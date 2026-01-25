Perú

Mark Zuckerberg juzgado en Perú: Corte cita al fundador de Facebook y Meta por demanda de usuario, ¿cuándo será la audiencia?

La demanda sui generis incluye una reparación de 300.000 dólares por el cierre inopinado de una cuenta en 2021. La diligencia se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet

El proceso judicial contra Mark
El proceso judicial contra Mark Zuckerberg en Perú plantea nuevos límites a la libertad de expresión en internet y la responsabilidad de Facebook. REUTERS

El Cuarto Juzgado Civil de Piura, en Perú, ha reprogramado para el 10 de septiembre de 2026, a las 10:00 a.m., la audiencia única de la demanda de amparo presentada por el abogado piurano Juan Mejía Seminario contra Mark Zuckerberg, fundador y propietario de la red social Facebook (Meta).

La diligencia, que se llevará a cabo de manera virtual a través de la plataforma Google Meet, será dirigida por el magistrado Iván Cueva Cortez y forma parte del Expediente N.° 00900-2021-0-2001-JR-CI-04.

El origen del proceso: cierre de cuenta y reclamo por derechos

El origen del proceso judicial se remonta a 2021, cuando la cuenta de Facebook de Mejía Seminario fue cerrada temporalmente por la plataforma.

El abogado sostiene que esta medida vulneró su derecho constitucional a la libertad de expresión, motivo por el cual decidió acudir a la vía judicial. En su demanda, solicita además una reparación civil de 300.000 dólares por el supuesto daño ocasionado.

Según la Resolución N.° 13 emitida por el juzgado, la audiencia contará con la presencia de un traductor de inglés, que asistirá al magistrado durante el desarrollo de la sesión virtual.

Esta disposición busca garantizar la comunicación y el debido proceso, considerando la naturaleza internacional del caso y la condición del demandado, quien reside en Estados Unidos y es titular de una de las plataformas digitales más influyentes a nivel global.

El Cuarto Juzgado Civil de
El Cuarto Juzgado Civil de Piura programó la audiencia virtual para el 10 de septiembre de 2026 bajo la presidencia del juez Iván Cueva Cortez.

El argumento del demandante: libertad de expresión y reparación civil

Juan Mejía Seminario ha asegurado públicamente que este proceso marca un precedente en la región. “Soy el primer latinoamericano en demandar judicialmente a Facebook por suspender mi cuenta, violando mi derecho constitucional a la libre expresión”, publicó en sus redes sociales tras conocerse la fecha de la audiencia.

La demanda pone en debate la responsabilidad de las grandes tecnológicas sobre el acceso a las redes sociales y la protección de los derechos fundamentales de los usuarios en contextos de restricción de cuentas o contenidos.

El caso ha llamado la atención por involucrar directamente a Mark Zuckerberg como demandado en un proceso judicial en el Perú, en un escenario que grafica el alcance global de los servicios digitales y el creciente escrutinio sobre su impacto en los derechos individuales.

La decisión de la corte piurana de garantizar la presencia de un traductor de inglés también refleja la complejidad de los litigios transnacionales en materia digital, donde confluyen jurisdicciones, idiomas y regulaciones diversas.

Notificación oficial. El fundador de
Notificación oficial. El fundador de Meta y Facebook aún no ha confirmado su participación en el juicio que se le sigue en el Perú. REUTERS/Hollie Adams/Illustration

El precedente regional y la expectativa sobre la audiencia

La audiencia programada será de carácter único, en línea con el procedimiento de las demandas de amparo en el sistema judicial peruano. El resultado de esta diligencia podría tener repercusiones tanto en la interpretación local de los derechos digitales como en el manejo de futuras controversias entre usuarios y plataformas internacionales.

Por el momento, el Poder Judicial no ha informado si representantes legales de Meta asistirán a la audiencia ni si Mark Zuckerberg participará directamente. Lo cierto es que el caso ha reavivado el debate sobre los alcances de la libertad de expresión en internet y el papel de las plataformas en la moderación de contenidos, temas que continúan generando controversia en todo el mundo.

