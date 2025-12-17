TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Hija de Hugo Bustíos pidió ser incorporada al proceso. Foto: composición

El Tribunal Constitucional (TC) aceptó incorporar al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en la demanda con la que el excongresista de Podemos Perú, Daniel Urresti, busca anular su condena de 12 años de prisión por asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos.

Gutiérrez intervendrá como “amicus curiae”, por lo que no puede interponer algún recurso contra alguna decisión del TC en este caso. “Su actividad se limita a aportar sus conocimientos especializados“, se le recuerda en la resolución.

Ahora bien, aunque la figura del amicus curiae se supone aporta conocimientos técnicos e imparciales sobre un tema, en el caso del defensor Josué Gutiérrez no es así. Si bien en ninguna parte del escrito de 21 hojas que presentó se solicita expresamente la anulación de la condena, en los hechos está a favor de ello. Basta con leer el texto.

TC admite al defensor del Pueblo en el habeas corpus de Daniel Urresti.

Gutiérrez afirma que en el proceso penal que acabó en la condena de 12 años de prisión “se han producido violaciones a los principios de orden constitucional”. Por ejemplo, dice que supuestamente se le condenó por hechos que no se debatieron en el primer juicio del caso Bustíos donde Urresti fue absuelto, decisión que fue anulada por la Corte Suprema que ordenó un nuevo juicio. “Quedando en evidencia la atrocidad singular de lo sucedido con relación al beneficiario (Urresti)”, afirma.

El defensor del Pueblo incluso cuestiona que se haya calificado el asesinato de Hugo Bustíos como un delito de lesa humanidad para que evitar que se declare prescrito el caso. Afirma que el Poder Judicial hizo un “uso selectivo e impropio en la labor de juzgar” al invocar la figura de lesa humanidad.

Josué Gutiérrez también asegura que la condena a Daniel Urresti supuestamente contradice la sentencia contra los exoficiales del Ejército Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento, quienes también fueron condenados por el asesinato de Hugo Bustíos, pero en 2007.

“Se advierte una discriminación procesal encubierta, en tanto la Sala introduce agravantes inexistentes, altera la calificación jurídica y aplica retroactivamente figuras que no pesaron sobre los demás coprocesados. Esta disparidad vulnera el principio de igualdad en la aplicación de la ley penal, afecta la coherencia del sistema penal y quebranta la legitimidad de la decisión judicial al generar un trato desigual ante hechos que fueron previamente juzgados con criterios totalmente distintos”, se lee en el documento.

Daniel Urresti siempre negó haber participado de la muerte de Hugo Bustíos, pero el Poder Judicial lo condenó por dicho delito.

Hija de Hugo Bustíos pide intervenir

Infobae accedió a la solicitud de Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, para ser incorporada en el proceso de habeas corpus de Daniel Urresti. Pide intervenir porque tiene “interés legítimo, directo y material en la defensa de la justicia y la vigencia de la sentencia” contra el excongresista.

“La decisión que emita el Tribunal Constitucional en este expediente tiene el potencial de afectar el resultado y la ejecución de la sentencia del proceso penal principal. De prosperar el habeas corpus, se podría afectar mi derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y a la reparación. Este interés conexo justifica mi intervención como litisconsorte facultativo, coadyuvando en la posición que defiende la validez de la sentencia condenatoria o la ejecución de esta”, se lee en el documento.

El TC, mediante una resolución, resolverá el pedido de Sharmelí Bustíos.

¿Cómo fue la elección de Josué Gutiérrez?

El 17 de mayo de 2023, el Pleno del Congreso de la República de Perú concluyó el proceso de selección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo con la elección de Josué Manuel Gutiérrez Cóndor. En una sesión marcada por la celeridad, el candidato propuesto por la bancada de Perú Libre logró consolidar el respaldo necesario para asumir el cargo, alcanzando exactamente 88 votos a favor, superando por apenas uno el umbral constitucional de los dos tercios del número legal de congresistas.

El proceso de votación se llevó a cabo sin debate previo, bajo la dirección del entonces presidente del Legislativo, José Williams Zapata. Gutiérrez Cóndor se impuso frente a la candidatura de Jorge Luis Rioja Vallejos, quien solo obtuvo 58 votos, quedando lejos de la meta requerida. Originalmente, la terna incluía a Pedro Cartolín Pastor, pero este presentó su renuncia irrevocable pocos días antes de la elección, dejando el camino expedito para el duelo final entre los dos candidatos restantes.