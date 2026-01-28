Perú

La mezcla poderosa más efectiva para eliminar las terribles plagas de cucarachas en verano

La mezcla se ha convertido en el remedio casero más efectivo y económico para eliminar cucarachas y otras plagas en verano, gracias a su acción letal y su fácil preparación

Guardar
El bicarbonato de sodio (\(NaHCO_{3}\))
El bicarbonato de sodio (\(NaHCO_{3}\)) es un compuesto químico sólido, cristalino y blanco, soluble en agua, que actúa como un agente alcalinizante y antiácido natural.

Con la llegada del verano, las plagas de cucarachas se convierten en una de las principales pesadillas de los hogares. Estos insectos proliferan rápidamente en ambientes cálidos y húmedos, y muchas veces logran resistir los métodos tradicionales de exterminio. En respuesta a este problema, ha resurgido una receta casera que, por su sencillez y eficacia, ha pasado de generación en generación: la mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar.

La combinación de bicarbonato de sodio y azúcar se ha popularizado como una alternativa económica y accesible para controlar plagas sin exponer a la familia a compuestos tóxicos. El método consiste en aprovechar el efecto letal del bicarbonato y el poder atrayente del azúcar para transformar estos ingredientes cotidianos en un cebo mortal para las cucarachas.

El bicarbonato es ampliamente utilizado
El bicarbonato es ampliamente utilizado como antiácido estomacal, agente leudante en repostería y agente de limpieza casero

¿Cómo funciona?

El azúcar actúa como un imán para las cucarachas, que lo detectan por su olor y sabor, confundiéndolo con alimento. Al consumir la mezcla, ingieren también el bicarbonato de sodio, que al reaccionar con los ácidos de su sistema digestivo genera gases que estos insectos no pueden expulsar. La acumulación de gases provoca una intoxicación interna que resulta fatal para la plaga.

Paso a paso: prepara y aplica la mezcla correctamente

Ingredientes:

  • 3 cucharadas de bicarbonato de sodio
  • 3 cucharadas de azúcar blanca o morena

Preparación:

  1. Mezcla el bicarbonato y el azúcar en partes iguales en un recipiente seco.
  2. Coloca pequeñas porciones de la mezcla en tapas de plástico, trozos de cartón o recipientes bajos.

Aplicación:

  • Ubica las trampas en lugares estratégicos donde suelen aparecer las cucarachas: debajo del fregadero, detrás de la heladera, en alacenas, esquinas de la cocina, cerca de electrodomésticos y zonas húmedas.
  • Mantén la zona limpia y elimina otras fuentes de alimento para maximizar la efectividad del cebo.
  • Es recomendable cambiar la mezcla cada 48 a 72 horas para mantener su frescura y atracción.
Es importante eliminar cualquier fuente
Es importante eliminar cualquier fuente de alimentación de la que se puedan beneficiar - crédito Freepik

Ventajas y límites del método

Los beneficios de este truco casero son varios:

  • Es seguro para hogares con niños y mascotas, al no liberar gases tóxicos ni dejar residuos peligrosos.
  • Es económico y utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
  • No requiere conocimientos técnicos ni equipos especiales para su preparación y aplicación.

Sin embargo, es importante entender que esta mezcla es más efectiva para infestaciones menores o como medida preventiva. En casos de plagas graves o resistentes, se recomienda la intervención de profesionales en control de plagas, quienes pueden aplicar tratamientos más específicos y duraderos.

Por qué las cucarachas son tan difíciles de eliminar

La resistencia de las cucarachas a los insecticidas comerciales es bien conocida. Estos insectos, pertenecientes al orden Blattodea, pueden sobrevivir en ambientes hostiles y adaptarse rápidamente a los cambios. Se reproducen a gran velocidad y encuentran alimento en cualquier residuo orgánico, lo que hace que su erradicación sea un desafío constante.

El bicarbonato de sodio, al actuar desde el interior del organismo del insecto, ofrece una ventaja frente a los productos que solo afectan externamente. Al no poder procesar los gases generados por la reacción química, las cucarachas terminan intoxicándose y mueren, interrumpiendo así su ciclo reproductivo local.

El bicarbonato de sodio actúa
El bicarbonato de sodio actúa como un insecticida casero letal para las cucarachas al ingerirse, provocando la acumulación de gases en su sistema digestivo que las mata en 24-48 horas. (Canva)

Bicarbonato efectivo

El bicarbonato de sodio es un compuesto cristalino que reacciona con los ácidos para producir dióxido de carbono (gas). Su capacidad para generar gas ha sido aprovechada tradicionalmente en la cocina como agente leudante, pero también resulta letal para ciertos insectos cuando se combina con azúcar.

