Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

El gobernador regional de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso, fue cargado en hombros junto al alcalde de Julcán, Tarsis Reyes Castillo; en junio del 2025, durante el aniversario del distrito. (Foto: Notibravazo Huamachuco)

El escenario de las Elecciones Generales 2026 en Perú estará marcado por una marcada continuidad de figuras tradicionales en las candidaturas presidenciales. César Acuña, actual líder de Alianza Para el Progreso, vuelve a inscribirse como aspirante, alcanzando así su décima postulación desde el año 1998 y consolidándose como uno de los políticos más persistentes del país en la ruta hacia Palacio de Gobierno.

Esta tendencia de escasa renovación en la competencia electoral fue documentada por un informe de OjoPúblico, que revela además que solo una minoría de los candidatos de este año participa por primera vez. El análisis también destaca que la mayoría de las listas está conformada por dirigentes que ya han tenido presencia en campañas y cargos anteriores, con un duro predominio de fundadores de partidos en la carrera presidencial.

Antiguas figuras y reelección política

De los 36 nombres en carrera para la jefatura del Estado, únicamente siete inician su trayecto en procesos presidenciales. El resto, que conforma más del 80%, ya ha competido en elecciones previas, señala OjoPúblico. Entre quienes sobresalen por acumular candidaturas se encuentra César Acuña, quien participó en comicios nacionales, regionales y municipales, lo que lo posiciona como uno de los veteranos del circuito político local.

JNE confirmó que César Acuña realizó campaña política cuando era aún gobernador.

En la misma línea, José Luna Gálvez figura en siete procesos electorales desde finales de los años noventa. Le siguen Vladimir Cerrón, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, Roberto Sánchez y George Forsyth, cada uno con cuatro o cinco postulaciones dependiendo del caso, mostrando así un marcado fenómeno de repetición en la oferta política peruana.

Liderazgos personalistas y estructura partidaria

El análisis realizado por el medio periodístico muestra que un alto porcentaje de los actuales postulantes, exactamente el 72%, cumple el doble rol de candidato y fundador o dirigente central en su partido. Esta dualidad de cargos limita los espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos y refuerza la imagen de proyectos personalistas en los que la figura del jefe político se vuelve indispensable en la conformación y consolidación de la agrupación.

En cuanto a los mecanismos de selección interna, el estudio destaca que la democracia partidaria sigue siendo débil. Solo dos agrupaciones políticas recurrieron al voto de sus militantes en la conformación de sus listas; el resto se decidió mediante asamblea de delegados, sin competencia real entre precandidatos.

Baja apertura a rostros nuevos y escasa diversidad

La configuración de las candidaturas también evidencia la falta de apertura a nuevos actores. Apenas el 17% de los aspirantes logró acceder a puestos de elección popular fuera de Lima, lo cual reduce la representatividad regional y refuerza la centralización política del país. Por otro lado, los datos confirman la brecha de género en la contienda: solo cuatro mujeres lograron ser nominadas como cabezas de lista presidencial, entre ellas Keiko Fujimori y Fiorella Molinelli.

Otro rasgo resaltado por el informe es la movilidad interna entre agrupaciones, ya que la mitad de los postulantes ha formado parte de más de un partido político a lo largo de su trayectoria. Algunos, como Napoleón Becerra y Carlos Jaico, han militado en hasta tres organizaciones distintas.

Temas clave y posturas en la campaña

Las plataformas presentadas por los candidatos reflejan posturas contundentes sobre seguridad, minería y reformas al marco legal nacional. Entre el 28% y el 53% de los postulantes favorece medidas como la restitución de la pena de muerte, la adopción de prácticas similares a las del presidente Nayib Bukele en El Salvador, y restringir la migración. Figuras como Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori impulsan la salida de Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos.

En materia económica, el 36% de los candidatos respalda la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera, medida que, de acuerdo con especialistas, ha facilitado la legalización de actividades mineras informales. El apoyo a grandes proyectos extractivos supera el 50% entre los postulantes, evidenciando coincidencias entre representantes de diferentes tendencias políticas.

La campaña de 2026 se definirá entre nombres conocidos de la esfera pública peruana, liderazgos con trayectoria repetida y agendas alineadas a los temas de mayor debate en la sociedad. El informe de OjoPúblico subraya que los procesos internos de los partidos mantienen una baja competitividad y la renovación de líderes sigue siendo una cuenta pendiente para la política nacional.