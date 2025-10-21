Perú

Sunarp lanza tres servicios digitales: ¿De qué se encargan?

La entidad acelera su modernización digital al presentar nuevas plataformas enfocadas en facilitar el acceso ciudadano a servicios registrales

Por Alejandro Aguilar

Guardar
La apuesta de Sunarp por
La apuesta de Sunarp por la inclusión digital y la seguridad jurídica se concreta con estos servicios - Créditos: Andina.

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) inicia una nueva etapa en su proceso de modernización digital al anunciar el lanzamiento de tres plataformas destinadas a facilitar el acceso de la ciudadanía a servicios registrales.

Este avance marca un punto de inflexión en la estrategia institucional, que busca descentralizar sus servicios y brindar herramientas innovadoras de alcance nacional.

Copia Literal, al Toque

Entre las novedades, el servicio Copia Literal, al Toque (LINK) emerge como una atención automatizada que permite a los usuarios obtener una réplica de partidas registrales en cuestión de segundos, con validez legal y firma digital propia de la Sunarp.

Esta función agiliza la obtención de documentos esenciales para operaciones inmobiliarias, trámites financieros y actividades comerciales, simplificando procesos que antes requerían tiempo y presencia física en las oficinas registrales.

El servicio automatizado Copia Literal
El servicio automatizado Copia Literal al Toque permite obtener partidas registrales con firma digital y validez legal en segundos - Créditos: Sunarp.

Síguelo Plus

Otra de las innovaciones anunciadas es Síguelo Plus (LINK), que expande las capacidades del sistema tradicional de seguimiento de títulos. La plataforma amplía las opciones de consulta, permitiendo conocer la resolución de prórrogas de los asientos de presentación y ofreciendo acceso a las resoluciones de nulidad, rectificación o aclaración en títulos apelados, emitidas por el Tribunal Registral.

Esta iniciativa proporciona mayor transparencia y certeza a profesionales del derecho, empresas y ciudadanos que siguen el curso de sus trámites.

Síguelo Plus amplía la transparencia
Síguelo Plus amplía la transparencia al ofrecer información más detallada y accesible sobre el estado y las resoluciones de los títulos registrales - Créditos: Sunarp.

Mire-ya

El tercer servicio presentado es Mire-ya (LINK), el cual está diseñado como una solución orientada a la transparencia y la vigilancia ciudadana sobre los procesos internos de la Sunarp. La plataforma permite el monitoreo en línea y en tiempo real de expedientes vinculados a duplicidades, reconstrucciones y trámites de partidas o títulos archivados.

Los usuarios pueden conocer el área encargada, los responsables y acceder a los documentos relacionados, mientras la herramienta se integra con otros servicios digitales ya existentes como Síguelo Plus, la casilla electrónica y el sistema integrado Nacional de Registros.

Mire-ya refuerza el control ciudadano
Mire-ya refuerza el control ciudadano y la vigilancia interna al permitir monitorear en tiempo real expedientes sensibles - Créditos: Sunarp.

La Sunarp, a través de estos proyectos, refuerza su enfoque en la inclusión digital y la seguridad jurídica, eliminando barreras físicas y mejorando la eficiencia administrativa. La utilización de tecnologías digitales no solo optimiza los procedimientos, sino que impulsa un modelo orientado a la ciudadanía, en el que la confianza y la transparencia se consolidan como valores fundamentales.

El superintendente nacional, Armando Subauste Bracesco, enfatizó que este conjunto de servicios digitales “representa un paso decisivo hacia un registro más moderno y cercano”, resaltando la importancia de que la innovación impacte en la confianza y el bienestar social.

La disponibilidad de estos servicios en línea apunta a fomentar la participación activa de los usuarios en la gestión registral y a fortalecer la relación entre la institución y la sociedad.

Con este triple lanzamiento, la Sunarp se posiciona como pionera en la renovación de los servicios públicos a través de la tecnología, acercando los registros al ciudadano y consolidando un modelo de atención inspirado en la transparencia, la agilidad y la seguridad jurídica.

Temas Relacionados

SunarpSuperintendencia Nacional de los Registros Públicosservicios digitalesperu-noticias

Más Noticias

Programación de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025: partidos, horarios y canales de TV

Se viene una jornada que traerá sorpresas: Universitario visitará a ADT en Tarma, Sporting Cristal recibirá a Los Chankas, y Alianza Lima descansará

Programación de la fecha 16

“Fui campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me llamen”: Paolo Guerrero habló de su renovación en Alianza Lima y críticas por su edad

El ‘Depredador’ dejó contundente mensaje a sus detractores luego de anotar en la victoria ante Sport Huancayo por Torneo Clausura

“Fui campeón del mundo, cuando

Gobierno define esta tarde si declara el estado de emergencia en Lima y Callao por aumento de la criminalidad

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, ya había declarado que aplicar esta medida sería “hacer más de lo mismo” al asumir el cargo el pasado 14 de octubre

Gobierno define esta tarde si

La sentida mención de Renzo Reggiardo su hija que sobrevivió a ataque de delincuentes durante su investidura como alcalde de Lima

La hija mayor del burgomaestre de Lima, Arianna Regiardo, y quien recibió impactos de bala durante un atentado contra su padre, estuvo presente en la ceremonia de investidura

La sentida mención de Renzo

Recuperando el pulmón natural de Lima: así avanza el plan científico para salvar las Lomas de Mangomarca

Con el liderazgo del doctor Vladimir Camel, docente de la Universidad César Vallejo, un equipo busca restaurar las Lomas de Mangomarca, un ecosistema clave para Lima que enfrenta el impacto de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad

Recuperando el pulmón natural de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Aprueban que todo alto funcionario

Aprueban que todo alto funcionario jure por la Constitución impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori

Gabinete de Ernesto Álvarez busca el voto de confianza: ¿cómo votarán las principales bancadas del Congreso?

Caso ‘Loma Bonita’: Sada Goray intentará revertir el laudo arbitral emitido en su contra

Guillermo Bermejo conocerá este viernes 24 de octubre sentencia del PJ por presunta afiliación a Sendero Luminoso

José Chlimper, exministro y militante de Fuerza Popular, dijo que aún no decide si demandará a fiscales del caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Miss Perú, Karla Bacigalupo, deslumbra

Miss Perú, Karla Bacigalupo, deslumbra en Miami y recibe elogios de Olga Tañón durante su gira rumbo al Miss Universo

Mariella Zanetti recordó bochornoso momento que vivió Tula Rodríguez cuando eran vedettes: “Estaba tan ajustada que se le escapó”

Soda Stereo vuelve a Lima: fecha, lugar y entradas para el show que reunirá a Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti

Laura Spoya sufrió terrible intoxicación y sus compañeros se burlaron de ella: se le hincharon los labios y no podía hablar

Melanie Martínez arremete contra Christian Domínguez por su hija: “Ella no miente, él maquilla la situación para quedar bien”

DEPORTES

“Fui campeón del mundo, cuando

“Fui campeón del mundo, cuando jueguen al nivel que me llamen”: Paolo Guerrero habló de su renovación en Alianza Lima y críticas por su edad

Hernán Barcos reveló la fecha para definir su renovación con Alianza Lima: “Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir”

Programación de Latina Televisión: partidos de fecha 1 por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Leao Butrón dejó polémico comentario sobre no expulsión de Anderson Santamaría en Universitario vs Ayacucho FC

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del debut ‘crema’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026