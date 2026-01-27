Docentes marcharán este 30 de enero: Estos son los reclamos que incluyen pensión de S/3.300

Los maestros se volverán a movilizar para pedir que se apruebe la llamada Ley de "pensiones dignas". - Crédito SUTEP

Este viernes 30 de enero el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) marchará hacien la sede del Ministerio de Educación (Minedu) para solicitar una serie de reclamos, medidas pendientes que los docentes consideran que deben cumplirse en mejora de su situación laboral.

Estos incluyen, como se sabe, la pensión de S/ 3.300,60 para los docentes, así estén cesados, una medida que el Congreso aprobó, pero fue observada por Dina Boluarte. Actualmente, se busca que llegue a validarse con una nueva votación por insistencia. Por lo demás, estos son los reclamos de los profesores:

Piden que se destine el 6% del PBI para el sector educación

Piden la aprobación por insistencia de la Ley de pensiones dignas , a pesar de que está en manos del Congreso: esta otorga S/3.300,60 de pensión a docentes jubilados y cesados

Piden el cumplimiento de pago de bonos pendientes , acordados en la negociación colectiva

Piden un incremento salarial para docentes y auxiliares de educación

Piden que se destine S/ 1.500 millones para la deuda social

Entre otras demandas urgentes.

La propuesta para aumentar las pensiones de los maestros y cesantes jubilados sigue dando vueltas en el Congreso. - Crédito SUTEP

Marcha de docentes para pedir pensión digna

“El aumento de pensiones para los maestros es un objetivo indiscutible. La demanda por su aprobación definitiva es un punto importante de nuestro Pliego de Reclamos”, resalta el SUTEP.

Así, por este pedido y otros del pliegue de reclamos es que los profesor marcharán. Estos son los datos de la movilización que irá hasta el Minedu que debes tener en cuenta:

Día: Viernes 30 de enero

Hora: 10:00 a.m.

Preconcentración: Metro de Canadá.

Como se recuerda, Jerí se dio un 'baño de popularidad' luego de que el Pleno aprobará la Ley para subir la pensión de maestros a S/3.300. - Crédito Congreso

¿Qué pasó con la Ley de pensión de S/3.300?

Como se sabe, el dictamen de Ley de pensiones dignas no ha sido aprobado aún. Este texto no solo toma en cuenta un proyecto de ley, sino que engloba a diez propuestas que se presentaron desde el 2022.

Así avanzó y se observó esta medida en los últimos años.

A pesar de que algunos proyectos planteaban una medida similar en 2023, el 21 de mayo de 2025 recién se juntaron varias medidas similares en un dictamen en la Comisión de Economía

El 22 de mayo de 2025 se puso en la agenda: La junta de Portavoces acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto respecto de los proyectos de ley 3864, 4786, 9739, 10934, 10941 y 11001, la exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo respecto del proyecto de ley 8911, la exoneración de dictamen de la Comisión de Educación sobre los proyectos de ley 9097, 9098 y 9946, la exoneración de plazo de publicación en el portal del congreso del dictamen de la Comisión de Economía, y la ampliación de agenda

Luego, el 5 de junio del 2025 se debatió en el Pleno y se aprobó en primera votación.

Ese mismo 5 de junio, sin embargo, el congresista César Revilla Villanueva solicitó la reconsideración a la primera votación

El 14 de agosto 2025, Revilla retiró su pedido de reconsideración

El 4 de septiembre de 2025 se aprobó en segunda votación la Ley

El 12 de septiembre de 2025 se envió a la presidenta la Autógrafa

El 7 de octubre de 2025 la Ley es observada por Boluarte

Y finalmente el 4 de noviembre de 2025, es exonerada de la Comisión de Economía para aprobarla por insistencia, pero aún no se ha agendado su votación.