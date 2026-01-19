Perú

Bus de Armonía 10 no habría sido el objetivo del atentado: stickers de ‘Los Pulpos’ refuerzan hipótesis de ataque contra discoteca

El estallido se registró cerca de las 2:40 de la madrugada, frente al local nocturno, cuando los músicos aún ofrecían su espectáculo en el interior

Guardar

Un bus de la orquesta Armonía 10 de Walter Lozada quedó totalmente inservible tras ser alcanzado por un explosivo en Trujillo, mientras el grupo musical se presentaba en la discoteca Monasterio. En un primer momento, todo indicaba que la agrupación había sido víctima directa de un acto extorsivo. Sin embargo, nuevos indicios abren una hipótesis distinta: la orquesta no habría sido el verdadero objetivo del ataque.

El estallido se registró cerca de las 2:40 de la madrugada, frente al local nocturno, cuando los músicos aún ofrecían su espectáculo en el interior. El bus permanecía estacionado a pocos metros del ingreso, a la espera de culminar la presentación.

La detonación alcanzó de lleno al vehículo, que quedó prácticamente inutilizado, aunque no se reportaron heridos entre los integrantes de la agrupación ni entre el público. Esa circunstancia, sumada a la ubicación exacta del explosivo, llevó a los investigadores a replantear el enfoque inicial del caso: más que un atentado contra un grupo musical, se trataría de una nueva acción extorsiva dirigida contra la propia discoteca.

Explosivo frente a discoteca habría
Explosivo frente a discoteca habría tenido como blanco al negocio y no a Armonía 10

Amenazas previas a la discoteca

La discoteca Monasterio ya había sido blanco de amenazas extorsivas días antes del atentado. Según reportó TV Perú, en el establecimiento se habían detectado stickers vinculados, ‘Los Pulpos’, la organización criminal norteña que tiene como uno de sus brazos la extorsión a locales comerciales.

Es común que un establecimiento con la marca de ‘Los Pulpos’ pague un cupo a esta banda a cambio de un permiso para que puedan operar con total normalidad.

La detonación habría sido una advertencia directa para los administradores del negocio. El uso de un artefacto de alto poder, que preliminarmente sería una granada, responde a una modalidad orientada a generar temor y demostrar capacidad de daño, más que a causar víctimas mortales.

Un artefacto explosivo fue detonado junto al bus de la popular orquesta de cumbia Armonía 10 en Trujillo. El ataque ocurrió mientras la agrupación se presentaba en una discoteca local, presuntamente como un acto de amedrentamiento por parte de extorsionadores. Exitosa

El bus de Armonía 10 como daño colateral

El impacto de la explosión dejó la unidad de Armonía 10 seriamente dañada. Aunque el vehículo aún podía ser trasladado hasta una comisaría cercana, quedó fuera de operación regular.

La orquesta Armonía 10 de Walter Lozada tiene antecedentes de haber sido víctima de extorsión. Como se recuerda, el atentado en el que falleció Paúl Flores, conocido como “Russo”, estaba dirigido contra la agrupación, que en ese momento era objeto de amenazas.

Sin embargo, en este caso todo indicaría que la orquesta quedó atrapada en un episodio ajeno, convertida en un blanco visible de una advertencia que tenía otro destinatario.

La explosión registrada fuera del
La explosión registrada fuera del local Monasterio en Trujillo afectó el bus de Armonía 10 y generó alarma en la zona. - Credito: Facebook / Trujillo TV

Un patrón de ataques contra negocios en Trujillo

El atentado no fue un hecho aislado. Veinticuatro horas antes, otro explosivo fue dejado cerca de una panadería en la prolongación César Vallejo, a poca distancia del lugar donde estalló el artefacto frente a la discoteca. Dos ataques en menos de un fin de semana revelan un patrón que apunta a la intimidación sistemática contra comercios y locales nocturnos.

Explosivo que dañó bus de
Explosivo que dañó bus de Armonía 10 habría tenido otro objetivo. Foto: captura TV Perú

La Policía revisa las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el recorrido de quienes ejecutaron el atentado y establecer posibles vínculos con organizaciones criminales activas en la región. En paralelo, las autoridades han reforzado las labores de inteligencia ante el retorno de una modalidad que había disminuido hacia fines del año pasado.

Temas Relacionados

Armonía 10Trujillocrimen organizadoextorsióndiscoteca Monasterioexplosivoperu-noticias

Más Noticias

Regresa la prohibición de dos personas en moto: General Arriola defiende la medida por su uso en delitos

El presidente José Jerí informó que se emitirá un decreto supremo que establece esta restricción como parte de las acciones destinadas a reforzar la seguridad ciudadana

Regresa la prohibición de dos

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

El reglamento de la “ley contra la extorsión” indica que el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia se encargarán de la implementación de un fondo al que accederán solo las víctimas relacionadas con el transporte público y de mercancías

Peruanos pagarán por extorsiones a

BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

La agrupación de k-pop sorprendió con un cambio de fecha de su visita a Perú, lo que ha despertado expectativa por una posible tercera función

BTS adelanta conciertos en Perú

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

La central asiática hizo su primera aparición en la Liga Peruana de Vóley con un servicio errado que desató la particular expresión de la entrenadora nacional en el duelo ante Circolo Sportivo Italiano

Se-Yun Park debutó en Géminis

No solo Julio Velarde: otro peruano participará en Davos 2026, el foro económico más influyente del mundo, ¿de quién se trata?

Un representante del sector privado peruano se hará presente en la reunión del Foro Económico Mundial, encuentro que reúne a líderes políticos y empresariales calve para analizar los desafíos de la economía global

No solo Julio Velarde: otro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Peruanos pagarán por extorsiones a

Peruanos pagarán por extorsiones a transportistas: Gobierno de José Jerí crea un fondo de recuperación económica y reparación de daños

José Jerí y la amenaza de una nueva censura a tres meses de las Elecciones 2026 por sus constantes reuniones con dos empresarios chinos

Ex gobernador del Callao se defiende desde un baño en la clandestinidad: “Se están ensañando contra mí”

Desde Sarratea hasta el ‘Chifagate’ de José Jerí, la sombra de la corrupción y reuniones clandestinas de los últimos presidentes del Perú

Prófugo y con orden de captura, Vladimir Cerrón anuncia que hará campaña virtual en varias ciudades del país sin aparecer en público

ENTRETENIMIENTO

BTS adelanta conciertos en Perú

BTS adelanta conciertos en Perú y sus seguidores reaccionan emocionados: “Soñamos con tercera fecha”

Bad Bunny se despidió de sus fans en Lima tras cenar en Maido: “Disfruté mucho estar aquí, agradecido con Perú”

Armonía 10 de Walther Lozada se pronuncia tras sufrir atentado en Trujillo: “Condenamos los actos de violencia”

BTS en Perú: venta de entradas, estadio y todo lo que debes saber sobre los conciertos del 8 y 9 de octubre

BTS en Perú: cambio de fecha de sus conciertos en Lima genera conmoción entre la comunidad ARMY del país

DEPORTES

Se-Yun Park debutó en Géminis

Se-Yun Park debutó en Géminis con un mal saque: la divertida reacción de Natalia Málaga tras el fallo de la coreana

Paolo Guerrero se motiva tras marcar su primer gol en 2026 con Alianza Lima: “Estoy con ansias de que inicie el campeonato”

Alan Cantero ratifica su compromiso con Alianza Lima tras brillar en pretemporada: “Me quedé para una revancha”

Golazo de Alan Cantero con impresionante disparo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de la Plata 2026

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas se alistan para competir en el cuadro principal del Challenger 75 de Itajaí