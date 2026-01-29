Así puedes sumar tus consumos en restaurantes y hoteles para la devolución de impuestos del 2027

Como todos los años, este 2026 los trabajadores podrán recibir la devolución de impuestos por sus gastos personales a través de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). - Crédito Andina

¿Sabías que si eres un trabajador independiente o dependiente, puedes reducir tus impuestos ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) presentando tus gastos en hoteles y restaurantes? “Esto se denomina deducción y se te descuenta un total del 15% de tus consumos en esos establecimientos, teniendo un tope de 3 UIT (para el año 2026 corresponde a S/ 16.500).

“Desde 2017, todos los trabajadores formales dependientes (planilla, 5ta categoría) e independientes (recibos por honorarios, 4ta categoría) pueden acceder a la devolución (parcial o total) del Impuesto a la Renta que pagaron, siempre que sustenten correctamente algunos gastos personales”, resalta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

Dentro de estos gastos personales se encuentra justamente los gastos en hoteles y restaurantes. Según la Sunat para lograr este beneficio, los contribuyentes deben exigir las boletas de venta electrónica (con DNI), ticket POS, ticket de monedero electrónico, nota de débito o nota de crédito electrónica con tu número de RUC o DNI al negocio donde realizaste tus consumos y cumplir los requisitos generales para la deducción.

Gastos deducibles, según Sunat

Los gastos deducibles del impuesto a la renta son los gastos que realizas durante el año en restaurantes, bares, hoteles, alquiler de inmuebles, aportaciones a EsSalud por trabajadores del hogar, servicios profesionales y oficios.

“Puedes utilizarlo para reducir el impuesto a la renta que te corresponde pagar en tu Declaración Anual y tiene un límite de 3 UIT o S/ 16.500 en conjunto”, resalta la Sunat.

Sin embargo, además de esto, el contribuyente podría acceder a una devolución de impuestos directamente en su cuenta, que es una que hace la Sunat de oficio, sin que este haga un trámite. “Existe mucha confusión sobre este tema, ya que se cree que los gastos personales que se sustenten serán devueltos por Sunat, lo cual no es correcto. No se trata de un reembolso de gastos, sino una devolución de impuestos sobre la base de los gastos sustentados”, aclara Carrillo Acosta por su lado.