El equipo de Zaca TV perdió a tres de sus integrantes el pasado domingo 25 de enero, entre ellas, Miranda Capurro. El anuncio generó incertidumbre sobre los motivos detrás de la salida de la influencer, quien decidió no renovar su contrato con la productora. De acuerdo con el productor de cine Gino Tassara, la decisión de Capurro fue tomada con anticipación y se relaciona con su interés por explorar nuevas oportunidades profesionales.

Según explicó Tassara en su programa digital Mañanas al mango, Miranda Capurro le confió tiempo atrás su intención de dejar el programa. “Miranda ya me había contado antes de todo que se salía de Zaca. Le ha costado mucho, ojo, decir no, pero no podía atarse a algo durante un año. Podría quizás tres meses o cuatro o cinco o seis, pero no todo el año porque no sabe las oportunidades que le puede salir”, relató el productor.

La joven influencer, quien participa en un filme dirigido por Tassara, mantiene diversos compromisos laborales. De acuerdo con el cineasta, Capurro optó por dar un paso al costado para evitar incumplir con el proyecto de Zaca TV. “La verdad es que le está saliendo muchas oportunidades y a veces no puedes porque ella sí tiene la cultura que si te comprometes a algo, no importa si viene algo más caro después, ya te comprometiste”, detalló el productor sobre la ética de trabajo de la creadora de contenido.

Miranda Capurro ya tenía planeado irse de Zaca TV por “nuevas oportunidades”: “No podía atarse por un año”

Tassara también aclaró que la decisión de Capurro fue independiente, ya que al momento de comunicarle su salida, desconocía que sus compañeras tomarían la misma determinación. “Ella fue la primera en decidir no continuar, no renovar. Es más, las otras chicas iban a continuar, aparentemente, pero también han decidido no continuar”, finalizó.

Miranda Capurro se pronunció tras su salida de Zaca TV

El anuncio de la salida de Miranda Capurro de Zaca TV sorprendió a la audiencia el domingo 25 de enero. La noticia, confirmada por el canal a través de sus redes sociales, incluyó también la desvinculación de Salandela y Michelle Onetto del programa “Somos lo que Somos”. El comunicado oficial manifestó el pesar de la producción por la partida de las tres integrantes y anticipó una pausa en el ciclo hasta el inicio de la próxima temporada.

El mensaje publicado por Zaca TV expresó: “Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido nada fácil para ellas y esperamos las acompañen en todo lo que se embarquen”. El canal acompañó el anuncio con palabras de gratitud y buenos deseos para el futuro profesional de las influencers.

Miranda Capurro, Salandela y Michelle Onetto se pronuncian tras su retiro inesperado de Zaca TV. (Instagram)

Miranda Capurro no tardó en pronunciarse tras la noticia. En un comentario dirigido a la comunidad de seguidores, escribió: “Mis zacatecos! Los voy a extrañar un montón, gracias por cumplirnos sueños y acompañarnos todos los días. Los quiero mucho y ojalá nos volvamos a encontrar! - su ángel, su diabla, su loquita”.

En sus historias de Instagram, Capurro amplió su mensaje de despedida y agradeció el apoyo recibido durante su participación en el programa: “Los voy a extrañar mis zacatecos. Gracias por un año entero de risas, llantos y experiencias inimaginables. Gracias por cumplirme tantos sueños y acompañarnos todos los días en el camino hermoso que fue slqs”.

La influencer también dedicó palabras a sus compañeros de equipo: “Giacomo, Salandela, Doménico, Michelle han sido los compañeros perfectos y no hubiese deseado compartir esta mesa con nadie más. Me llevo todo en el corazón y quien sabe en algún momento nos volveremos a encontrar. Los quiero”.