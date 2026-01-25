Perú

Resultados ganadores de la Kábala este 24 de enero de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este sábado? Averigüe si resultó el afortunado ganador del premio mayor

El premio mayor de Kábala
El premio mayor de Kábala se llama Pozo Millonario (Infobae/Jovani Pérez)

Como cada sábado, La Tinka difundió los ganadores del más reciente sorteo de la Kábala.Averigüe si obtuvo alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: sábado 24 de enero de 2026.

Resultados: 4 6 7 14 15 36.

Chao Chamba: 04, 12, 16, 23, 27 y 39.

A qué hora se juega la Kábala

Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, cada martes, jueves y sábados.

Los números ganadores se difunden después de las 20:30 horas.

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Kábala:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Es importante señalar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

Qué documentos necesito para reclamar un premio en la Kábala

Esta lotería es una de
Esta lotería es una de las más populares de Perú por su gran cantidad de premios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reclamar un premio en la lotería Kábala en Perú necesitas

Presentar el boleto ganador original en buen estado y con los datos legibles, ya que es el único documento válido para solicitar el pago de premios.

Identificación oficial vigente (DNI) para acreditar tu identidad al cobrar el premio.

En cuanto a los lugares y montos para el cobro

Premios hasta S/150 pueden cobrarse en los Puntos de Venta Autorizados presentando el boleto y DNI, siempre que el punto tenga el efectivo disponible.

Premios mayores a S/150 deben reclamarse en la oficina principal de INTRALOT en Lima (Av. Del Parque Norte N° 1180, Urb. Corpac, San Borja) de lunes a viernes, de 9 a.m. a 6 p.m.

En provincias, los premios mayores se cobran en distribuidores autorizados previa verificación.

Para premios mayores a S/5,000, el pago se hace en un plazo máximo de 30 días tras presentar y validar el boleto, en presencia de notario público, con la entrega formal del premio.

Adicionalmente

El boleto debe estar sin alteraciones, ilegible o dañado; de lo contrario no es válido para cobro.

En caso de jugadas en línea, puedes imprimir tu ticket virtual y presentarlo igualmente.

Los premios están sujetos a una retención fiscal del 10%.

Estas condiciones están reguladas y detalladas en el reglamento oficial de la Kábala por INTRALOT.

¿Cómo se juega Kábala?

Como cada sábado, se llevó
Como cada sábado, se llevó a cabo un sorteo de la Kábala (Pixabay)

Para jugar el sorteo Kábala se debe de ingresar a la página de internet, donde se podrá elegir la jugada con un costo mínimo de un sol.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números diferentes de una lista que va del 1 al 40, los mismos que conformarán tu apuesta.

Se puede escoger cualquier número, si no se sabe cuáles elegir existe la opción “Al Azar” y el sistema elegirá la apuesta de forma aleatoria.

Si por algún motivo hay un error al escoger la combinación, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números, hay que hacer clic en el botón “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

Para ganar el premio mayor de Kábala, el Pozo Buenazo, se tiene que coincidir con los seis números ganadores. Los que consiguieron de tres a cinco aciertos pueden ganar de cinco a 500 soles; si sólo son dos, se obtiene una jugada gratis.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

La Tinka ha entregado más de 1.560.240.463 soles en premios y ha premiado a más de 236.024.242 peruanos.

