión adoptada por la junta clasificadora del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Esta instalación es considerada de máxima seguridad y alberga a internos vinculados a delitos de alto perfil, como medida para reducir riesgos de fuga y neutralizar actividades criminales desde el interior del penal.

La resolución responde al perfil de peligrosidad atribuido a Moreno Hernández y a la gravedad de los delitos que se le imputan. Autoridades del INPE y del Ministerio de Justicia destacaron que el traslado busca garantizar la seguridad del detenido y fortalecer el control penitenciario frente a recientes desafíos en el sistema carcelario.

Asimismo, el Ministerio de Justicia no descartó extender el pedido de investigación por otros delitos para que la pena aumente.

