Difunden nuevas imágenes del operativo que permitió rescatar con vida a empresario peruano secuestrado en Guayaquil

Un importador de calzado fue rescatado luego de 15 horas en Guayaquil. La Policía logró ubicarlo en un descampado en Empalme

Impactantes imágenes del momento en que la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional de Ecuador rescata a un empresario peruano de 61 años, quien estuvo cautivo por más de 15 horas en la zona de Empalme, Guayaquil.| Panamericana

La Policía Nacional del Ecuador difundió imágenes inéditas del operativo que permitió rescatar con vida a un empresario peruano de 61 años, quien permaneció secuestrado más de quince horas en la zona de Empalme, Guayaquil. Según información de Latina Noticias, la intervención incluyó la participación de agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNASE), quienes irrumpieron en el inmueble donde los captores mantenían retenida a la víctima.

De acuerdo con un reporte, el empresario. dedicado a la importación de calzado, fue interceptado por cinco individuos que se movilizaban en motocicletas cuando transportaba mercadería por carretera. Familiares del secuestrado se presentaron en la sede de la Dirección de Investigación Criminal tras recibir exigencias de un pago de 20 mil dólares por su liberación.

Imágenes del momento exacto de su rescate

Las imágenes divulgadas muestran el momento en que los agentes de la UNASE localizan al empresario y le informan que son efectivos para que lo ayuden. El hombre, visiblemente afectado, agradece el auxilio mientras los policías aseguran la zona y retiran los candados que lo mantenían inmovilizado.

Uno de los efectivos repite: “Ya está a salvo”. El jefe de la División de Investigación de Secuestros, coronel Jorge Carpio, comunicó que la víctima fue trasladada a un centro de salud local debido a lesiones en distintas partes del cuerpo.

“Sus familiares también ya están satisfechos por ese trabajo que se ha realizado. Han viajado para allá y ya estáncon su señor padre”, detalló el oficial.

El operativo, denominado Libertad 55, se activó tras la alerta inicial y permitió la captura de los presuntos autores. El coronel Carpio explicó que la coordinación entre la policía ecuatoriana y la peruana resultó determinante en la identificación y localización de los implicados. “Mientras nosotros hacíamos ese trabajo delicado y profesional del proceso de negociación, ellos realizaban el trabajo de campo, el trabajo de inteligencia”, indicó el jefe policial.

Caen presuntos secuestradores

Durante el despliegue, los agentes emplearon un ariete para acceder al domicilio donde se encontraban los secuestradores. Cuatro de los integrantes de la banda fueron detenidos en el lugar, pero faltaría una persona más.

El empresario relató que al momento del secuestro se desplazaba con muestras de calzado y mercadería, y aportó detalles sobre el lugar de cautiverio a los investigadores. Las autoridades reiteraron que la colaboración entre las fuerzas policiales de Ecuador y Perú permitió recuperar a la víctima y desarticular parte de la organización criminal responsable.

La Policía Nacional del Ecuador anunció que mantendrá los controles y las acciones de búsqueda hasta ubicar a todos los involucrados en el secuestro. Además, de conocer si existen más víctimas de estos delincuentes.

Canales de emergencia

  • Línea 105 de la Policía Nacional del Perú: Atención de emergencias las 24 horas para denunciar delitos, incluido secuestro.
  • División de Investigación de Secuestros de la DIRINCRI: Unidad especializada de la Policía Nacional ubicada en Lima, con cobertura nacional para casos de secuestro y extorsión. Es importante reportar el caso sin esperar las 24 horas.
  • Comisarías más cercanas: Recepción directa de denuncias en cualquier dependencia policial del país.

