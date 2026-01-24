Perú

Pasó 15 horas en cautiverio: los detalles del rescate del empresario peruano secuestrado en Ecuador

La familia alertó a la Policía Nacional del Perú tras recibir videos y mensajes amenazantes, lo que permitió activar una rápida coordinación con las autoridades ecuatorianas

Organización criminal exigía 20 mil dólares para la liberación de la víctima (Créditos: 24 Horas)

Un intenso operativo policial internacional permitió el rescate, sano y salvo, de un empresario peruano secuestrado y sometido a torturas en Ecuador. El comerciante fue interceptado en plena carretera por cinco individuos armados que lo privaron de libertad durante quince horas y exigieron un rescate de USD 20.000 a su familia en Perú.

El caso salió a la luz luego de que los familiares, alarmados por mensajes y videos amenazantes enviados por los secuestradores, recurrieran a la División de Investigación de Secuestros (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú. De forma inmediata, se estableció una coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestros y Extorsión (UNACE) de la Policía de Ecuador, iniciando así el llamado operativo Libertad cincuenta y cinco, de acuerdo con 24 Horas de Panamericana TV.

El coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación de Secuestros, explicó cómo se desarrolló la acción conjunta. “Mientras nosotros hacíamos ese trabajo delicado y profesional del proceso de negociación, ellos realizaban el trabajo de campo, el trabajo de inteligencia”, declaró al citado medio.

“Gracias a la información vertida, pudieron localizar a uno de los titulares de las cuentas incriminadas y, cuando fue capturado, se logró dar con toda la banda que tenía al señor bajo su poder”, añadió.

A lo largo de las 15 horas de cautiverio, el empresario fue atado a un árbol en una zona boscosa y sometido a maltratos físicos y psicológicos. “Me llevaron a un bosque, me amarraron con una cadena muy larga a la planta de un árbol. Ahí he estado más de quince horas. En esas horas he sufrido maltratos, amenazas. Venían con el machete, trataban de asustarme, incluso amenazaban con cortarme los dedos”, señaló Calle López.

La familia, angustiada por la situación y la gravedad de los mensajes, decidió no acceder al pago exigido y mantener la comunicación con las autoridades. Gracias a la cooperación entre ambos cuerpos policiales, la investigación avanzó rápidamente.

Se rastrearon cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes y se geolocalizaron los dispositivos desde los que se enviaban las amenazas, lo cual terminó siendo clave para ubicar el lugar de reclusión.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, detalló la importancia de la cooperación internacional. “Es un comerciante que, dentro de su línea, viajaba por diferentes carreteras del país y lamentablemente fue secuestrado. Luego de que los familiares en Perú tomaron contacto con la unidad antisecuestros, se inició la operación junto a la UNACE y se exigía el pago de veinte mil dólares”, señaló a la televisión de su país.

El operativo simultáneo permitió liberar al peruano de sesenta y un años y detener a cuatro ecuatorianos —incluida una mujer—, todos con antecedentes por robo y tráfico ilícito de sustancias. La víctima ya pudo reunirse con un familiar en Ecuador y mostró su agradecimiento al personal policial de ambos países por las gestiones de rescate.

“Lo importante que hay que destacar es la relación que existe con las autoridades peruanas”, señaló el coronel Carpio. Además, advirtió sobre la presencia y migración de organizaciones criminales extranjeras que han ampliado sus operaciones en territorio nacional, operando bajo diversas modalidades y representando un desafío para la seguridad pública.