El azúcar, por su parte, no solo sirve como atrayente sino que, al mezclarse con el bicarbonato, acelera y potencia la reacción química en el sistema digestivo de las cucarachas. Esta sinergia convierte a la mezcla en un cebo letal y de acción retardada, ideal para controlar la plaga de manera discreta y efectiva

El bicarbonato de sodio es
El bicarbonato de sodio es un producto muy versátil. (Freepik)

Recomendaciones para mejores resultados

  • Mantén una limpieza rigurosa en la cocina y los espacios donde se preparen alimentos.
  • Sella grietas y huecos por donde puedan ingresar cucarachas.
  • Elimina fuentes de humedad y verifica que no haya fugas de agua.
  • Renueva la mezcla regularmente y observa los puntos de mayor actividad para reforzar el tratamiento en esas zonas.

¿Qué hacer si la plaga persiste?

Si bien la mezcla de bicarbonato y azúcar es muy útil para controlar la aparición de cucarachas en verano, no sustituye la intervención profesional en casos de infestaciones severas. Las empresas de control de plagas cuentan con técnicas y productos específicos para erradicar colonias instaladas en estructuras difíciles de alcanzar.

Se debe acudir a un
Se debe acudir a un profesional cuando la plaga de cucarachas es incontrolable con remedios caseros.

Temas Relacionados

Bicarbonatocucarachasazúcartrucos para el hogarperu-saludperu-noticias

Más Noticias

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

La lideresa del fujimorismo señaló que su partido solo retirará el respaldo al presidente interino si se acredita un hecho flagrante y pidió serenidad de cara a las elecciones

Keiko Fujimori: Solo un “hecho

Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

La suspendida fiscal de la Nación arremetió contra el penalista luego de que cuestionara su trayectoria y méritos como titular del Ministerio Público

Delia Espinoza menosprecia labor de

Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS: “Le he dicho que no se caiga”

El capitán y referente de la ‘U’ aseguró que la negociación inconclusa con el Kansas City debe servirle como experiencia y respaldó el proceso de crecimiento de su joven compañero

Aldo Corzo respaldó a César

Sierra: Campaña agrícola 2025-2026 mejora gracias a este fenómeno meteorológico, según Senamhi

La región andina experimenta una recuperación en sus principales cultivos y pastizales gracias a las lluvias, aunque persisten riesgos de enfermedades y daños localizados

Sierra: Campaña agrícola 2025-2026 mejora

Festival del Pisco Sour gratis en Surquillo: fechas, horarios y lugar del evento que celebra la tradición pisquera

El evento busca fortalecer la identidad gastronómica del distrito y promover el talento culinario local en torno a la bebida bandera del Perú

Festival del Pisco Sour gratis
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori: Solo un “hecho

Keiko Fujimori: Solo un “hecho flagrante” hará que Fuerza Popular deje de respaldar a José Jerí tras reuniones con empresario chino

Delia Espinoza menosprecia labor de abogado y lo llama César ‘Nalgazaki’: “Voy a volver a mi cargo de fiscal de la Nación y le voy a ganar”

Gestión de José Jerí niega pedido a empresario chino y deja a su hidroeléctrica al borde de perder concesión más garantía de $244 mil

JEE Lima Centro 2 abrió proceso contra Lady Camones y APP por presuntas dádivas en campaña

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

ENTRETENIMIENTO

BTS en Perú: la drástica

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Christian Cueva hace polémica publicación en redes contra Pamela López y menciona a exfutbolistas

Bettina Oneto desmiente a Rodrigo González y rechaza acusaciones contra Sergio Galliani: “No he denunciado ni respaldo linchamientos”

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Rodrigo González se reafirma en sus declaraciones de ‘Camucha’ Negrete contra Sergio Galliani: “Yo no miento y tengo pruebas”

DEPORTES

Aldo Corzo respaldó a César

Aldo Corzo respaldó a César Inga tras frustrarse su pase a la MLS: “Le he dicho que no se caiga”

Jorge Fossati se interesa en asumir la dirección técnica de Chile: “Es obvia la respuesta; miraría con buenos ojos”

Juan Pablo Varillas debuta sin fisuras en el Challenger de Concepción y se alista para la Copa Davis con Perú

Alianza Lima notificó a Miguel Trauco con carta de predespido: ¿qué ocurrirá con Carlos Zambrano y Sergio Peña?

¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?