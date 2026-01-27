Abogado de Melissa Klug revela duro estado emocional de Samahara Lobatón: “Ve a su mamá como su enemiga”

Benji Espinoza afirmó que en un sistema de justicia que funcione, el denunciado enfrentaría prisión. Infobae Perú / Captura TV - Exitosa.

Las declaraciones del abogado Benji Espinoza, representante legal de Melissa Klug, volvieron a encender la polémica en torno al caso de presunta violencia de género que involucra a Samahara Lobatón y a Bryan Torres.

Este 26 de enero, durante una entrevista en el programa radial ‘Exitosa’, el letrado ofreció un crudo y detallado panorama del estado emocional en el que, según él, se encuentra la modelo, a quien describió como una víctima que no reconoce ser víctima, atrapada en un estado de negación, aislamiento familiar y control emocional.

Espinoza explicó que la situación de Samahara no es excepcional, sino un patrón frecuente en muchos casos de violencia contra la mujer. “Samahara está en un estado de negación, como pasa con muchas víctimas de violencia de género, lamentablemente”, afirmó, dejando en claro que este comportamiento responde a dinámicas psicológicas complejas que suelen presentarse cuando la víctima mantiene un vínculo activo con su presunto agresor.

Abogado conbfiesa que Samahara Lobatón no quiere ayuda de Melissa Klug

El abogado señaló que este estado de negación ha provocado una fractura profunda en el vínculo entre madre e hija. Según relató, Samahara percibe a Melissa Klug no como un apoyo, sino como una amenaza. “Está en un estado de aislamiento familiar. Es decir, ve a su mamá, a Melissa Klug, como su enemiga”, sostuvo Espinoza.

De acuerdo con el abogado, Samahara cree que su madre intenta separarla de sus hijos y responsabiliza a Klug de haber originado el conflicto legal. “Cree que la mamá quiere quitarle a sus hijos, cree que es su enemiga, cree que el problema lo ha generado la mamá. O sea, la mamá que va y denuncia es ahora la enemiga de su hija”, explicó, subrayando una de las paradojas más duras que enfrentan muchas madres cuando deciden denunciar un presunto caso de violencia que involucra a sus hijas.

Este escenario, según Espinoza, tiene consecuencias directas en el desarrollo de la investigación fiscal. “En ese estado, evidentemente, no va a haber ninguna colaboración de Samahara”, afirmó con contundencia. El abogado detalló que, cuando fue citada para rendir declaración, Samahara guardó silencio, una decisión que, desde su punto de vista, dificulta el esclarecimiento de los hechos.

Samahara Lobatón no habría pasado por el examen psicológico

Además, reveló que se dispuso que Samahara pasara por un examen psicológico, diligencia clave en este tipo de procesos, pero que hasta el momento no se ha concretado. “Se le ha mandado a que pase un examen psicológico. No lo pasa. Seguramente, no lo pasará”, señaló, reforzando la idea de que la falta de colaboración no es circunstancial, sino sostenida en el tiempo.

Espinoza también narró un episodio ocurrido cuando las autoridades acudieron al domicilio de Samahara. Según explicó, en ese momento Bryan Torres se encontraba en la vivienda junto a las hijas de Samahara. “Cuando llegaron a su casa y estaba Brian ahí, estaban sus hijas, le pidieron que declare contra su agresor. Dijo: ‘No, porque están mis hijas’”, relató el abogado.

Sin embargo, el letrado precisó que posteriormente Samahara acudió a la policía en una circunstancia distinta, sin la presencia de sus hijas, y aun así mantuvo silencio. “Luego fue a la policía, no estaban sus hijas y, sin embargo, guardó silencio”, afirmó, cuestionando la coherencia de la negativa a declarar y reforzando su postura sobre la falta de voluntad para colaborar con la justicia.

En ese contexto, Espinoza fue tajante al señalar que esta conducta constituye una obstrucción a la investigación. “Entonces, Samahara está obstruyendo la investigación. Samahara no quiere que se sepa la verdad”, expresó, aclarando que esta actitud no se debe a malicia, sino a una dinámica propia de una víctima que aún no logra reconocerse como tal. “Este es el caso de una víctima que no reconoce ser víctima. Samahara lamentablemente es víctima, pero no reconoce ser víctima”, insistió.

El abogado añadió que esta situación se ve agravada por el hecho de que Samahara sigue viviendo con Bryan Torres, una afirmación que fue confirmada durante el diálogo con la periodista de Exitosa. Ante la pregunta directa de si aún convivía con él, Espinoza respondió sin rodeos: “Sigue con él”. La periodista reaccionó de inmediato: “Ah, por eso, bueno”, a lo que el abogado replicó: “Por eso se explica todo lo que está pasando”.

Las declaraciones continuaron con una actualización sobre las diligencias realizadas ese mismo día. Espinoza informó que Melissa Klug y él asistieron a una diligencia policial, en la que la empresaria brindó toda la información que posee sobre el caso. “Hoy ha habido la diligencia de declaración donde Melissa y yo hemos asistido a la policía. Melissa ha brindado toda la información que ella conoce sobre el caso, cómo obtuvo la información”, detalló.

Bryan Torres iría a la cárcel

Uno de los puntos más relevantes revelados por el abogado fue la existencia de un video de mayor duración que el difundido públicamente. Según explicó, el material conocido hasta ahora es solo un fragmento. “El video que se ve, que es de dos minutos con dieciséis segundos, es apenas un fragmento de todo un video amplio, que tiene una duración de más de veinte minutos”, afirmó.

Espinoza sostuvo que este elemento resulta clave y que la fiscalía debe actuar de inmediato para acceder al contenido completo. “La fiscalía tiene que tomar acción de inmediato para poder obtener la fuente de esa información, el video completo y en su momento requerir las medidas al Poder Judicial”, señaló, marcando una ruta clara de lo que, a su juicio, debería ocurrir en el proceso.

Finalmente, el abogado lanzó una de sus declaraciones más contundentes al referirse al futuro legal de Bryan Torres, en caso el sistema de justicia actúe con eficacia. “A mí me queda claro que en cualquier país civilizado del mundo en donde su sistema de justicia funcione, a Bryan Torres lo que le espera es la cárcel”, sentenció.

