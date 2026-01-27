Extradición de “El Monstruo”: Perú y Paraguay coordinan operativo de alta seguridad con traslado aéreo y medidas excepcionales

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', pasó sus ultimas semanas aislado de su entorno. - Crédito: Infobae Perú

A menos de un día de su traslado, el nombre de Erick Moreno Hernández concentra la atención de las autoridades de dos países. El proceso para su entrega al Perú avanza bajo estrictas medidas de reserva, con un despliegue de seguridad poco habitual incluso para traslados de alto riesgo. En Paraguay, el operativo se desarrolla lejos de zonas urbanas, con controles reforzados y una coordinación que involucra a cuerpos policiales, fiscales y representantes diplomáticos.

El penal Martín Mendoza, ubicado en la localidad de La Emboscada, se convierte en el punto central de este procedimiento. El establecimiento, situado a unos cincuenta minutos de Asunción, mantiene un perímetro vigilado por policías y militares. La presencia castrense, inusual en ese entorno, responde a información sensible vinculada a riesgos de fuga y a intentos de interferencia durante el traslado.

Las autoridades paraguayas y peruanas manejan cada detalle con cautela. El objetivo común apunta a garantizar que la extradición se ejecute sin observaciones posteriores y con pleno respaldo legal. El traslado de Moreno Hernández representa una prueba clave de cooperación regional frente a delitos asociados a organizaciones criminales con operación transnacional.

Coordinación entre Interpol y cooperación internacional

Tras la captura de Erick Moreno en Paraguay, la PNP lo entrevistó y le recordó un acuerdo de 2021 en Perú donde se le advirtió sobre futuros secuestros. | Composición: Infobae Perú

El proceso involucra un trabajo conjunto entre Interpol Perú e Interpol Paraguay, además de áreas de cooperación internacional y representantes de la embajada peruana. Esta articulación responde a la necesidad de mantener información reservada y reducir cualquier margen de riesgo durante el traslado. Las autoridades coinciden en que la confidencialidad resulta determinante para evitar interferencias externas.

La entrega se ejecutará bajo protocolos que buscan evitar cuestionamientos posteriores sobre la legalidad del procedimiento o sobre el trato recibido por el extraditado.

Horarios y rutas bajo análisis

El cronograma oficial contempla la entrega de Moreno Hernández en horas de la mañana en el aeropuerto paraguayo, aunque los horarios podrían modificarse. El comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, precisó que la entrega del detenido se realizará a las 8:00 de la mañana por parte de las autoridades paraguayas.

“Este miércoles 28, a las ocho de la mañana, las autoridades de Paraguay estarán entregando a Erick Luis Moreno Hernández para que responda ante la justicia peruana por todas las muertes, secuestros, extorsiones y explosiones que se le atribuyen”, sostuvo Arriola.

El alto mando policial resaltó que se trata de uno de los criminales más peligrosos y buscados del país, cuya captura y próxima extradición representan un golpe importante contra el crimen organizado y una señal clara de cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional..

El traslado desde el penal hasta el aeropuerto representa uno de los puntos más sensibles. La ruta terrestre incluye tramos de difícil acceso, por lo que las autoridades analizan alternativas. Entre ellas figura el uso de un helicóptero de la policía paraguaya, acompañado por una comitiva fiscal, para reducir riesgos y tiempos de exposición.

Riesgos detectados y medidas preventivas

Según informó Latina, las medidas de seguridad responden a información sobre un presunto plan de fuga. Según datos manejados por las autoridades, existía la posibilidad de una autolesión del interno con el objetivo de forzar un traslado a un centro de salud y facilitar una emboscada externa. Este escenario motivó el refuerzo inmediato del perímetro y la participación de fuerzas militares en la vigilancia.

Aunque no se confirmaron delitos cometidos por Moreno Hernández en Paraguay, el interés principal de las autoridades locales se centra en concretar su salida del país. Investigaciones internas también examinan posibles actos de corrupción dentro del sistema penitenciario, un factor que incrementó las alertas durante este proceso.

Moreno Hernández permanece en aislamiento dentro del penal Martín Mendoza, a la espera de su entrega a las autoridades peruanas. En estas instalaciones, catalogadas como de máxima seguridad, se implementó un sistema de control que incluye anillos de vigilancia, puestos armados y monitoreo permanente de accesos. Personal penitenciario cumple funciones con el rostro cubierto, una medida destinada a evitar identificaciones posteriores por parte de internos o redes externas.

De acuerdo con información oficial, el interno pasará por un examen de reconocimiento médico previo a su salida del sistema penitenciario. Este procedimiento busca certificar que abandone el recinto en condiciones adecuadas antes de abordar la aeronave policial que lo conducirá al Perú. “Él va a ser entregado a las autoridades peruanas en el aeropuerto donde se encuentra ya un avión de la policía”, según se indicó durante la cobertura del operativo.

El escenario judicial que espera en el Perú

Una vez en territorio peruano, Moreno Hernández enfrentará investigaciones por crimen organizado, con cargos vinculados a extorsión y sicariato. Las pesquisas incluyen testimonios protegidos, interceptaciones de comunicaciones y registros audiovisuales. Entre las pruebas figura material captado por cámaras de seguridad durante su estadía en Paraguay, donde se documentaron contactos con integrantes de su red delictiva.

Las autoridades peruanas consideran que el caso cuenta con evidencia suficiente para sostener un proceso judicial de largo alcance. “Es una investigación clave que puede llegar a muchos años de cárcel como sentencia”, se señaló al describir el expediente. El traslado, por tanto, no solo marca un paso operativo, sino también el inicio de una nueva etapa judicial bajo la jurisdicción peruana.