PJ levanta el secreto bancario del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva y Luciana León por caso Odebrecht

Jorge del Castillo, Luis Alva Castro y Luciana León son investigados por presunta asociación ilícita para delinquir y lavado de activos. Foto: composición Infobae

El juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho ordenó levantar el secreto bancario del Partido Aprista, así como de exdirigentes y figuras de la agrupación como parte de la investigación por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña presidencial del fallecido Alan García del 2006.

La medida alcanza específicamente a Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, César Zumaeta, Luciana León, Luis Antonio Gasco Bravo y Franklin Santiago Chávez Montenegro. La Fiscalía le imputa a todos ellos la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

Como se recuerda, Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, declaró haber entregado un monto de 200 mil dólares a Alva Castro para la campaña presidencial aprista de 2006, monto que, según la imputación de la Fiscalía, habría llegado a ingresar a las cuentas del APRA.

Al resto de los investigados –Del Castillo y compañía- se les atribuye presuntamente haber colaborado en el lavado del dinero de fuente ilícita, como compras de inmuebles, pagos de publicidad, falsos aportes, entre otras vías presuntamente simuladas.

Respecto al cargo de asociación ilícita para delinquir, el Ministerio Público sostiene que los investigados supuestamente ejecutaron un “plan criminal” para copar el Estado a fin de, dicen, beneficiar a Odebrecht y a otras personas jurídicas.

Cabe precisar que el requerimiento del levantamiento del secreto bancario también incluía a Mauricio Mulder y Javier Velásquez Quesquén; sin embargo, el juez Richard Concepción Carhuancho rechaza de plano el pedido en este extremo porque se anuló la investigación preparatoria contra ellos.

PJ levanta el secreto bancario del APRA y militantes

Levantan secreto bancario

En la resolución a la que accedió Infobae, el juez Richard Concepción Carhuancho argumenta que es “amparable” acceder al pedido del levantamiento del secretario bancario para que se esclarezcan los hechos investigados.

Con el levantamiento del secreto bancario, dice el magistrado, se podrá “corroborar o descartar la tesis imputativa” de la Fiscalía contra el Partido Aprista y sus militantes.

Asimismo, Concepción Carhuancho sostiene que “no existe otra medida menos gravosa que cumpla la misma finalidad” porque “resulta poco probable que los bancos o los propios investigados entreguen voluntariamente dicha información requerida”.

Juez Richard Concepción Carhuancho.

“Este Despacho está convencido que al acceder a la información que resguardan las entidades bancarias, tributarias y bursátiles de las personas jurídicas que se afectará su derecho a que se mantenga en reserva dicha información, sin embargo, la misma será menor en comparación al interés público referido a la averiguación de la verdad histórica (movimientos bancarios, tributarios y bursátiles de los investigados), como fin último del proceso penal”, resolvió el juez.

Así, las entidades bancarias estarán en la obligación de proporcionar a la Fiscalía toda la información bancaria (movimientos, depósitos, entre otros) del Partido Aprista, Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Hernán Garrido-Lecca, Mercedes Cabanillas, César Zumaeta, Luciana León, Luis Antonio Gasco Bravo y Franklin Santiago Chávez Montenegro.

El levantamiento irá desde el 1 de enero de 2005, un año antes de las Elecciones Generales donde salió electo Alan García como presidente, hasta el 31 de diciembre de 2011, año del fin del segundo gobierno aprista.