Abogado peruano que demandó a Mark Zuckerberg exige que le pague 300 mil dólares por cerrarle la cuenta

Juan Carlos Mejía Seminario, abogado piurano, que es noticia en el Perú por la aceptación a trámite la acción de amparo presentada en contra de Mark Zuckerberg, en entrevista con RPP Noticias dio detalles de por qué demandó a Facebook y el pedido del pago de 300 mil dólares de reparación civil.

De acuerdo al documento de la acción de amparo, el dueño de la famosa red social fue citado virtualmente para el día 17 de junio de este año a las 9:50 a.m. y hasta se adjunta un enlace de Google Meet, para que el empresario estadounidense se conecte al menos 10 minutos antes de la cita y se le exhorta a que lo haga a través de una computadora o laptop para que no haya problemas de conexión.

Según Mejía Seminario, Facebook vulneró sus derechos al eliminar la cuenta por compartir una publicación del medio de comunicación Semana en donde se revela que el Premio Nobel de Medicina considera que la COVID-19 fue creado en un laboratorio.

“China deberá responder al mundo por el COVID-19. Por los miles de muertos, por las familias mutiladas. China, de acuerdo al Premio Nobel de Medicina, el virólogo Luc Montaignier, creó el virus para dañar las economías del mundo”, decía el post escrito por el abogado y que adjuntaba la noticia, que tras una verificación de la red social resultó ser falsa.

“Me han suspendido ya 30 días, cuando yo acepté sus términos del contrato que he respetado, y ellos no. He compartido una información basada en el informe científico de un virólogo. En todo caso, deberían cerrarles las cuentas a él y no a mí”, argumentó en su momento Seminario.

“Ellos no pueden violentar mis derechos. Facebook es una plataforma pública porque contrata conmigo un servicio. Ahora no puedes publicar lo que quieres, yo le he interpuesto esta demanda por violentar mis derechos por 30 días. Mi demanda está dirigida a ellos, a su dirección electrónica de ellos en Estados Unidos y ya el Poder Judicial se encargará de notificarlos”, agregó

Pero al no tener respuesta de parte de la red social, el abogado decidió entablar una demanda ante el Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura invocando que se han violado los términos del contrato que suscribió al empezar a usar esta herramienta de internet.

“Soy el primer latino americano en demandar Judicialmente a Facebook por suspender mi cuenta violando mi Derecho Constitucional a la libre expresión”, escribía en su cuenta de Twitter en el 2021.

“Yo presento este amparo y luego Facebook saca un comunicado dándome la razón, pero no me devuelve la cuenta, no mencionó mi nombre. Yo estoy pidiendo 300 mil dólares porque se han vulnerado mis derechos y esto es va a ser una sanción para el señor”, recalcó Juan Carlos Mejía Seminario.

“La demanda debería prosperar y el señor debe tener una sanción”, finalizó.

INDEMNIZACIÓN

En la demanda aceptada por el Poder Judicial se pide, además de la restitución de la cuenta de Facebook cancelada, la indemnización de 300 mil dólares “alegando que se le ha vulnerado su derecho a la libertad de expresión silenciando al suspender su cuenta en Facebook por 30 días, al publicar una noticia de conocimiento público”

La noticia de esta demanda al dueño de Facebook se convirtió inmediatamente en tendencia en Perú y provocó burlas y memes de los usuarios, quienes le señalaron al abogado que la red social se rige bajo reglamentos y leyes de Estados Unidos, mas no del Perú.