Ana Siucho reaparece junto a Edison Flores en la ‘Noche Crema’ con sus hijas y comparte emotivas fotos

Aunque ya no son pareja, la doctora sorprendió al compartir instantáneas del jugador con sus hijas durante su presentación en Universitario de Deportes

Las imágenes del futbolista junto a sus hijas, difundidas por su expareja, evidencian una relación cordial tras su separación. Infobae Perú / Captura: IG

Las imágenes compartidas por Ana Siucho en sus redes sociales no pasaron desapercibidas y rápidamente despertaron comentarios, reacciones y especulaciones entre sus seguidores. A pesar de que ya no mantiene una relación sentimental con Edison Flores, la doctora sorprendió al publicar tiernas fotografías del futbolista junto a sus hijas, captadas durante la reciente edición de la ‘Noche Crema’, evento en el que Universitario de Deportes presentó a su plantel para la nueva temporada.

El gesto, cargado de simbolismo familiar, reavivó las preguntas sobre el vínculo actual entre ambos y si existe o no una posible reconciliación. Y es que, el último sábado 24 de enero, el Estadio Monumental fue escenario de una jornada especial para los hinchas cremas.

Entre los protagonistas estuvo Edison ‘Orejitas’ Flores, quien fue presentado oficialmente como uno de los futbolistas del club para la temporada. En las tribunas, sin embargo, una presencia llamó particularmente la atención: Ana Siucho, quien asistió al evento pese a su separación del jugador. La doctora no llegó sola, sino acompañada de sus dos pequeñas hijas, a quienes llevó para que vean a su padre ingresar al campo de juego, en un momento que muchos calificaron como emotivo y familiar.

Durante la presentación, Edison Flores salió a la cancha tomado de la mano de una de sus hijas, mientras cargaba a la más pequeña, una escena que enterneció a los asistentes y que fue registrada por Ana Siucho, quien no dudó en grabar y fotografiar el instante. Posteriormente, fue ella misma quien decidió compartir esas imágenes en su cuenta personal de Instagram, mostrando al futbolista junto a sus niñas, todas luciendo la camiseta crema de Universitario.

Las publicaciones no solo destacaron por el contenido visual, sino también por el mensaje implícito. Ana acompañó algunas de las fotografías con el emoticón de un corazón amarillo, color representativo del club crema, lo que fue interpretado por muchos como una señal de apoyo, respeto y una relación cordial con su expareja. Para sus seguidores, el gesto dejó en evidencia que, más allá de su separación, ambos mantienen una dinámica familiar saludable por el bienestar de sus hijas.

Las imágenes mostraron a Edison sonriente, compartiendo con sus pequeñas en uno de los escenarios más importantes de su carrera deportiva reciente. Para el futbolista, el regreso a Universitario y su presentación oficial marcaron un nuevo comienzo profesional, mientras que, en lo personal, la presencia de sus hijas y de Ana Siucho pareció darle un matiz distinto a la noche, alejándola de cualquier tensión pública asociada a su ruptura.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Algunos usuarios destacaron la madurez de la expareja y el ejemplo que estarían dando al priorizar a sus hijas por encima de cualquier diferencia personal. Otros, en cambio, se preguntaron si estas muestras de cercanía podrían ser el preludio de una reconciliación, interrogante que hasta el momento no tiene respuesta oficial por parte de ninguno de los dos.

Lo cierto es que, según personas cercanas, Ana Siucho y Edison Flores han optado por mantener una relación basada en el respeto mutuo y la coparentalidad, evitando conflictos mediáticos y preservando la estabilidad emocional de sus hijas. La decisión de la doctora de publicar las imágenes refuerza esa percepción y muestra una faceta poco habitual en separaciones expuestas públicamente.

Cabe recordar que Ana y el futbolista fueron una de las parejas más queridas del deporte nacional. Su relación, marcada por momentos importantes en la carrera del futbolista, siempre estuvo acompañada por muestras públicas de apoyo y complicidad. Sin embargo, tras anunciar su separación, ambos optaron por manejar el tema con discreción, sin mayores declaraciones ni confrontaciones públicas.

Respecto al estado civil actual de ‘Orejitas’ Flores, el jugador se mantiene soltero tras su separación. Si bien en los últimos meses se le ha visto compartiendo reuniones con amigos y fue vinculado sentimentalmente con una joven, el propio futbolista se encargó de desmentir cualquier romance. En octubre de 2025, al ser consultado por una supuesta relación, respondió de manera tajante. “Te vemos compartiendo con amigos. ¿Es cierto de que ya estás enamorado?, ¿Quién es Antonella?”, le preguntaron en esa ocasión, a lo que Edison Flores contestó sin rodeos: “No estoy enamorado”.

