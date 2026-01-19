Nuevo atentado contra Armonía 10: una explosión dañó el bus de la orquesta en Trujillo

El ataque contra el bus de Armonía 10 ocurrió en la madrugada en las afueras del local Monasterio | Ozono TV

La violencia vuelve a golpear a la cumbia peruana. Una fuerte detonación registrada en la madrugada de este lunes 19 de enero volvió a poner en la mira a la agrupación Armonía 10, una de las orquestas más emblemáticas del país, en lo que constituye un nuevo atentado contra la agrupación dirigida por Walther Lozada.

El hecho ocurrió pasadas las 2:00 a. m. en los exteriores del local Monasterio, ubicado en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo. Según los primeros reportes, el objetivo del ataque fue el bus de la orquesta, que se encontraba estacionado en la zona. La explosión generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

No se reportaron heridos tras la explosión; sin embargo, el vehículo de la agrupación sufrió daños materiales, confirmaron fuentes policiales locales. - Credito: Facebook / Trujillo TV

Efectivos de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, no se ha confirmado oficialmente la existencia de personas heridas, aunque sí se verificaron daños materiales en el vehículo de la agrupación. De acuerdo con información preliminar, ninguno de los integrantes se encontraba dentro del bus al momento del atentado, lo que evitó una posible tragedia mayor.

El ataque se produce en un contexto especialmente sensible para Armonía 10, que en los últimos años ha denunciado reiteradamente amenazas y extorsiones vinculadas al cobro de “cupos”, una práctica criminal que afecta a artistas, empresarios y transportistas en distintas regiones del país.

Ningún integrante de Armonía 10 se encontraba en el bus durante el atentado, lo que evitó una posible tragedia mayor, según versiones oficiales. - Credito: Facebook / Trujillo TV

Una cadena de ataques que no se detiene

Este nuevo atentado se suma a una serie de hechos violentos que han marcado la historia reciente de la orquesta. En diciembre de 2024, el bus de Armonía 10 fue atacado a balazos cuando se encontraba estacionado frente a un hotel en la avenida Tomás Valle, en el Callao, a solo una cuadra de la comisaría de Ingunza. En esa ocasión, los conductores aguardaban a los músicos, que se encontraban hospedados. El ataque no dejó víctimas, pero evidenció la vulnerabilidad del grupo incluso en zonas con presencia policial.

Meses después, la violencia escaló de forma dramática. El 17 de marzo de 2025, Paul Flores, cantante de 39 años e integrante de Armonía 10, fue asesinado en Lima tras un concierto. El bus en el que se trasladaba la banda fue interceptado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones. Dos impactos alcanzaron al vocalista, causándole la muerte. El crimen conmocionó al mundo de la música y reabrió el debate sobre la inseguridad que enfrentan los artistas en el país.

Tras ese asesinato, la orquesta denunció públicamente que venía recibiendo amenazas constantes y exigencias económicas por parte de organizaciones criminales, que les demandaban pagos elevados a cambio de permitirles trabajar con “seguridad”.

Armonía 10 rindió homenaje a Paul Flores ‘Ruso’ en su concierto en San Marcos: “Sigues doliendo”. (TikTok)

Investigación en curso y silencio oficial

Por el momento, la Policía no ha brindado mayores detalles sobre el tipo de explosivo utilizado ni sobre posibles responsables. Tampoco se ha confirmado si el atentado guarda relación directa con las extorsiones previamente denunciadas por la agrupación. Las autoridades indicaron que se están revisando cámaras de seguridad de la zona y recabando testimonios para esclarecer los hechos.

Desde el entorno de Armonía 10 no se ha emitido aún un pronunciamiento oficial, aunque fuentes cercanas señalaron que el grupo se encuentra a la espera de garantías para continuar con sus actividades artísticas.

La explosión registrada fuera del local Monasterio en Trujillo afectó el bus de Armonía 10 y generó alarma en la zona. - Credito: Facebook / Trujillo TV

La inseguridad que golpea a la música

El ataque ocurre en medio de un creciente clima de inseguridad en el país, que afecta no solo a ciudadanos comunes, sino también a figuras públicas, artistas y empresarios del entretenimiento. En regiones como La Libertad, donde Trujillo ha sido escenario de múltiples episodios violentos, la criminalidad vinculada a extorsiones y atentados continúa siendo una de las principales preocupaciones.

Mientras avanzan las investigaciones, el atentado contra Armonía 10 vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que se repite tras cada episodio: ¿hasta cuándo la música y el espectáculo seguirán siendo blanco de la violencia criminal en el Perú?