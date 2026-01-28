Martha Figueroa respalda a Sergio Galliani tras acusaciones de maltrato en ‘Los Monólogos de la Vagina’

Martha Figueroa reemplazó a Camucha Negrete en Los Monólogos de la Vagina.

La reciente polémica en torno a la obra “Los Monólogos de la Vagina”, presentada en el Teatro Marsano,logró la reacción de la primera actriz Martha Figueroa, quien expresó su respaldo público a Sergio Galliani tras las acusaciones de maltrato laboral surgidas durante la última temporada de la obra, en la que reemplazó a la actriz Camucha Negrete. El episodio cobró notoriedad luego de que la actriz Sonia Oquendo manifestara en una entrevista que experimentó un trato inapropiado por parte de un compañero sin mencionar nombres, aunque posteriormente el conductor Rodrigo González señaló directamente a Sergio Galliani y aseguró que Camucha Negrete le había confesado antes de morir que trabajar con el actor resultó difícil.

En medio de la controversia, Martha Figueroa publicó un comunicado en el que detalla el contexto de su llegada a la obra y la experiencia profesional junto al director y actor Sergio Galliani.

“Debido a los últimos acontecimientos y declaraciones en redes sociales sobre Sergio Galliani y el Teatro Marsano, quería comentar con ustedes lo siguiente: En primer lugar, para mí el Teatro Marsano, es y siempre ha sido una casa teatral que ha albergado a cientos de actores, directores y técnicos de las artes escénicas, durante 50 años de trayectoria intachable”, inicia Martha Figueroa.

“En agosto de 2025, fui convocado por Makhy Arana (Productora General del Marsano) para actuar en la obra “Monólogos de la Vagina”, dirigida por Sergio Galliani, como reemplazo de Camucha Negrete, quien se encontraba con problemas de salud. Asumí este reto porque sabía que me encontraba ante un equipo comprometido y responsable”, señaló la actriz, destacando la labor de Sergio Galliani como director.

La experimentada actriz indicó que pese a no conocerlo en esa faceta, le sorprendió gratamente su creatividad, talento y respeto al momento de dirigir. “Me pareció muy creativo, talentoso y respetuoso al darnos las indicaciones y correcciones necesarias para llevar a cabo la obra satisfactoriamente. Por supuesto, yo hice mi trabajo como actriz permitiendo ser dirigida por él, con mucho respeto”, afirmó la intérprete en su mensaje público. Añadió, además, que Galliani y todo el equipo de producción supieron acompañar a las actrices durante una temporada marcada por dificultades personales y profesionales.

Sergio Galliani agradece mensaje

El respaldo de la actriz fue bien recibido por el propio Sergio Galliani, quien le agradeció públicamente a través de redes sociales. “Un placer trabajar contigo y un honor haberte dirigido en tiempo récord además. Jamás olvidaré tu entrega y disposición por el bien de la obra y además en reemplazo de una grande como Camucha. Infinitas gracias y palmas para ti”, escribió el director en respuesta al testimonio de Figueroa.

Por su parte, la actriz Connie Chaparro valoró la franqueza y profesionalismo de Martha Figueroa, resaltando la rapidez con la que asumió el reto y el nivel actoral demostrado en escena.

El contexto de la obra se vio atravesado por la polémica luego de que, en una reciente entrevista, Sonia Oquendo relató que fue víctima de maltrato por parte de un compañero durante la temporada de “Los Monólogos de la Vagina”, sin identificarlo directamente. La situación escaló cuando el conductor Rodrigo González vinculó a Sergio Galliani con los comentarios de Oquendo, citando supuestas declaraciones en vida de Camucha Negrete en las que habría manifestado lo difícil que fue trabajar con el actor.

El comunicado del Teatro Marsano

Ante la magnitud del caso y la repercusión mediática, la administración del Teatro Marsano difundió un comunicado institucional refutando cualquier acusación de maltrato o ambiente laboral inapropiado. En el mensaje, la producción señaló: “Nuestra compañía viene trabajando de manera profesional, seria e ininterrumpida desde hace 50 años, con un historial impecable y realizando importantes producciones”. Además, resaltó que nunca han recibido quejas formales por maltrato ni se han visto involucrados en escándalos mediáticos.

El comunicado también reiteró el ambiente de respeto y profesionalismo que caracteriza a la compañía y rechazó “rotundamente las declaraciones sobre un supuesto maltrato hacia ella”.

