Dos atentados con explosivos sacuden Trujillo: ataques simultáneos a licorerías dejan dos heridos y cuantiosos daños materiales

Los ataques tuvieron como blanco dos locales de una misma franquicia de licorerías, lo que refuerza la hipótesis de un atentado coordinado

Violencia no cesa en Trujillo: cámaras captan previo a explosión en licorería ubicada en zona concurrida.

La ciudad de Trujillo volvió a quedar expuesta a la violencia criminal con dos atentados explosivos registrados casi al mismo tiempo en distintos puntos del distrito de Víctor Larco Herrera. Los ataques se dirigieron contra dos sedes de la licorería Tabaco y Ron, una situación que incrementó la preocupación entre vecinos y comerciantes por la continuidad de hechos vinculados a extorsiones y amenazas.

Las detonaciones ocurrieron la tarde del miércoles 21 de enero, en un horario de alto tránsito peatonal y vehicular. Los estallidos no solo dejaron daños materiales visibles, sino también personas afectadas y una sensación de inseguridad que se repitió en ambas zonas intervenidas por la Policía Nacional.

De acuerdo con los primeros reportes, los atentados se produjeron con pocos minutos de diferencia, lo que llevó a las autoridades a considerar un ataque coordinado. Personal policial y de emergencia se desplazó de inmediato a los lugares afectados para atender a los heridos, acordonar las áreas y comenzar con las diligencias correspondientes.

Detonación en la avenida Fátima

Un nuevo atentado con explosivos se registró en el local 'Tabaco & Ron' ubicado entre las avenida Fátima y Larco, en Trujillo.

El primer atentado se registró alrededor de las 5 de la tarde en la licorería Tabaco y Ron ubicada en la avenida Fátima, en el distrito de Víctor Larco Herrera. Una fuerte explosión dañó el ingreso del establecimiento y provocó la destrucción casi total del portón metálico, además de afectar parte de la estructura frontal del local.

Según la información recogida en el lugar, en el interior del negocio se encontraban tres personas al momento del estallido. Una de ellas resultó herida y recibió atención inmediata por parte del personal médico que llegó a la zona minutos después. La persona afectada fue trasladada en ambulancia, mientras la policía aseguraba el perímetro.

Vecinos y comerciantes relataron el impacto del suceso. Algunos indicaron que el ruido fue intenso y generó pánico. “Ha sido un estallido muy fuerte”, comentaron residentes del sector, quienes también señalaron que la explosión ocurrió a plena luz del día, cuando varias personas transitaban por la avenida.

Cámaras de seguridad del área registraron a un sujeto que dejó una bolsa en las inmediaciones del local antes del estallido. Posteriormente, las imágenes muestran el momento exacto de la explosión, material que quedó en poder de la Policía Nacional para el análisis correspondiente.

Segundo atentado en la avenida Larco con Huamán

Trujillo continúa afrontando una escalada
Trujillo continúa afrontando una escalada de violencia urbana asociada a extorsiones y ataques con explosivos.

Casi de manera simultánea, otro artefacto explosivo detonó en una segunda sede de la licorería Tabaco y Ron, ubicada en la intersección de la avenida Larco con Huamán. Este segundo ataque confirmó que se trataba de dos atentados dirigidos contra la misma franquicia comercial.

Efectivos policiales acudieron al lugar para acordonar la zona y verificar si existían personas heridas o daños de mayor magnitud. El tránsito vehicular se vio afectado en ambos puntos debido a la presencia policial y a la concentración de curiosos que se acercaron tras conocer lo ocurrido.

Testigos señalaron que la cercanía temporal entre ambas explosiones generó confusión y temor. “Son dos atentados al mismo negocio”, indicaron algunos vecinos, quienes expresaron su inquietud por la repetición de estos hechos en distintos sectores de Trujillo.

Investigaciones y antecedentes del propietario

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el móvil de los atentados y establecer responsabilidades. Las diligencias incluyen la revisión de cámaras de seguridad, la toma de declaraciones a testigos y la recopilación de evidencias en ambas escenas.

Según información preliminar, el propietario del negocio sería el mismo dueño de la discoteca Monasterio, donde se detonó un explosivo durante la presentación de la orquesta Armonía 10 de Walther Lozada. Este antecedente resulta relevante para las pesquisas, debido a que refuerza la hipótesis de ataques reiterados contra locales vinculados a una misma administración.

Vecinos recordaron que hechos similares ya se registraron en la ciudad en meses anteriores y señalaron que la violencia ligada a extorsiones continúa afectando a diversos rubros comerciales. “Esto ocurre en horas de la tarde, cuando cualquiera puede estar cerca”, manifestaron residentes de la zona de la avenida Fátima.

Las autoridades mantienen presencia policial en ambos puntos mientras avanzan las investigaciones. El objetivo se centra en esclarecer si los atentados respondieron a un acto criminal planificado y coordinado, en un contexto donde Trujillo continúa bajo la presión constante de la delincuencia organizada.

Detienen a sujeto que dejó explosivo en uno de los locales en Trujillo.

Al cierre de las diligencias iniciales, fuentes policiales confirmaron la captura del sujeto que colocó el explosivo en la licorería Tabaco y Ron. El individuo quedó plenamente identificado gracias a las cámaras de seguridad del local, las cuales registraron su ingreso bajo la apariencia de un cliente. Según la información disponible, el hombre dejó el artefacto en el establecimiento y se retiró del lugar antes de la detonación, registro que permitió a los agentes ubicarlo y proceder con su detención como parte de las investigaciones en curso.

