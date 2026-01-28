Vuelo que traslada a Erick Moreno, ‘El Monstruo’, a Perú realizará dos paradas antes de su entrega en Lima

El operativo de extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, incluye dos escalas antes de su entrega en Lima. Según reportes de la PNP, el vuelo que traslada al considerado uno de los criminales más buscados por la justicia peruana partirá desde Luque, Paraguay, y se espera que arribe a la capital peruana durante la tarde de este miércoles 28 de enero.

Asimismo, la entrega de Moreno Hernández se formalizará entre las 6 y las 7 de la mañana en la base militar próxima al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque. El operativo involucra a un equipo especializado que se encuentra preparado para la recepción y custodia del detenido.

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, señaló que en el vuelo viaja un fiscal que acompañará al extraditado en todo momento: “Ya esta persona está sometida a un proceso, por lo tanto ya está en competencia de una autoridad judicial”, afirmó Aliaga a Willax Noticias.

Vuelo que traslada a Erick Moreno a Perú: dos escalas antes de la entrega en Lima| Foto: Captura de Latina/PNP

Antes de la entrega, un médico forense paraguayo realizará una inspección al extraditado en el centro penitenciario. El resultado de ese examen se incorpora al informe oficial que debe ser remitido al juzgado competente, para dejar constancia de las condiciones físicas en las que Moreno Hernández fue entregado.

Aunque las autoridades no han precisado públicamente el motivo que justifica las escalas, se ha confirmado que la ruta incluye dos paradas técnicas. La primera de ellas será en Bolivia, país donde Moreno Hernández permaneció oculto durante un tiempo, y la segunda escala se realizará en la ciudad peruana de Arequipa. El propio Aliaga ha calificado como inusual este tipo de trayecto, dado que normalmente el traslado entre Paraguay y Perú se realiza de manera directa, y sugirió que la decisión podría estar relacionada con la capacidad de la aeronave asignada para la operación.

Caen remanentes de 'Los Injertos del Cono Norte', banda de 'El Monstruo', por los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en distritos como San Martín de Porres y Comas| Foto: PNP

Operativo para su llegada

Una vez que se complete la entrega formal de Erick Moreno Hernández en territorio peruano, la responsabilidad de su seguridad recaerá íntegramente en la Policía Nacional del Perú (PNP). Se prevé que Moreno sea trasladado a la prisión de Challapalca, en la región altiplánica, donde quedará recluido en condiciones de aislamiento respecto a otros internos considerados de alta peligrosidad.

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', pasó sus ultimas semanas aislado de su entorno. - Crédito: Infobae Perú

El arribo del líder de ‘Los Injertos de Lima Norte’ a territorio nacional está programado para la tarde, aproximadamente a partir de las 14:00 horas, luego de cumplir con todos los procedimientos de rigor y traslados correspondientes.

Las autoridades mantienen bajo reserva algunos detalles del dispositivo de seguridad, en atención al perfil del extraditado y al interés público que ha despertado este caso.

Moreno Hernández enfrenta una condena superior a 32 años de prisión en Perú por diversos secuestros, entre ellos el de un menor de edad. Además de ser el uno de los criminales más buscados por estar detrás de las extorsiones.