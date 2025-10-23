Los tres ingredientes naturales que pueden sustituir al 80% de nuestros productos de limpieza, según una experta en tóxicos

Eva Liljeström, experta en tóxicos, en el podcast 'A lo grande'

En los últimos años, el interés por los productos naturales ha crecido de manera exponencial. Desde los artículos de limpieza hasta la pasta de dientes o los alimentos, cada vez más personas buscan alternativas libres de químicos agresivos y con ingredientes más beneficiosos para la salud y el medioambiente.

Aunque durante décadas se priorizó la eficacia y el bajo coste de los productos industriales, hoy existe una mayor concienciación sobre cómo ciertos compuestos sintéticos pueden afectar al organismo, regresando a los productos naturales y las recetas caseras que usaban nuestros abuelos.

Sustancias como los ftalatos, parabenos, formaldehído, cloro o triclosán, presentes en productos de limpieza, cosméticos e incluso pastas dentales, se han vinculado con la aparición de irritaciones, alergias e impactos en el sistema endocrino, según la Organización de Pediatría Healthy Children.

Por el contrario, los productos elaborados con ingredientes naturales o biodegradables ofrecen una limpieza efectiva sin exponer al cuerpo a químicos potencialmente dañinos.

Ahora, Eva Liljeström, licenciada en Ciencias Ambientales, profesora, y experta en tóxicos (@casasintoxicos en su cuenta de Instagram), acudió al podcast ‘A lo grande’ y explicó cómo con solo tres ingredientes puedes reemplazar el 80% de tus productos de limpieza: vinagre, bicarbonato y jabón de Castilla. Sencillo, natural y eficaz:

Vinagre

El vinagre es una alternativa natural y ecológica estupenda frente a los productos de limpieza comerciales. Su acidez es la clave de su éxito: permite desinfectar, desincrustar la cal y el óxido, eliminar grasas y neutralizar olores.

Se puede usar diluido en agua para limpieza general (suelos, cristales, superficies) o puro para tareas más difíciles como quitar manchas de agua o desincrustar la cal en grifos, mamparas y cafeteras. También es útil para limpiar la lavadora y eliminar el olor a humedad de los electrodomésticos, como el microondas o el frigorífico.

El bicarbonato de sodio

Aunque muchos piensan que es solo un ingrediente para cocina, tiene otras utilidades y es sorprendentemente bueno para la salud y el hogar. Según NutriWhite Salud, el bicarbonato de sodio es conocido como nahcolite, y es parte del natrón mineral natural, que se ha utilizado desde la antigüedad como un desodorante y depurativo.

“Te puedes hasta enjuagar la boca con un colutorio natural con agua y bicarbonato. Te enjuagas, haces ‘gargaritas‘ y eso se lo carga todo”, explicaba la experta. “Además, después de ese enjuague con bicarbonato, puedes enjuagarte con agua y limón. Montas ahí un desequilibrio de pH que vuelve a las bacterias locas”.

Para limpiar mejor, debes saber estos trucos

Jabón de Castilla tradicional

Y por último, Eva Liljeström mencionaba el jabón de Castilla, que no contiene químicos agresivos y es completamente biodegradable. “Es el típico jabón de la abuela que se hace con sosa cáustica. Que sí, es muy abrasivo o corrosivo, pero cuando lo mezclas con la grasa en el proceso de saponificación, ya no hay rastro de la sosa”.

Sus usos son abundantes: “Lo puedes usar para lavar tu cuerpo, para fregar tu casa, para la higiene personal, lo que quieras” enumeraba la especialista. “También nos vale como un quitamanchas espectacular para la ropa. El jabón natural y aceites esenciales, por ejemplo, ‘Lemon Grass‘, es un eliminador de manchas espectacular”.

En definitiva, optar por lo natural es una búsqueda de equilibrio entre cuidar el cuerpo y el planeta al mismo tiempo. Por tanto, reducir los químicos innecesarios en el hogar, la higiene o la alimentación es una forma sencilla de hacerlo.