Accidente del Metropolitano: cifra de víctimas asciende a 46, ¿qué hacer si fuiste uno de los heridos?

América TV

El Metropolitano atraviesa uno de sus episodios más críticos tras el accidente ocurrido la mañana de este lunes 26 de enero en la estación México, donde una de sus unidades terminó empotrada en la estructura del puente. El siniestro dejó un saldo oficial de 46 personas afectadas, según la actualización de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Testigos describieron escenas de pánico cuando el Expreso 5 del Metropolitano, que funciona con gas natural, impactó violentamente contra la base del puente ubicado en La Victoria. El choque bloqueó las puertas, lo que obligó a varios pasajeros a romper las ventanas para evacuar el vehículo, ante el temor de una posible explosión. Otros, con lesiones más graves, permanecieron al interior hasta la llegada de los equipos de rescate.

A los pocos minutos, unidades del Cuerpo General de Bomberos, ambulancias del SAMU y personal del Ministerio de Salud acudieron al lugar para asistir a los heridos. Fuentes oficiales confirmaron que la cifra inicial de afectados, que oscilaba entre 25 y 35, aumentó a 46 tras la evaluación médica en distintos centros de salud. De estos, diez pacientes ya han sido dados de alta.

Los pasajeros lesionados fueron evacuados de manera coordinada a diversas clínicas y hospitales de la capital. Según el reporte de la ATU, los centros que recibieron a los afectados incluyen la Clínica Internacional, la Clínica Javier Prado, la Clínica San Pablo, el Hospital Arzobispo Loayza y el Hospital Casimiro Ulloa. Adicionalmente, un paciente fue atendido en una unidad móvil del SAMU.

Así quedó el bus del Metropolitano al quedar empotrado en una de las columnas de la estación México

¿Qué hacer si resultaste herido?

Si fuiste una de las personas afectadas en el accidente, estos son los pasos recomendados:

Acude o mantente en el centro de salud donde recibiste atención inicial. Allí se registran los datos necesarios para la cobertura del SOAT y la evaluación médica. Solicita el certificado médico que detalle el diagnóstico, las lesiones y los días de incapacidad temporal, ya que este documento es indispensable para el trámite de indemnización. Solicita la activación del SOAT ante la entidad aseguradora. El trámite puede gestionarse en la clínica, hospital o directamente en las oficinas de la aseguradora RIMAC, presentando el DNI y el certificado médico. Guarda todos los comprobantes de atención y gastos. Aunque el SOAT cubre la totalidad de los gastos médicos, tener la documentación facilitará cualquier reclamación o aclaración posterior.

Si eres familiar de uno de los usuarios afectados y desconocer el paradero, comunícate con la ATU. Las líneas telefónicas habilitadas son 907 736 419 y 992 714 132.

Vale mencionar que la unidad implicada, de placa A2O-785, cuenta con Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente, emitido por la empresa RIMAC. Esto significa que los gastos médicos de los heridos están cubiertos hasta por cinco Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/27.500, sin necesidad de investigación policial previa ni dictamen de autoridad para que las atenciones o indemnizaciones sean procesadas.

El SOAT garantiza una indemnización diaria de S/37,67 por cada día de incapacidad temporal determinado por el médico tratante. En caso de invalidez permanente, el seguro prevé una compensación de hasta cuatro UIT (S/22.000) de acuerdo con el grado de menoscabo. Las víctimas disponen de un plazo de dos años para tramitar las indemnizaciones. Por ello, es fundamental que los afectados o sus familiares realicen el procedimiento dentro del tiempo estipulado para acceder a los beneficios.