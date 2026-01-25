MTC lanza curso para conductores infractores: Podrán recuperar hasta 50 puntos en su récord y evitar la suspensión de su licencia

Los conductores que tengan multas por manejar un vehículo en estado de ebriedad o que hayan causado accidentes graves no podrán participar del curso. Foto: ATU

La entrada en vigencia del Decreto Supremo 001-2026-MTC habilitó un mecanismo para que los conductores en Perú puedan recuperar hasta cincuenta puntos de su récord mediante el curso de Seguridad Vial para Conductores. Así lo explicó Pedro Olivares Muñóz, director de la Dirección de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según explicó, el objetivo de este procedimiento es evitar la suspensión de licencias y fortalecer la profesionalización y formalización de los operadores de transporte a nivel nacional.

“Desde el MTC estamos trabajando para garantizar la seguridad en las vías, mejorar la profesionalización de conductores y fomentar la formalización”, indicó Olivares Muñóz. Señaló que el curso apunta a mejorar la conducta y reducir puntos, para evitar la suspensión de la licencia.

El curso de Seguridad Vial para Conductores ya está disponible en dos modalidades: presencial, en la sede central del Ministerio, ubicada en Jirón Zorritos 1203, Lima, y en las sedes de los gobiernos regionales; y de forma virtual, por medio del Aula Virtual del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

“Nuestros conductores pueden matricularse en la página web del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Tras matricularse, pueden elegir modalidad virtual o presencial y así reducir su puntaje”, detalló el funcionario en conversación con Exitosa.

La posibilidad de acceso es amplia. Olivares Muñóz precisó que, si un gobierno regional no ofrece el servicio, los usuarios pueden acudir directamente al Ministerio, tanto de forma digital como presencial.

¿Cómo se evalúa a los conductores?

El programa establece distinciones entre conductores profesionales y no profesionales, así como para quienes conducen motocicletas o mototaxis, agrupándolos según el tipo de licencia durante la inscripción. Los especialistas del Ministerio evalúan los historiales y definen el contenido del curso para hacer énfasis en infracciones recurrentes en cada grupo, como el exceso de velocidad en el transporte público o malas prácticas al estacionar.

Olivares Muñóz subrayó la relación directa entre la acumulación de puntos y la posibilidad de suspensión de la licencia: “Un conductor, cuando comete una infracción, no solo recibe multa administrativa, también acumula puntos. Cuando supera los 100 puntos, existe la posibilidad de suspensión de la licencia. Para evitar esto, se requiere cambiar la conducta, y esto se aborda a través del programa de sensibilización”, afirmó.

Respecto al límite para acceder al beneficio, indicó que el curso está dirigido a quienes tengan hasta 149 puntos en su récord. “El curso permite, en la modalidad virtual, reducir cuarenta puntos y en la presencial, hasta cincuenta”, especificó. Añadió que los conductores que cuenten “entre 100 y 150 puntos también pueden inscribirse, porque al reducir hasta 50 puntos, quien tenga 149 podrá bajar a 99, por lo que no aplicaría la suspensión de la licencia”.

Para aclarar el concepto de “puntos firmes”, Olivares Muñóz explicó que se refiere a puntos que han completado todo el proceso administrativo sancionador y están asentados definitivamente en el Sistema Nacional de Conductores. Una infracción reciente no cuenta de inmediato como punto firme; primero debe completarse el proceso administrativo antes de habilitar la inscripción al curso.

El funcionario informó que la posibilidad de acceder al curso también se ha ampliado para los conductores profesionales, quienes pueden acceder cada seis meses. Según estudios internos del Ministerio, está demostrado que los conductores que participan en el curso de seguridad vial reducen la cantidad de infracciones cometidas una vez finalizada la capacitación.

¿Qué conductores no pueden participar del programa?

En cuanto a las restricciones, Olivares Muñóz enfatizó: “Los conductores que manejan en estado de ebriedad no pueden participar del curso porque la sanción inmediata es la suspensión de la licencia de conducir. Se suspende por 3 años y luego tienen que llevar un curso adicional para recuperar la licencia”. Agregó que, en casos de accidentes graves bajo efectos del alcohol, “a esa persona se le cancela definitivamente la licencia de conducir, sin perjuicio de las sanciones penales correspondientes”.

El beneficio tampoco se aplica a quienes enfrentan infracciones que implican la suspensión o cancelación definitiva de la licencia, ni a quienes conducen sin la licencia respectiva. En estos casos, el curso de seguridad vial no procede y se imponen multas económicas y períodos de inhabilitación.

Existe una periodicidad precisa: un conductor sancionado con más de cien puntos se enfrenta, por primera vez, a una suspensión de seis meses; a la segunda ocasión, la suspensión es de un año; en la tercera reincidencia, se procede con la cancelación definitiva de la licencia.

Sobre el impacto del programa, Olivares Muñóz señaló que “este es uno de los cursos que logró en 2025 capacitar a casi 17.000 conductores infractores y este año esperamos superar los 30.000”. La finalidad es mejorar la conducta vial y reducir los accidentes, priorizando la reeducación y la sensibilización más que el castigo.