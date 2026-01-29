Connie Chaparro revela que Bettina Oneto la llamó llorando tras acusaciones contra Sergio Galliani

Connie Chaparro hace confesión sobre Bettina Oneto. Willax TV

La actriz y locutora Connie Chaparro reveló que Bettina Oneto la contactó en medio de lágrimas tras la difusión pública de señalamientos contra Sergio Galliani por presuntos malos tratos hacia colegas durante la temporada de la obra ‘Monólogos de la vagina’ en el Teatro Marsano.

Según declaró Chaparro en el programa conducido por Aldo Miyashiro, su colega lamentó la exposición de una conversación privada de hace catorce años, la cual salió a la luz en el programa televisivo ‘Amor y fuego’, presentado por Rodrigo González.

En una entrevista difundida por el programa Habla Chino, Chaparro relató que Oneto se mostró profundamente afectada por la circulación de un audio que, según ella, fue sacado de contexto. “La pobre Bettina me llamó llorando. Me dijo: ‘Yo no he dicho eso’. Ella se ha sentido pésimo”, afirmó la actriz. El audio en cuestión corresponde a una charla íntima sostenida con su peluquera hace catorce años, que habría sido interpretada erróneamente en la actualidad.

La polémica surgió luego de que la primera actriz Sonia Oquendo denunció públicamente haber experimentado malos tratos en el marco de la obra dirigida por Galliani. Si bien Oquendo no mencionó nombres, el conductor Rodrigo González apuntó directamente contra el esposo de Chaparro, incluso asegurando que la fallecida actriz Camucha Negrete también habría manifestado dificultades para trabajar con él. Esta última afirmación fue desmentida por la familia de Negrete y por personas cercanas al entorno teatral.

Confiesa que les afectó acusación

Durante la entrevista, Chaparro expresó su pesar por la mención de Camucha Negrete, quien falleció en 2025. “Nos dolió mucho que se hable otra vez de ella y poniéndole palabras, ¿no? Alguien que ya no está, y por quien hay un cariño y una cercanía. Yo he ido a su último cumpleaños, que ha sido hace poquísimo”, declaró.

Bettina Oneto, por su parte, hizo pública su posición a través de un mensaje dirigido al conductor Rodrigo González. “Espero no se vuelva a tocar mi nombre”, expresó la artista.

Oneto aclaró que la conversación filtrada fue sacada de contexto y que no corresponde a la situación actual ni a la realidad de los hechos mencionados. Además, lamentó que una charla privada haya sido utilizada fuera de su intención original y convertida en un elemento de controversia mediática.

“Hola Rodrigo, estaba viendo el programa, y me doy con la sorpresa con mi nombre… al parecer han escuchado un audio que era de manera privada. Yo quisiera mantenerme al margen realmente porque ha sido una experiencia de hace tantos años donde estábamos en la misma obra pero no teníamos contacto, yo me refería más al tema de no saludar a los compañeros y con lo que ustedes empezaron a comentar me sorprendí“, se puede leer en un mensaje que la actriz le envió al conductor.

“Lo comenté con mi maquilladora que pensé que era mi amiga y podía comentarlo con ella, pero jamás para hacerlo público ya que nunca más trabajé con él, no sé realmente cómo será. Gracias por leerme y espero no se vuelva a tocar mi nombre en ese caso, por favor”, concluye.

La controversia también alcanzó a la hija de Sergio Galliani, quien a través de redes sociales pidió que “todo caiga por su propio peso” y defendió la trayectoria de su padre en la escena artística. La joven se sumó a las voces que solicitan respeto por la memoria de Camucha Negrete y por la integridad de los involucrados en la obra teatral.

La esposa de Sergio Galliani sostuvo que tanto ella como el actor habían optado inicialmente por no pronunciarse respecto de las declaraciones de Sonia Oquendo. Sin embargo, la alusión directa realizada por Rodrigo González motivó una respuesta pública por parte de la pareja.

“Cuando salió otra persona hablando ya con un nombre propio, a mí me pareció muy duro, muy ligero, muy fuerte una declaración así. Una cosa es que te estreses con tu director o te caiga mal o no te gusta cómo te dirigen, y otra cosa es hablar de un maltrato, porque ya me parece algo muy, muy serio”, explicó.

La actriz confesó que se sorprendió mucho. Cuando la gente empezó a pedir explicaciones, recién decidieron hablar. “Sergio, le dije: haz tu descargo, tienes que hacerlo”, le dijo.

