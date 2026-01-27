Perú

Queman cartel de César Acuña en Jaén y rechazan campaña de Alianza para el Progreso

Junto a la imagen del líder partidario figuraba la congresista Elva Edith Julón, quien postula a la reelección como candidata a diputada

Acusan a César Acuña de instalar carteles electorales en propiedad privada. En un acto de protesta ocurrido en la región Cajamarca, específicamente en la provincia de Jaén, ciudadanos retiraron y quemaron un cartel del candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP). El hecho ocurrió a la altura de la carretera Fernando Belaúnde Terry.

En las imágenes difundidas se observa cómo dos personas se acercan al letrero colocado junto a la vía, lo arrancan de su estructura y luego lo prenden en fuego. Uno de los hombres denunció que el cartel fue instalado sin permiso en su propiedad, por lo que quiso dejar claro que el rechazo no solo se dirigía al contenido político del aviso, sino también a la forma irregular en que había sido colocado.

“Estimados vecinos, se están poniendo letreros sin autorización de los propietarios, así es que yo ahorita voy a proceder a sacarlo y a quemarlo. La mafia no pasa en el Perú. ¡La propiedad privada se respeta!”, expresó uno de los afectados.

Rechazo a la campaña

El incidente en Jaén no solo evidenció el rechazo a la acción del candidato, sino también a lo que su partido representa para un sector de la ciudadanía, puesto que el supuesto dueño del terreno advirtió: “La mafia no pasa”.

El rechazo no se limitó al candidato presidencial, sino que también alcanzó a la congresista Edith Julón, quien aparece al costado de Acuña en el cartel y postula a la reelección por la región Cajamarca con el número uno.

Edith Julón ha tenido un paso discreto por el Congreso, pues, a diferencia de otros rostros de APP, no cobró mayor protagonismo en esta legislatura. Sin embargo, en un par de ocasiones fue protagonista de reportajes dominicales por omitir datos sobre sus relaciones y presuntos conflictos de interés.

Edith Julón y los presuntos conflictos de interés

Uno de los más sensibles cuestionamientos hacia la parlamentaria es no haber declarado ante la Contraloría de la República a su pareja, Elder Fernández Núñez, entonces alcalde del distrito de Querocoto, en Cajamarca, y padre de dos de sus hijos.

Julón no consignó esa relación en sus declaraciones juradas de intereses de 2021, 2022 ni 2023, pese a que Fernández era funcionario público y a que la ley obliga a informar posibles conflictos de interés. Tampoco lo registró como su conviviente en el seguro de salud del Congreso, aunque sí incluyó a los dos hijos que tienen en común. Fernández, por su parte, tampoco declaró a Julón como pareja en su propia declaración jurada.

Durante la gestión municipal de Fernández se produjeron hechos que reforzaron las sospechas de un posible favorecimiento político.

Proyecto de ley sobre publicidad exterior y vínculo con Alejandro Sánchez

Otra controversia que rodea a Edith Julón es el proyecto de ley N.° 7390/2023-CR, presentado por la bancada de Alianza para el Progreso, que propone otorgar licencias indefinidas a la publicidad exterior y exonerarla del pago por el uso de la vía pública durante tres años. La iniciativa plantea que las licencias tengan vigencia indeterminada mientras se mantengan las características autorizadas, fija un plazo de 30 días para su tramitación y asigna a las municipalidades la responsabilidad de fiscalizar y sancionar.

La propuesta generó suspicacias luego de que se señalara que uno de los sobrinos de César Acuña es empresario del rubro de la publicidad exterior, lo que abrió un debate sobre posibles beneficios indirectos.

A ello se suma la relación pasada de Julón con Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Sarratea, escenario de reuniones vinculadas al expresidente Pedro Castillo. La congresista negó mantener un vínculo actual con él.

