Menos azúcar y libre de octógonos: esta es la gaseosa 100 % peruana que regresa al mercado después de 25 años

La gaseosa peruana Pasteurina regresa a los estantes después de dos décadas, apostando por una fórmula con menos azúcar y libre de octógonos para alinearse con las preferencias actuales del mercado y de los numerosos consumidores de este tipo de producto.

La bebida, reconocida por su sabor a hierbaluisa, retorna gracias a la iniciativa de Empresa Yura S.R.L., embotelladora de Kola Escocesa, que inició su relanzamiento en Arequipa y prevé extender su presencia a Lima y otras regiones del país.

Según informó RPP Noticias, el relanzamiento busca reconectar con consumidores que la recuerdan y presentarse ante una nueva generación.

Pasteurina utilizó el eslogan "Vivir el Perú" al ser una bebida que se caracterizaba por su sabor a hierba luisa, una planta que crece en las zonas andinas.

Nueva etapa, mismos orígenes

La estrategia de Empresa Yura S.R.L. consiste en actualizar el perfil de Pasteurina para el consumidor actual. Fernando Odiaga Arias, gerente general de la firma, dijo: “El regreso de Pasteurina es un tributo a los sabores que nos unen como peruanos”.

Odiaga Arias explicó a RPP Noticias que el producto retorna “con menos azúcar, sin octógonos y con el auténtico sabor a hierbaluisa”.

El gerente de Operaciones, Javier Odiaga, explicó que el desarrollo de la nueva fórmula se centró en “lograr un sabor más equilibrado y una bebida ligera en su gasificación”. El directivo agregó que “Pasteurina representa ese equilibrio entre tradición e innovación, un principio en el que creemos profundamente como empresa”.

Kola Escocesa ha mantenido su popularidad en la región, y su presencia a nivel nacional. Foto: Infobae Perú

La empresa apostó por una presentación en botellas de 440 ml y 1,5 litros, adaptándose a formatos adoptados por bebidas internacionales y considerando tanto el consumo individual como familiar.

Proyección, expansión y sabores nuevos

Con la venta inicial concentrada en Arequipa, Pasteurina ya se ofrece en bodegas, supermercados y restaurantes de esa ciudad. El lanzamiento en Lima está programado para las próximas semanas, con la expectativa de cubrir mayor territorio nacional antes de fin de año.

Javier Odiaga anticipó que sumarán al menos dos sabores: “sabor a manzana verde” y “sabor de toronja rosada”. Estos productos buscarán captar consumidores que prefieren opciones alternativas, influenciados por tendencias observadas en países sudamericanos como Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia.

En medio de la crisis en Ayacucho, los Añaños lanzaron Kola Real, una gaseosa que no solo desafió a los grandes del mercado, sino que años después patrocinó a equipos como el Manchester United. (Freepik)

Una particularidad señalada por la empresa es la posibilidad de que sus nuevas variedades funcionen como mixers en coctelería. Las pruebas realizadas mostraron compatibilidad con bebidas alcohólicas como pisco, gin, vodka y tequila, creando “un abanico de opciones y oportunidades de consumo en el mercado”, de acuerdo con declaraciones recogidas por el citado medio.

Las perspectivas comerciales para Pasteurina son optimistas: la firma espera incrementar sus ventas anuales en un 15 % con la reintroducción de la bebida y el arribo de sus nuevos sabores. Aunque el primer semestre de 2025 presentó dificultades para el sector, la compañía observa una “nueva tendencia” en el consumo desde agosto.

Historia: auge y declive

El origen de Pasteurina se remonta a los años ochenta en Lima, cuando La Pureza SA lanzaba la gaseosa alrededor del Palacio de Justicia.

La popular gaseosa Inka Cola es uno de los productos más pedidos por los peruanos en el extranjero. (Foto: Agencia Andina)

Inspirada en el nombre del científico Louis Pasteur, la bebida se posicionó en el segmento familiar y en la escena gastronómica local, ganando espacio en bodegas y restaurantes, así como en puestos ambulantes. Su eslogan original, “Vivir el Perú”, sostenía su identidad como producto nacional basado en la tradicional hierbaluisa.

Durante los años noventa, Pasteurina compitió en el mercado nacional e incluso intentó rivalizar con marcas posicionadas, como Inca Kola. El producto se distribuyó en la zona central del país, con precios que oscilaban entre S/ 1,60 y S/ 2 según la presentación.

El retroceso del consumo en Lima durante la crisis económica y el periodo de violencia motivó la mudanza de la planta a Huaura, pasando la distribución a manos de Transervi SA y posteriormente a Embotelladora Latinoamericana SA.

El intento de mantener la marca a mediados de los noventa, sin cambios en su sabor ni imagen, no logró recuperar la preferencia del público, resultando en su desaparición del mercado en 1999.