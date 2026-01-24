José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Presidente Jerí solicita permiso parlamentario para visita de unidad naval y helicóptero de China. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

El presidente José Jerí presentó al Congreso de la República una solicitud para autorizar el ingreso de un buque hospital, un helicóptero y personal militar de la República Popular China al territorio peruano. Según el portal oficial del Parlamento, la solicitud se encuentra actualmente en revisión por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, donde se evaluará su procedencia conforme a la legislación vigente.

La solicitud contempla el buque hospital “Arca de la Ruta de la Seda 867” y un helicóptero Z-8J embarcado en dicha unidad naval de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. La autorización incluye la entrada de su dotación militar, equipada con armas de guerra, aunque se aclara que no se contempla la instalación de bases militares extranjeras ni se afecta la soberanía nacional.

De acuerdo con el documento presentado por el jefe de Estado, el pedido se fundamenta en el artículo 102, numeral 8, de la Constitución Política del Perú, la Ley N° 27856 y sus modificatorias, así como el Reglamento de Visita y Permanencia de Buques de Guerra Extranjeros, aprobado por Decreto Supremo N° 013-2009-DE, que regula el ingreso y tránsito de unidades navales extranjeras en aguas nacionales.

Objetivos de la visita y actividades previstas

El buque y el helicóptero llegarían al dominio marítimo peruano el 14 de febrero de 2026 y permanecerían hasta el 24 de febrero de 2026, con actividades en el Puerto del Callao del 16 al 22 de febrero. La duración total de la visita sería de 11 días.

Entre los objetivos de la visita se incluyen la prestación de servicios médicos humanitarios, así como actividades académicas y de puertas abiertas en beneficio de la población local. El Gobierno peruano sostiene que estas acciones permitirán que la ciudadanía se beneficie directamente de los recursos y la experiencia del personal militar extranjero.

El buque hospital cuenta con 378 tripulantes, equipamiento médico y un helicóptero Z-8J para transporte y apoyo logístico. La aeronave tiene capacidad para dos tripulantes, autonomía de 4,5 horas y velocidad máxima de 315 km/h. La nave tiene 14.300 toneladas de desplazamiento, 178 metros de eslora, 24 metros de manga y está equipada con 10 fusiles automáticos para seguridad interna.

Marco legal y procedimiento en el Congreso

La Constitución peruana establece que el ingreso de tropas extranjeras requiere autorización del Congreso, previa solicitud del presidente y aprobación del Consejo de Ministros. La normativa también indica que dicho ingreso no puede afectar la soberanía ni la integridad territorial. Por ello, cualquier autorización debe ser revisada por la comisión parlamentaria correspondiente antes de ser debatida en el pleno.

Actualmente, la solicitud de Jerí se encuentra en etapa de revisión en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, donde se analizarán aspectos como los objetivos de la visita, el personal involucrado, las armas que portan y la duración de la estancia.

La Marina de Guerra del Perú ha señalado que recibe visitas oficiales y no oficiales de unidades navales extranjeras, como parte de compromisos operativos y programas de cooperación internacional. La autorización solicitada por Jerí se enmarca en estas prácticas, buscando fortalecer la cooperación en operaciones humanitarias y de paz, sin comprometer la seguridad nacional.

Beneficios esperados y costos de la operación

Según la Marina de Guerra, la visita tendría costos mínimos, ya que los recursos necesarios están contemplados dentro del presupuesto institucional vigente, sin gastos adicionales del Estado. Entre los beneficios destacan la capacitación del personal naval peruano, el intercambio de técnicas de atención médica y logística, y la oportunidad de fortalecer relaciones internacionales en el ámbito de defensa y seguridad.

La experiencia permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y operaciones humanitarias, al aprender de procedimientos utilizados por la Armada China. Las autoridades enfatizan que la visita no implica riesgos de seguridad, dado que la normativa establece límites sobre armas y actividades de personal extranjero en el territorio peruano.