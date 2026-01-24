¿Y la Ley de pensión de S/3.300 para maestros? Sutep marchará para exigirla este 30 de noviembre

La propuesta para aumentar las pensiones de los maestros y cesantes jubilados sigue dando vueltas en el Congreso. - Crédito SUTEP

El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ha anunciado una marcha para el viernes 30 de enero en la cual los maestros, auxiliares, cesantes y jubilados se movilizarán hacia el Minedu (Ministerio de Educación) para la entrega del Pliego de Reclamos 2026.

Esta tiene varios puntos que este sector considera que el Ejecutivo debe tomar encuenta, pero también tiene una medida que el Congreso ha decidido no priorizar en el Congreso, la Ley que plantea dar pensiones de S/ 3.300,60 a los profesores y cesantes del país.

Como se recuerda, esta Ley fue observa por el Ejecutivo, justo en la gestión de Dina Boluarte, justo antes que fuera vacada. Sin embargo, tras esto, se planteaba aprobar igual la propuesta por insistencia. “La Junta de Portavoces, en sesión del 4 de noviembre de 2025, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Economía”, señalá el portal del Congreso.

Los maestros se han movilizado para pedir el debate y aprobación de la Ley que le dará 'pensiones dignas'. - Crédito SUTEP

¿En qué estado está la “Ley de pensiones dignas”?

El dictamen de Ley de pensiones dignas no solo toma en cuenta un proyecto de ley, sino que engloba a diez propuestas que se presentaron desde el 2022. Repasemos cómo ha avanzado esta medida:

El 21 de mayo de 2025 recién se juntaron varias medidas similares en un dictamen en la Comisión de Economía

El 22 de mayo de 2025 se puso en la agenda: La junta de Portavoces acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Presupuesto respecto de los proyectos de ley 3864, 4786, 9739, 10934, 10941 y 11001, la exoneración de dictamen de la Comisión de Trabajo respecto del proyecto de ley 8911, la exoneración de dictamen de la Comisión de Educación sobre los proyectos de ley 9097, 9098 y 9946, la exoneración de plazo de publicación en el portal del congreso del dictamen de la Comisión de Economía, y la ampliación de agenda

Luego, el 5 de junio del 2025 se debatió en el Pleno y se aprobó en primera votación.

Ese mismo 5 de junio, sin embargo, el congresista César Revilla Villanueva solicitó la reconsideración a la primera votación

El 14 de agosto 2025, Revilla retiró su pedido de reconsideración

El 4 de septiembre de 2025 se aprobó en segunda votación la Ley

El 12 de septiembre de 2025 se envió a la presidenta la Autógrafa

El 7 de octubre de 2025 la Ley es observada por Boluarte

Y finalmente el 4 de noviembre de 2025, es exonerada de la Comisión de Economía para aprobarla por insistencia, pero aún no se ha agendado su votación.

Como se recuerda, Jerí se dio un 'baño de popularidad' luego de que el Pleno aprobará la Ley para subir la pensión de maestros a S/3.300. - Crédito Congreso

SUTEP marcha por estos reclamos

Pero, además de este pedido, el SUTEP se movilizará hacia el Minedu por otros puntos que reclaman. La lista a continuación:

Piden que se destine el 6% del PBI para el sector educación

Piden la aprobación por insistencia de la ley de pensiones dignas, a pesar de que está en manos del Congreso

Piden el cumplimiento de pago de bonos pendientes, acordados en la negociación colectiva

Piden un incremento salarial para docentes y auxiliares de educación

Piden que se destine S/ 1.500 millones para la deuda social

Entre otras demandas urgentes.