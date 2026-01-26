Perú

Receta de agua de hierbaluisa: ¿Cómo prepararla en pocos minutos?

Esta refrescante y tradicional bebida tiene sus raíces en la costa y sierra del Perú

Receta de agua de hierba
Receta de agua de hierba luisa

¿Recuerdas el aroma fresco y cítrico que invade la cocina cuando preparas una infusión casera? El agua de hierba luisa es una de esas bebidas que evocan tardes familiares, sobremesas relajadas y remedios de la abuela.

Esta refrescante y tradicional bebida tiene sus raíces en la costa y sierra del Perú. Es famosa en todo el país por sus propiedades digestivas y relajantes, y suele servirse tanto caliente como fría, dependiendo de la ocasión y el clima.

Receta de agua de hierba luisa peruana

El agua de hierba luisa es una infusión suave, de sabor cítrico y aroma intenso. Se prepara hirviendo hojas frescas o secas de hierba luisa en agua, endulzando al gusto. La técnica principal es la infusión, que permite extraer los aceites esenciales de la planta.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 20 minutos
    • Preparación: 5 minutos
    • Cocción: 10 minutos
    • Reposo: 5 minutos

Ingredientes

  1. 1 litro de agua
  2. 12 hojas frescas de hierba luisa (también llamada limoncillo o lemon verbena)
  3. Azúcar al gusto (opcional)
  4. 1 rodaja de limón (opcional)
  5. Hielo al gusto (opcional)

Cómo hacer agua de hierba luisa peruana, paso a paso

  1. Lava bien las hojas de hierba luisa para quitar impurezas.
  2. Calienta el agua en una olla hasta que hierva.
  3. Agrega las hojas de hierba luisa al agua hirviendo.
  4. Mantén el hervor durante 3 a 5 minutos para un sabor suave, o hasta 10 minutos para un sabor intenso.
  5. Apaga el fuego y tapa la olla. Deja reposar 5 minutos para concentrar el aroma.
  6. Cuela la infusión y agrega azúcar al gusto si deseas.
  7. Sirve caliente, o enfría y añade hielo y rodaja de limón para una versión refrescante.
  8. No hiervas demasiado las hojas para evitar que la bebida se vuelva amarga.
  9. No remuevas las hojas al hervir, solo sumérgelas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (vasos de 250 ml).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 2-20 (según cantidad de azúcar)
  • Grasas: 0g
  • Proteínas: 0g
  • Carbohidratos: 0-5g
  • Fibra: 0g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes conservar el agua de hierba luisa en la nevera hasta 3 días, en recipiente cerrado. Si la sirves con hielo, prepara sólo la cantidad que vas a consumir en el momento.

