Receta de agua de hierbaluisa: ¿Cómo prepararla en pocos minutos?

¿Recuerdas el aroma fresco y cítrico que invade la cocina cuando preparas una infusión casera? El agua de hierba luisa es una de esas bebidas que evocan tardes familiares, sobremesas relajadas y remedios de la abuela.
Esta refrescante y tradicional bebida tiene sus raíces en la costa y sierra del Perú. Es famosa en todo el país por sus propiedades digestivas y relajantes, y suele servirse tanto caliente como fría, dependiendo de la ocasión y el clima.
Receta de agua de hierba luisa peruana
El agua de hierba luisa es una infusión suave, de sabor cítrico y aroma intenso. Se prepara hirviendo hojas frescas o secas de hierba luisa en agua, endulzando al gusto. La técnica principal es la infusión, que permite extraer los aceites esenciales de la planta.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 20 minutos
- Preparación: 5 minutos
- Cocción: 10 minutos
- Reposo: 5 minutos
Ingredientes
- 1 litro de agua
- 12 hojas frescas de hierba luisa (también llamada limoncillo o lemon verbena)
- Azúcar al gusto (opcional)
- 1 rodaja de limón (opcional)
- Hielo al gusto (opcional)
Cómo hacer agua de hierba luisa peruana, paso a paso
- Lava bien las hojas de hierba luisa para quitar impurezas.
- Calienta el agua en una olla hasta que hierva.
- Agrega las hojas de hierba luisa al agua hirviendo.
- Mantén el hervor durante 3 a 5 minutos para un sabor suave, o hasta 10 minutos para un sabor intenso.
- Apaga el fuego y tapa la olla. Deja reposar 5 minutos para concentrar el aroma.
- Cuela la infusión y agrega azúcar al gusto si deseas.
- Sirve caliente, o enfría y añade hielo y rodaja de limón para una versión refrescante.
- No hiervas demasiado las hojas para evitar que la bebida se vuelva amarga.
- No remuevas las hojas al hervir, solo sumérgelas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (vasos de 250 ml).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 2-20 (según cantidad de azúcar)
- Grasas: 0g
- Proteínas: 0g
- Carbohidratos: 0-5g
- Fibra: 0g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Puedes conservar el agua de hierba luisa en la nevera hasta 3 días, en recipiente cerrado. Si la sirves con hielo, prepara sólo la cantidad que vas a consumir en el momento.