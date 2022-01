Juzgado de Perú cita a Mark Zuckerberg por bloquear cuenta de Facebook de usuario

El juzgado peruano espera que Mark Zuckerberg se conecte a una audiencia virutal el próximo día 17 de junio a través de Google Meet. | Foto: Europa Press

El Cuarto Juzgado Civil de Piura admitió a trámite la acción de amparo presentada por el abogado Juan Carlos Mejía Seminario en contra del fundador de Facebook (ahora Meta), Mark Zuckerberg, por supuestamente “vulnerar su derecho a la libertad de expresión” al suspender su cuenta en esta red social por 30 días.

La medida además dispone que Mark Zuckerberg se presente a una citación virtual para el día 17 de junio de este año a las 9:50 a.m. De hecho, en el documento se adjunta un enlace de Google Meet, para que el empresario estadounidense se conecte al menos 10 minutos antes de la cita y se exhorta a que lo haga a través de una computadora o laptop para que no haya problemas de conexión.

“El ingreso a la misma (la audiencia virtual) debe hacerse con una anticipación de 10 minutos, a fin de poder verificar la incorporación válida de cada uno de los participantes”, señalan en el auto admisorio.

“Para participar en la referida videoconferencia, utilicen preferentemente una computadora, laptop o tablet, las cuales deben tener cámara, micrófono y acceso a internet”, especifican en el documento que también estaría dirigido al desarrollador de la red social con más usuarios en el mundo.

Auto admisorio.

EL CASO

En mayo de 2021, el ciudadano peruano y abogado Juan Carlos Mejía Seminario denunció a Mark Elliot Zuckerberg, ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, por cerrarle la cuenta por treinta días luego de que el usuario de la red social realizará una publicación sobre el COVID-19 que Facebook consideró como una fake news.

De acuerdo a la versión de Mejía Seminario, compartió, en su cuenta personal de Facebook, una publicación de un medio de comunicación en donde se menciona que un Premio Nobel de Medicina considera que el COVID-19 fue creado en un laboratorio.

Publicación bloqueada.

“Me han suspendido ya 30 días, cuando yo acepté sus términos del contrato que he respetado, y ellos no. He compartido una información basada en el informe científico de un virólogo. En todo caso, deberían cerrarle las cuentas a él y no a mí”, señaló Seminario, según cita el diario La República.

Juan Carlos Mejía alega que se trataba de una “noticia de conocimiento público” y pide que se le indemnice “por daños y perjuicios” con la suma de 300 mil dólares. Además, añade que el cierre de su cuenta le generó un “daño moral, de imagen y económico” debido a que se considera una persona pública, que aparece en medios de comunicación y que escribe en plataformas digitales.

“Facebook, al ser un medio de comunicación privado, no puede violentar los derechos de las personas. Si tú sacas una opinión con la que no está de acuerdo el señor Mark Zuckerberg, simplemente te bloquean la cuenta. Eso no es lo correcto ni lo legal. Llevaré este caso hasta instancias internacionales si es que no me dan la razón acá”, manifestó el denunciante a otro medio local.

Ahora, el abogado peruano considera que es el primer latinoamericano que está llevando a Zuckerberg ante los tribunales, aunque no es seguro que el dueño de Facebook se conecte a la audiencia virtual a través de Google Meet.

