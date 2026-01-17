Megaoperativo en Lima: PNP interviene a más de 600 extranjeros en acciones simultáneas

Migraciones y la PNP intensifican megaoperativos de fiscalización migratoria en Lima Metropolitana.

La Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un megaoperativo en Lima Metropolitana e intervino a más de 600 ciudadanos extranjeros en diferentes puntos críticos de la ciudad.

La acción, coordinada con la Superintendencia Nacional de Migraciones, se ejecutó en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno peruano, con el objetivo de verificar la identidad y situación migratoria de los intervenidos y fortalecer el control en espacios públicos.

El despliegue contó con la presencia del titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Miguel Espichán, y del superintendente nacional de Migraciones, Alberto Balladares Ramírez, quienes supervisaron las tareas de fiscalización.

Las autoridades informaron que, durante la jornada, los fiscalizadores de Migraciones utilizaron tabletas electrónicas y la unidad móvil Migramóvil, equipada con tecnología para el registro biométrico de los extranjeros.

“A los extranjeros irregulares se les hace el enrolamiento, donde se toman sus datos biométricos, cara, huellas digitales y firma. Luego de las investigaciones a algunos de ellos se les aplicará el procedimiento sancionador respectivo y luego la policía se encargará de su expulsión del territorio nacional”, explicó Balladares Ramírez.

Control migratorio y seguridad ciudadana

El general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, lideró el operativo en coordinación con otras autoridades, como el viceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Juan Gil Núñez.

Los extranjeros intervenidos, en su mayoría venezolanos, fueron trasladados al Complejo Policial Juan Benites Luna, donde se verificó su estatus migratorio y se presentó el registro general de los casos.

Durante la fiscalización, se identificaron algunos ciudadanos con antecedentes y tres con requisitoria vigente. El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que se logró desarticular tres bandas criminales, detener a más de 30 personas y decomisar droga, armas de fuego y celulares de procedencia ilícita.

Además, la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) reportó la intervención de una organización dedicada al secuestro exprés, que habría mantenido privada de su libertad a una persona durante aproximadamente 12 horas para exigir un rescate de 30.000 soles.

Las autoridades señalaron que estas acciones buscan fortalecer la seguridad ciudadana y el cumplimiento de las normas migratorias. La gerenta general de Migraciones, Liseth Melchor, y la directora de Operaciones, Valeria Morales, también participaron en la actividad, junto al alto mando de la policía.

La Superintendencia Nacional de Migraciones recalcó a través de sus canales oficiales que los operativos continuarán, con el fin de contribuir al orden interno y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

Extranjeros expulsados

Hace unos días, el Gobierno peruano expulsó a 39 ciudadanos venezolanos por infringir la Ley Migratoria, marcando un endurecimiento en la política migratoria nacional.

Esta acción, realizada desde la base aérea de la Policía Nacional, se suma a las 3.411 órdenes de expulsión ejecutadas entre enero y diciembre de 2025 por ingreso no autorizado, permanencia irregular y conductas que afectan el orden público.

Durante dicho periodo de tiempo, Migraciones y la PNP realizaron 7.161 operativos de fiscalización, identificando a más de 114.000 extranjeros, principalmente en regiones como Lima, Tumbes y Tacna.

El gobierno de José Jerí descarta los corredores humanitarios y asocia el descontrol migratorio con el aumento del crimen, priorizando la seguridad interna y la aplicación estricta de la normativa migratoria, con la advertencia de que los operativos continuarán.