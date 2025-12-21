Perú

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

El fundador de Alianza Para el Progreso figura entre la mayoría de aspirantes con experiencia previa, en un proceso marcado por la persistencia de liderazgos tradicionales y poca aparición de nuevos rostros

Guardar
El gobernador regional de La
El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso, fue cargado en hombros junto al alcalde de Julcán, Tarsis Reyes Castillo; en junio del 2025, durante el aniversario del distrito. (Foto: Notibravazo Huamachuco)

El escenario de las Elecciones Generales 2026 en Perú estará marcado por una marcada continuidad de figuras tradicionales en las candidaturas presidenciales. César Acuña, actual líder de Alianza Para el Progreso, vuelve a inscribirse como aspirante, alcanzando así su décima postulación desde el año 1998 y consolidándose como uno de los políticos más persistentes del país en la ruta hacia Palacio de Gobierno.

Esta tendencia de escasa renovación en la competencia electoral fue documentada por un informe de OjoPúblico, que revela además que solo una minoría de los candidatos de este año participa por primera vez. El análisis también destaca que la mayoría de las listas está conformada por dirigentes que ya han tenido presencia en campañas y cargos anteriores, con un duro predominio de fundadores de partidos en la carrera presidencial.

Antiguas figuras y reelección política

De los 36 nombres en carrera para la jefatura del Estado, únicamente siete inician su trayecto en procesos presidenciales. El resto, que conforma más del 80%, ya ha competido en elecciones previas, señala OjoPúblico. Entre quienes sobresalen por acumular candidaturas se encuentra César Acuña, quien participó en comicios nacionales, regionales y municipales, lo que lo posiciona como uno de los veteranos del circuito político local.

JNE confirmó que César Acuña
JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

En la misma línea, José Luna Gálvez figura en siete procesos electorales desde finales de los años noventa. Le siguen Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y George Forsyth, cada uno con cuatro o cinco postulaciones dependiendo del caso, mostrando así un marcado fenómeno de repetición en la oferta política peruana.

Liderazgos personalistas y estructura partidaria

El análisis realizado por el medio periodístico muestra que un alto porcentaje de los actuales postulantes, exactamente el 72%, cumple el doble rol de candidato y fundador o dirigente central en su partido. Esta dualidad de cargos limita los espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos y refuerza la imagen de proyectos personalistas en los que la figura del jefe político se vuelve indispensable en la conformación y consolidación de la agrupación.

En cuanto a los mecanismos de selección interna, el estudio destaca que la democracia partidaria sigue siendo débil. Solo dos agrupaciones políticas recurrieron al voto de sus militantes en la conformación de sus listas; el resto se decidió mediante asamblea de delegados, sin competencia real entre precandidatos.

Rumbo a 2026: ¿quiénes son
Rumbo a 2026: ¿quiénes son las cuatro mujeres que buscan llegar a Palacio en un escenario político prácticamente copado por hombres?

Baja apertura a rostros nuevos y escasa diversidad

La configuración de las candidaturas también evidencia la falta de apertura a nuevos actores. Apenas el 17% de los aspirantes logró acceder a puestos de elección popular fuera de Lima, lo cual reduce la representatividad regional y refuerza la centralización política del país. Por otro lado, los datos confirman la brecha de género en la contienda: solo cuatro mujeres lograron ser nominadas como cabezas de lista presidencial, entre ellas Keiko Fujimori y Fiorella Molinelli.

Otro rasgo resaltado por el informe es la movilidad interna entre agrupaciones, ya que la mitad de los postulantes ha formado parte de más de un partido político a lo largo de su trayectoria. Algunos, como Napoleón Becerra y Carlos Jaico, han militado en hasta tres organizaciones distintas.

Temas clave y posturas en la campaña

Las plataformas presentadas por los candidatos reflejan posturas contundentes sobre seguridad, minería y reformas al marco legal nacional. Entre el 28% y el 53% de los postulantes favorece medidas como la restitución de la pena de muerte, la adopción de prácticas similares a las del presidente Nayib Bukele en El Salvador, y restringir la migración. Figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori impulsan la salida de Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En materia económica, el 36% de los candidatos respalda la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, medida que, de acuerdo con especialistas, ha facilitado la legalización de actividades mineras informales. El apoyo a grandes proyectos extractivos supera el 50% entre los postulantes, evidenciando coincidencias entre representantes de diferentes tendencias políticas.

La campaña de 2026 se definirá entre nombres conocidos de la esfera pública peruana, liderazgos con trayectoria repetida y agendas alineadas a los temas de mayor debate en la sociedad. El informe de OjoPúblico subraya que los procesos internos de los partidos mantienen una baja competitividad y la renovación de líderes sigue siendo una cuenta pendiente para la política nacional.

Temas Relacionados

Elecciones 2026César AcuñaAPPperu-politica

Más Noticias

La autoridad penitenciaria clausura 141 comercios al interior de penales de todo el país por incumplimientos de pagos

La decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) identificó que más de 140 internos incumplieron con los pagos para mantener sus "economatos" durante el estado de emergencia declarado

La autoridad penitenciaria clausura 141

Perú supera a Brasil, Chile, Colombia y México en recuperación del PBI frente a niveles prepandemia: qué lo mueve, según BCP

La inversión privada en Perú está a punto de crecer, oficialmente, cerca del 10% en 2025, reflejando confianza empresarial y atractivo para nuevos proyectos

Perú supera a Brasil, Chile,

¿Es una buena idea usar los retiros de CTS y AFP para comprar un departamento? La odisea de la cuota inicial: lo que debes saber

Más limeños acceden a viviendas gracias a la liquidez generada por los retiros de fondos de AFP y CTS, mientras el mercado inmobiliario de Lima crece un 21,7%

¿Es una buena idea usar

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

La decisión protege el interés superior del niño y sienta un precedente judicial importante en derechos reproductivos en el país.

Reconocen maternidad subrogada por primera

Condenan a hombre por acosar a niña en TikTok y ofrecerle regalos en Roblox a cambio de videos íntimos

Haciéndose pasar por menor de edad en TikTok, un sujeto contactó a una niña y le ofreció regalos en Roblox a cambio de material íntimo. La Fiscalía de Arequipa logró su condena gracias a la recopilación de evidencia digital

Condenan a hombre por acosar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reconocen maternidad subrogada por primera

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

Ministros de Interior y Economía son rechazados por los peruanos: más de 45 % desaprueba su gestión

Elecciones 2026: Acción Popular niega permiso a militantes para postular al Congreso como invitados en otros partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Jessica Tapia vuelve a Perú

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “No lo sigo”

Magaly Medina se burla de Gisela Valcárcel, luego de que Edson Dávila y Janet Barboza se quedaran en América TV

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la segunda temporada de Yo Soy: así reaccionaron las redes ante el triunfo

DEPORTES

Ricardo Gareca celebra la llegada

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026