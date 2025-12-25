Miranda Capurro revela la increíble canasta navideña de Zaca TV: maleta con iPad, jamón ibérico y regalos de lujo

Miranda Capurro muestra sorprendente canasta navideña de Zaca TV.

La Navidad llegó con sorpresas inesperadas para Miranda Capurro, quien no dudó en compartir con sus seguidores de TikTok el generoso y original obsequio que recibió de parte de Zaca TV.

En su video, la conductora del podcast ‘Somos lo que somo’” —donde comparte micrófonos con Andrea del Águila (Salandela), Michelle Onetto y Doménico Benavides— mostró la llamativa “maleta navideña” enviada por el líder del canal, Giacomo, quien personalmente se encargó de repartir los regalos a cada integrante del equipo.

“Mi familia de Zaca me mandó mi canasta navideña. Bueno, más bien dicho, mi maleta navideña. Así que les quiero mostrar lo que hay en la maleta navideña”, relató Miranda, visiblemente emocionada.

Zaca Fest: el evento de Zaca TV que agotó entradas en tiempo récord por dos fechas

El unboxing más esperado: lujo, delicatessen y tecnología

El contenido de la maleta navideña superó todas las expectativas. “Comenzamos con un rico panetón D’Onofrio. Me parece demasiado creativo el detalle de mandar todo adentro de una maleta rosada muy cute”, contó la influencer, mientras mostraba los productos que iban saliendo uno a uno, todos seleccionados con esmero.

Entre los artículos que sorprendieron a Miranda y a sus seguidores se encontraron: iPad: “¿Me pueden explicar por qué hay un iPad aquí? Primera vez que me regalan una canasta navideña así”, exclamó. Además de Jamón ibérico de bellota, espumante Juvé & Camps, panetón D’Onofrio, Queso parmesano y chocolates gourmet, Pecanas praliné, Nutella, cerezas maraschino, galletas de lata, caramelos y café especial. También palmitos, aceite de oliva, leche de almendras, smoked red jalapeños (Tabasco) y Zucaritas

Cada detalle fue pensado para sorprender y consentir. “Esta canasta está muy potente. Qué rico, qué bien pensada. Cuando abrí esto simplemente me quedé así, no me la creí. De verdad que se pasaron”, afirmó Miranda, agradeciendo a Giacomo y al equipo de Zaca TV.

Miranda Capurro revela la increíble canasta navideña de Zaca TV. TikTok

Giacomo Benavides entregó casa por casa

El detalle de la entrega, a medianoche y personalmente por Giacomo Benavides, líder de Zaca TV, también se llevó su cuota de elogios.

“Giacomo me la dejó a las doce y media de la noche, se fue casa por casa dejándonos nuestras canastas navideñas. Es demasiado tierno. Gracias, Zaca. Gracias, chicos”, señaló Miranda.

La entrega personalizada y el esmero en la selección de cada regalo fortalecieron el sentido de familia y pertenencia entre los creadores de contenido.

Las supercanastas de los famosos peruanos

La canasta de Zaca TV no ha sido la única que ha dado de qué hablar este año. En la escena digital peruana, varios creadores de contenido y empresarios han elevado el estándar de los obsequios navideños, sorprendiendo a sus equipos con regalos fuera de lo común.

El caso de Phillip Chu Joy

El popular streamer Phillip Chu Joy fue tendencia tras regalar una canasta que incluyó una laptop gamer equipada con 16 GB de RAM, GPU RTX y pantalla de 144 Hz, además de una extensa variedad de alimentos y productos de consumo diario. Entre los obsequios figuraron panetón, pollo a la brasa, café, menestras, snacks, bebidas, pavo, vinos, artículos de cocina, incluso tornillos y experiencias como un año de hamburguesas gratis, un calendario con cupones de cine y productos de marcas reconocidas.

La canasta que Phillip Chu Joy le entregó a sus trabajadores es una de las más destacadas en redes sociales, en gran parte por la laptop gamer que venía incluída. Foto: Phillip Chu Joy/Instagram

Jorge Luna y la refrigeradora sorpresa

Por su parte, el comediante Jorge Luna se volvió viral al entregar a cada uno de los 17 miembros de su equipo una refrigeradora completamente abastecida con arroz, azúcar, panetón, bebidas, productos de limpieza y más. El regalo incluyó vales para supermercados, productos de belleza, entradas al cine y un impactante iPhone 17, gesto que fue ampliamente comentado en redes sociales y marcó el cierre de un año de éxitos para el humorista.

Jorge Luna le obsequió una refrigeradora navideña a sus trabajadores. TikTok

Alejandra Baigorria y el reconocimiento a más de 100 colaboradores

La empresaria Alejandra Baigorria también fue noticia al preparar 120 canastas para los trabajadores de sus tiendas y salón de belleza. La logística para comprar y repartir productos en cuatro vehículos superó los S/ 22.000, reflejando el esfuerzo por reconocer el trabajo y acompañar a cada colaborador en estas fechas especiales.

Alejandra Baigorria sorprende con enormes canastas navideñas y regalos para sus trabajadores. IG