Cusco: Suspenden servicio de trenes en la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica por caída de huaico

Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

Las intensas lluvias que azotan la región Cusco forzaron a las autoridades locales a suspender el servicio ferroviario entre Machu Picchu y la central hidroeléctrica, esto luego de que un deslizamiento de tierra ocurrido durante la madrugada del domingo 25 de enero bloqueara parcialmente la vía de acceso a la maravilla del mundo. La Municipalidad de Machu Picchu restringió el acceso turístico y de residentes por la ruta amazónica como medida de seguridad.

Según RPP, el Ferrocarril Transandino, concesionario de las rutas ferroviarias del sur del país, anunció oficialmente la suspensión de las operaciones en el tramo Machu Picchu-Hidroeléctrica. El medio radial afirmó que la empresa PeruRail, encargada del servicio ferroviario en este trayecto, también detuvo sus operaciones como medida preventiva para evitar accidentes y “garantizar la seguridad de los pasajeros y de todo su personal operativo”.

Acceso Amazónico de Machu Picchu cerrado

A estas acciones se sumó la decisión de la Municipalidad del distrito de Machu Picchu de limitar el ingreso por el Acceso Amazónico. También se detalló que este recorrido incluye el paso por la provincia de La Convención, el tránsito en vehículo por el distrito de Santa Teresa y, finalmente, el trayecto a pie o en tren desde la central hidroeléctrica. Subrayó que la restricción afecta tanto al tránsito peatonal como al uso de trenes. “Queda restringido, tanto peatonal, trenes, incluso es lo que han señalado ya con comunicados diferentes desde la municipalidad y también desde la empresa Ferrocarril Transandino”, se afirmó.

Consultada sobre las rutas afectadas, Mamani precisó que la vía principal de acceso en tren desde Cusco hasta la estación de Ollantaytambo y de allí hasta Machu Picchu no presenta inconvenientes ni ha sido suspendida. Aclaró que la interrupción corresponde exclusivamente a la ruta alterna del acceso amazónico.

“La ruta que se ha suspendido es una alterna y es parte del acceso amazónico. Uno viaja desde Cusco hasta el distrito de Santa Teresa en carro, luego va en carro también hasta la central hidroeléctrica y desde este punto puede optar por ir a pie o puede optar por ir en tren. Esta es la ruta que se ha suspendido debido al huaico que se ha registrado en un punto”, se explicó en RPP.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mantienen vigente una alerta roja por el incremento del caudal del río Vilcanota. Las autoridades exhortan tanto a visitantes como a residentes a permanecer atentos a las condiciones y avisos oficiales ante el riesgo en zonas cercanas a las riberas y en el Valle Sagrado de los Incas.

Cierran Camino Inca a Machu Picchu por mantemiento

El Camino Inca a Machu Picchu permanecerá cerrado al turismo por un mes, desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo del 2026 para realizar trabajos de mantenimiento y conservación en la ruta, según informó la jefatura del parque arqueológico de Machu Picchu a la Agencia Andina.

Esta medida, que se aplica cada año durante febrero, responde al cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca y busca garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.