Caen “Jeffrey” y “Chorry”: implicados en atentado a discoteca de Trujillo y confiesan otros cinco ataques previos

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos sujetos, conocidos como 'Jeffry' y 'Chorry', presuntos responsables del atentado con explosivos contra la discoteca Luxor en Trujillo. | VIDEO: Cosmos Noticias

La justicia ha dictado nueve meses de prisión preventiva contra Jefferson Polo, conocido como “Jeffrey”, y Jimmy Rojas, alias “Chorry”, tras el violento atentado con explosivos que sacudió la discoteca Luxor el pasado sábado 24 de enero. Ambos sujetos, de 18 y 23 años respectivamente, enfrentan cargos por tentativa de extorsión agravada, tenencia ilegal de armas y fabricación de materiales peligrosos.

El atentado contra Luxor se dio a plena luz del día, a las 11:00 a. m., mientras el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se encontraba en Trujillo. Cámaras de seguridad captaron a un sujeto en moto que, tras aguardar unos minutos frente a la fachada, arrojó una bolsa negra con el explosivo justo después de que pasaran una pareja de transeúntes. Segundos después, la detonación destrozó el frontis del local.

La confesión que permitió la captura

La Policía Nacional intervino primero a Jefferson Polo, quien no tardó en ceder ante el interrogatorio y brindar información clave sobre el paradero de su cómplice. Gracias a su declaración, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Trujillo lograron ubicar y detener a Jimmy Rojas.

Discoteca Luxor de Trujillo sufrió atentado. Capturan a presuntos autores del atentado. Foto: Ozono TV/Composición Infobae

Sin embargo, lo más alarmante surgió durante las declaraciones preliminares. Según informó el general Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, ambos detenidos confesaron haber participado en al menos otros cinco atentados recientes. Entre sus víctimas se encuentra una empresaria minera que venía siendo extorsionada bajo amenazas de muerte, además de admitir la autoría de tres ataques con explosivos en zonas periféricas de Trujillo. Esta confesión confirma que “Jeffrey” y “Chorry” funcionaban como “brazos operativos” recurrentes para sembrar terror en la ciudad a través del cobro de cupos.

Trujillo entre una guerra de mafias

Hoy, Trujillo es el campo de batalla de una disputa criminal entre “Los Pulpos” y “La Jauría” que busca someter a todos los negocios bajo el poder de la extorsión y el cobro de cupos. La discoteca Luxor se ubica en un sector comercial asfixiado por los tentáculos de la criminalidad, donde expertos oficiales señalan que el ataque del pasado sábado responde directamente al dominio territorial de “Los Pulpos”.

Este atentado se suma a una lista de crímenes ocurridos en un radio de apenas 500 metros. A solo una cuadra de los hechos se encuentran las licorerías Tabaco y Ron, blanco reciente de extorsión, mientras que a menos de cinco cuadras se ubica la discoteca Monasterio, escenario del atentado contra la orquesta Armonía 10.

Trujillo continúa afrontando una escalada de violencia urbana asociada a extorsiones y ataques con explosivos.

Tecnología delictiva de terror

La sofisticación de estos ataques ha encendido las alertas en el Ministerio del Interior. Según las investigaciones de la fiscalía y la policía, los dispositivos utilizados en Luxor y otros locales cercanos se activan vía remota, lo que requiere un conocimiento técnico que antes no se veía en la delincuencia común de la zona. Incluso se han reportado casos donde las mafias utilizan drones para soltar explosivos desde el aire, una modalidad que dificulta enormemente la labor de patrullaje preventivo de la PNP.

El general Franco Moreno ha vinculado directamente el “modus operandi” de los detenidos con los métodos de cabecillas históricos como “John Pulpo”, “Yolín”, “Acero” y “Warner”. Si bien la investigación fiscal debe determinar el grado exacto de pertenencia a estas bandas, la policía sostiene que estos jóvenes estarían actuando bajo órdenes de estos líderes para mantener la hegemonía de “Los Pulpos” en la región.

Un nuevo atentado sacude Trujillo. Un artefacto explosivo fue detonado en la puerta de la discoteca Luxor. El ataque y la huida del delincuente en moto quedaron grabados. | VIDEO: 24 Horas