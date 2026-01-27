La condena de alias “El Monstruo”, según Arriola: por la gravedad de los delitos, el caso apunta a cadena perpetua

Óscar Arriola no descarta ‘soplo’ de policías peruanos en la detención de ‘El Monstruo’: “Si es que lo hay, se va a capturar"|Andina

La inminente llegada de Erick Luis Moreno Hernández al Perú marca un punto decisivo en uno de los procesos penales más seguidos del último año. Conocido como alias “El Monstruo”, el acusado enfrentará a la justicia peruana tras permanecer detenido en Paraguay, donde se completaron los trámites necesarios para su entrega. Desde la Policía Nacional del Perú, el mensaje público se centra en el desenlace judicial que se prevé para el caso.

La expectativa institucional se resume en una afirmación directa del comandante general de la PNP, Óscar Arriola, quien anticipó el escenario legal que afrontará el detenido apenas pise suelo peruano. Para la autoridad policial, el cúmulo de delitos atribuidos no deja margen para una pena menor dentro del marco normativo vigente.

El traslado, programado para este miércoles 28 de enero, se produce en un contexto de cooperación binacional sostenida, con equipos especializados desplegados para asegurar el procedimiento. En ese marco, la condena ocupa el primer plano del discurso oficial, antes incluso del arribo físico del acusado a los tribunales.

La condena que anticipa la Policía

Comitiva peruana viajará a Paraguay para concretar la extradición de ‘El Monstruo’. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina/PNP)

Óscar Arriola detalló que la entrega formal del detenido se realizará a primera hora del día. “Este miércoles 28, a las ocho de la mañana, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Luis Moreno Hernández para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen. Va a estar al frente de los tribunales y la condena es muy sencilla de predecir: cadena perpetua”, sostuvo.

La declaración resume la posición de la cúpula policial frente a un expediente que reúne investigaciones por delitos graves cometidos en distintos puntos del país. Desde la PNP se remarca que Moreno figura entre los criminales más buscados, con procesos abiertos por secuestro, extorsión, robo agravado y organización criminal.

Agentes de la PNP ya se encuentran en Asunción para ejecutar el traslado de Moreno Hernández. El grupo policial viajó en un avión Antonov de la Dirección de Aviación Policial, aeronave designada también para el retorno a Lima junto al detenido.

Las autoridades paraguayas conducirán al acusado desde el centro penitenciario de Tacumbú, ubicado en la ciudad de Luque, hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. El procedimiento se desarrolla bajo protocolos de seguridad coordinados entre ambos Estados.

La delegación peruana incluye peritos del Ministerio Público. Entre ellos figuran el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones, una fiscal adjunta provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada y un médico legista del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Captura y antecedentes del proceso

Pelea por los cuatro celulares de ‘El Monstruo’: Policía de Paraguay no entregaría equipos a Perú por “desconfianza”| Composición Infobae

La detención de alias “El Monstruo” se produjo el 24 de setiembre de 2025 en la localidad de San Roque, distrito de San Lorenzo, en Paraguay. El operativo contó con la participación de la División Contra el Crimen Organizado de la Dirincri y la Dirección de Crimen Organizado de ese país.

Un día después se realizaron las audiencias de identificación e instrucción de extradición, instancia en la que se informó al detenido sobre los tres pedidos vigentes en su contra. Meses antes, el Ministerio del Interior ofreció una recompensa de hasta un millón de soles por información que permitiera su ubicación.

El 17 de diciembre de 2025, las autoridades paraguayas comunicaron que Moreno Hernández se encontraba apto para la extradición solicitada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

Las solicitudes formales de extradición

El destino penitenciario de ‘El Monstruo’: lo que se sabe sobre el penal que lo recibiría

El camino judicial incluyó varios requerimientos. El 18 de junio de 2025, la Fiscalía de la Nación presentó ante Paraguay la solicitud de extradición por los delitos de secuestro y organización criminal. Días después, el 23 de junio, se formuló un segundo pedido por extorsión agravada, requerido por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte.

El 9 de setiembre de 2025 se sumó una tercera solicitud, esta vez por robo agravado, vinculada al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte. Según informó la Fiscalía de la Nación, como resultado de estas gestiones, Moreno “será trasladado al Perú para responder ante la justicia por los delitos de robo, extorsión, secuestro y organización criminal”.