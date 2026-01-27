Perú

Denuncian violencia policial en Piura: agente empujó al suelo y amenazó con arma a jóvenes que volvían a casa

Dos jóvenes de 18 años aseguraron haber sido agredidos y amenazados con un arma por un policía en Cura Mori, cuando regresaban a su casa en mototaxi. La familia denuncia que los efectivos intentaron borrar la evidencia

Fuente: Latina Noticias

Dos jóvenes de 18 años denunciaron este martes que un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) los agredió durante una intervención en un caserío del distrito de Cura Mori, en Piura. El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando retornaban a su vivienda a bordo de una mototaxi.

De acuerdo con un despacho difundido por Latina, que recogió sus testimonios, al detener el vehículo uno de los efectivos desenfundó su arma y la rastrilló contra uno de los denunciantes, quien registraba el procedimiento en video.

“Cuando empiezo a grabar, se ve en el video cómo me rastrilla el arma y empieza a decir palabras soeces. En ningún momento nos pidió documentos para identificarnos”, contó a la televisora.

Ambos afirmaron que portaban sus documentos de identidad. “Mi amigo también estaba ahí en el suelo. Él tenía el DNI en la mano. Yo también tenía el DNI. Pero en ningún momento nos pidió documentos, simplemente usó la fuerza”, sostuvo uno de ellos.

El incidente fue grabado por uno de los jóvenes, quien aseguró que el agente nunca les pidió documentos de identidad y usó la fuerza sin justificación

La madre de uno de los afectados indicó que los vecinos la alertaron sobre la agresión policial. “Corrí al lugar y vi que mi hijo estaba en el suelo. Le pregunté: ‘¿Te ha pegado el policía?’ y mi hijo me dijo: ‘Sí’. El policía le respondió: ‘Yo a ti no te he pegado en ningún momento’. Mi hijo insistió: ‘Sí, sí me has pegado’”.

La mujer también denunció que los agentes intentaron destruir el teléfono utilizado para grabar la intervención. “Querían borrar los videos que estaban ahí. Gracias a Dios, como es arena ahí, cayó el celular y no se rompió. Le dije al joven que comparta el video con todos sus amigos porque si no, el policía se lo iba a borrar”, agregó.

Asimismo, los denunciantes señalaron que, ya en la comisaría, el efectivo policial les atribuyó otros delitos. “Creo que lo terminaron hablando y terminamos también con otros delitos más o menos”, declaró el segundo afectado. Entre las imputaciones figuraron resistencia y desobediencia a la autoridad.

Los denunciantes indicaron que, una vez en la comisaría, el policía les atribuyó delitos adicionales como resistencia y desobediencia a la autoridad

Vecinos del sector afirmaron que la zona no presenta altos niveles de peligrosidad y exigieron una investigación por presunto abuso de autoridad. Hasta el momento, los denunciantes aseguran que ni la Inspectoría de la PNP ni la Defensoría del Pueblo se han comunicado con ellos, pese a que el video del hecho se viralizó en redes sociales. El teléfono móvil y la mototaxi aún permanecen retenidos, según el despacho.

Crisis

La institución policial enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia: la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía. A lo largo de los años, diversos casos de corrupción han salido a la luz, involucrando a efectivos policiales en actos ilícitos como el cobro de sobornos, el abuso de autoridad y la colaboración con organizaciones criminales.

