Melissa Klug exige a la fiscalía ser parte del proceso contra Bryan Torres al ser excluida: “Casi veo muerta a mi hija”

La empresaria pidió ser considerada parte perjudicada del delito y afirmó que vio a su hija Samahara Lobatón “casi muerta”. Infobae Perú / Captura: IG.

A través de un video publicado en Instagram hoy 26 de enero, Melissa Klug reapareció en redes sociales junto a su abogado Benji Espinoza, luego de que la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer decidiera excluirla de la investigación que se sigue contra Bryan Torres por la presunta agresión contra Samahara Lobatón.

En el material audiovisual, fue el abogado quien tomó la palabra y expuso públicamente la posición legal de su patrocinada, cuestionando la decisión fiscal y solicitando que Klug sea reconocida como “parte perjudicada del delito” tras haber vivido, según sus palabras, una afectación emocional grave al ver a su hija “casi muerta”.

El pronunciamiento se dio luego de que la fiscalía determinara que Samahara Lobatón, al ser mayor de edad, es la única persona considerada legalmente como agraviada, razón por la cual su madre no puede intervenir en el proceso. Esta resolución motivó la difusión del video, en el que Benji Espinoza explicó que la exclusión de Melissa Klug vulnera principios fundamentales del acceso a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a ser oída, especialmente en casos de violencia familiar.

Desde el inicio del video, el abogado dejó en claro que no están solicitando la representación legal de Samahara Lobatón, sino algo distinto y perfectamente reconocido por la ley penal peruana. Según explicó, la defensa de Klug pide que se le reconozca como parte perjudicada del delito, una figura que ampara a quienes, sin ser víctimas directas, sufren consecuencias graves como resultado del hecho investigado.

Espinoza sostuvo que el artículo 94.1 del Código Procesal Penal establece una diferencia clara entre el ofendido y el perjudicado por el delito. Mientras el ofendido es quien recibe directamente la agresión —en este caso Samahara Lobatón—, el perjudicado es quien sufre un daño colateral, como ocurre con una madre que enfrenta el impacto emocional de ver a su hija en una situación límite. En ese contexto, el abogado enfatizó que Melissa Klug experimentó una afectación emocional profunda, al punto de enfrentar uno de los episodios más dolorosos de su vida.

Durante el video, el letrado remarcó que la fiscalía estaría aplicando una interpretación restrictiva de la norma, dejando de lado estándares internacionales. Según explicó, se estarían desconociendo los principios fundamentales de las víctimas reconocidos por la ONU, los cuales establecen un concepto amplio de víctima y agraviado, que incluye no solo a quien recibe la agresión directa, sino también a familiares cercanos que padecen consecuencias psicológicas severas.

Caso Samahara Lobatón: abogado de Melissa Klug cuestiona decisión fiscal y exige acceso a la justicia

Asimismo, Espinoza citó precedentes de la Corte Europea de Derechos Humanos, donde se ha reconocido como parte agraviada a familiares directos de personas sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes, aun cuando la víctima directa se encontraba con vida. Según indicó, este criterio resulta plenamente aplicable al caso de Melissa Klug, quien como madre tiene derecho a impulsar el proceso, aportar pruebas, argumentar y alegar, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos.

Otro punto clave abordado en el pronunciamiento fue el estado actual de Samahara Lobatón, que, de acuerdo con el abogado, atraviesa un estado de negación frente a los hechos investigados. Espinoza señaló que, cuando fue convocada a declarar, Samahara optó por guardar silencio, y que, pese a haberse ordenado una evaluación psicológica, esta aún no se ha realizado.

El letrado también reveló que, cuando las autoridades acudieron al domicilio de Samahara para solicitar información sobre su presunto agresor, Bryan Torres, ella no brindó ningún dato relevante. Según explicó, esta falta de colaboración representa un riesgo para el avance de la investigación y refuerza la necesidad de que Melissa Klug pueda intervenir formalmente como parte perjudicada del delito.

Espinoza fue enfático al señalar que, mientras Samahara mantenga cercanía con Bryan Torres, es poco probable que pueda aportar elementos decisivos al proceso. En ese escenario, sostuvo que la participación de la madre resulta fundamental para evitar que el caso quede estancado y para garantizar que se llegue a la verdad de los hechos.

El pronunciamiento concluyó con un pedido directo a la Fiscalía Especializada de Violencia contra la Mujer para que reconsidere su decisión y permita la intervención de Melissa Klug como parte perjudicada, en resguardo de sus derechos fundamentales y como garantía de una investigación exhaustiva en un caso de presunta violencia contra la mujer.

