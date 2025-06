El problema de los drones en América Latina

Drones con explosivos y de costo reducido son utilizados en Ucrania. Similares comienzan a ser utilizados por organizaciones criminales en América Latina (Reuters)

América Latina tiene un problema con los drones. En marzo de 2025, un soldado colombiano murió en el Catatumbo en un ataque con un vehículo aéreo no tripulado (UAV) armado, lanzado por el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), en importantes operaciones de combate que han matado a más de 80 personas en la región y desplazado al menos a 50.000. El mes anterior, el general mexicano Jorge Alejandro Gutiérrez estuvo a punto de morir en un ataque con aviones no tripulados en Chihuahua, México, cuando el convoy en el que viajaba fue atacado por un vehículo aéreo no tripulado que tenía como objetivo el vehículo específico en el que viajaba. En septiembre de 2024, un dron que transportaba 40 libras de explosivos fue enviado contra la prisión de máxima seguridad de La Roca, en Ecuador, cerca de Guayaquil, dañando significativamente el techo cuando explotó, en un aparente intento de sacar a los prisioneros de las instalaciones. Durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) de noviembre de 2024 en Lima, Perú, que reunió a jefes de Estado y otros líderes de 21 Estados, incluido el presidente de China, Xi Jinping, las autoridades peruanas neutralizaron 35 posibles amenazas de drones.

Del contrabando a la guerra: drones en evolución

Incluso antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, los sistemas aéreos no tripulados (UAS) y otras tecnologías avanzadas estaban siendo empleados por delincuentes, terroristas y otros actores no estatales en América Latina de formas cada vez más innovadoras y problemáticas. Esto incluyó el uso de aviones no tripulados disponibles comercialmente para realizar vigilancia contra las autoridades ensitios como cruces fronterizos, entregar teléfonos celulares a las prisiones y volar explosivos crudos contra objetivos. Entre 2012 y 2014, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) detectó al menos 150 aviones notripulados que transportaban contrabando y realizaban otras actividades a lo largo de la frontera con Estados Unidos.

La guerra en Ucrania impulsó un cambio radical en la guerra de drones a través de la innovación en el campo de batalla, mostrando al mundo (incluidos los actores criminales) lo que es posible, al mismo tiempo, expandiendo significativamente el mercado de drones, desde vehículos aéreos no tripulados comerciales cada vez más sofisticados fabricados por fabricantes chinos como DJI, que podrían adaptarse fácilmente para usos militares, hasta vehículos hechos a medida que podrían ensamblarse a partir de componentes, hasta sistemas más grandes y capaces diseñados para fines militares, fabricados por estados como Turquía, Irán, Rusia, China, Israel, la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros.

La respuesta institucional y sus límites

En México, Michoacán y Guerrero se han convertido en puntos calientes para el uso de la guerra de drones por parte de los cárteles, incluidos los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Nueva Familia Michoacana (LNFM), ambos designados por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025 como organizaciones terroristas. Según los informes, los ataques de los cárteles han contado con drones cada vez más silenciosos y sofisticados, cargados de explosivos, así como vehículos con cámaras térmicas para detectar humanos. Las autoridades colombianas entrevistadas para este trabajo señalaron tácticas avanzadas preocupantes que involucran combinaciones complementarias de vehículos, incluido el mapeo de sitios específicos por la noche con sensores de imágenes térmicas, para localizar y facilitar ataques contra concentraciones de personas más tarde.

A medida que los drones disponibles comercialmente se vuelven más avanzados, la barrera del conocimiento especializado para adaptar los drones comerciales para uso militar en la región también está disminuyendo. Los funcionarios de seguridad latinoamericanos consultados para este trabajo señalaron que la militarización de los drones comerciales ya no es un conocimiento especializado que pueda limitarse o rastrearse hasta un pequeño grupo de individuos. Ahora, prácticamente cualquier persona con conocimientos que se puedan adquirir en Internet puede comprar aviones no tripulados comerciales con capacidades fácilmente armables, como sensores infrarrojos o la capacidad de lanzar cargas útiles, y adaptarlos para uso militar.

Incluso antes del despegue del uso de drones por parte de grupos criminales y terroristas en América Latina, las fuerzas de seguridad y otras organizaciones gubernamentales de la región estaban desarrollando sus propias capacidades de drones, incluidas las tecnologías de detección de drones y antidrones. Al menos 14 estados latinoamericanos poseen y emplean actualmente drones en sus fuerzas policiales y de seguridad, siendo Brasil el país con la mayor flota, así como una industria nacional de drones. Sin embargo, la respuesta de la región está limitada por los recursos y las engorrosas burocracias de adquisiciones que luchan por mantenerse al día con el desafío en evolución, entre otros impedimentos. De hecho, particularmente más allá de las fuerzas de seguridad, los gobiernos nacionales y locales de América Latina no pueden mantenerse al día con la comprensión de cómo las amenazas cambiantes de la vigilancia con drones, el contrabando, las huelgas y otras operaciones hacen que sus operaciones, y las personas y actividades que apoyan, sean vulnerables.

Nuevas amenazas: drones marítimos y terrestres

Para América Latina, el desafío actual de los vehículos aéreos es solo la punta del iceberg de la amenaza en evolución. Las embarcaciones no tripuladas y los vehículos sumergibles han estado disponibles comercialmente durante mucho tiempo. En Ucrania se han empleado embarcaciones no tripuladas construidas a medida como armas, con efectos devastadores contra los buques de guerra rusos. Vehículos similares podrían ser fácilmente utilizados por grupos criminales latinoamericanos para el contrabando, el terrorismo o la extorsión contra la infraestructura portuaria y las embarcaciones marítimas comerciales, incluidos los portacontenedores, los buques cisterna de GNL o incluso los cruceros. De la misma manera, existe una amplia gama de sistemas terrestres no tripulados, desde automóviles autónomos, hasta robots que caminan sobre dos o más patas que actualmente están siendo desarrollados por los chinos, de manera similar para el contrabando o el terrorismo. El desarrollo actual de vehículos subterráneos, incluso no tripulados, puede estar disponible para tales fines en la región en un futuro no lejano.

Conclusión: ¿estamos preparados?

América Latina, al igual que otras partes del mundo, se enfrenta a una amplia variedad de graves problemas inmediatos. Sin embargo, el desafío emergente de los sistemas no tripulados en manos de grupos criminales, terroristas y otros grupos de amenazas es algo que tanto Estados Unidos como los gobiernos de la región deben tomar en serio, anticipando riesgos y desarrollando capacidades para mitigar o abordar la amenaza. Al igual que en otros ámbitos de la seguridad hemisférica, la cooperación entre gobiernos, incluido Estados Unidos, nunca ha sido más importante para la seguridad de la región que compartimos.

* Este artículo se publicó originalmente en Legado a las Américas.-