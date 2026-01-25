Perú

Cusco: Suspenden servicio de trenes en la ruta Machu Picchu - Hidroeléctrica por caída de huaico

Lluvias en la región Cusco obligaron a las autoridades locales a cerrar un tramo de la vía de acceso a la maravilla del mundo

Guardar
Municipio de Machu Picchu Pueblo
Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

Las intensas lluvias que azotan la región Cusco forzaron a las autoridades locales a suspender el servicio ferroviario entre Machu Picchu y la central hidroeléctrica, esto luego de que un deslizamiento de tierra ocurrido durante la madrugada del domingo 25 de enero bloqueara parcialmente la vía de acceso a la maravilla del mundo. La Municipalidad de Machu Picchu restringió el acceso turístico y de residentes por la ruta amazónica como medida de seguridad.

Según RPP, el Ferrocarril Transandino, concesionario de las rutas ferroviarias del sur del país, anunció oficialmente la suspensión de las operaciones en el tramo Machu Picchu-Hidroeléctrica. El medio radial afirmó que la empresa PeruRail, encargada del servicio ferroviario en este trayecto, también detuvo sus operaciones como medida preventiva para evitar accidentes y “garantizar la seguridad de los pasajeros y de todo su personal operativo”.

Acceso Amazónico de Machu Picchu cerrado

A estas acciones se sumó la decisión de la Municipalidad del distrito de Machu Picchu de limitar el ingreso por el Acceso Amazónico. También se detalló que este recorrido incluye el paso por la provincia de La Convención, el tránsito en vehículo por el distrito de Santa Teresa y, finalmente, el trayecto a pie o en tren desde la central hidroeléctrica. Subrayó que la restricción afecta tanto al tránsito peatonal como al uso de trenes. “Queda restringido, tanto peatonal, trenes, incluso es lo que han señalado ya con comunicados diferentes desde la municipalidad y también desde la empresa Ferrocarril Transandino”, se afirmó.

Municipio de Machu Picchu Pueblo
Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

Consultada sobre las rutas afectadas, Mamani precisó que la vía principal de acceso en tren desde Cusco hasta la estación de Ollantaytambo y de allí hasta Machu Picchu no presenta inconvenientes ni ha sido suspendida. Aclaró que la interrupción corresponde exclusivamente a la ruta alterna del acceso amazónico.

“La ruta que se ha suspendido es una alterna y es parte del acceso amazónico. Uno viaja desde Cusco hasta el distrito de Santa Teresa en carro, luego va en carro también hasta la central hidroeléctrica y desde este punto puede optar por ir a pie o puede optar por ir en tren. Esta es la ruta que se ha suspendido debido al huaico que se ha registrado en un punto”, se explicó en RPP.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología de Perú (SENAMHI) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) mantienen vigente una alerta roja por el incremento del caudal del río Vilcanota. Las autoridades exhortan tanto a visitantes como a residentes a permanecer atentos a las condiciones y avisos oficiales ante el riesgo en zonas cercanas a las riberas y en el Valle Sagrado de los Incas.

Suspenden visitas al Camino Inca
Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours

Cierran Camino Inca a Machu Picchu por mantemiento

El Camino Inca a Machu Picchu permanecerá cerrado al turismo por un mes, desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo del 2026 para realizar trabajos de mantenimiento y conservación en la ruta, según informó la jefatura del parque arqueológico de Machu Picchu a la Agencia Andina.

Esta medida, que se aplica cada año durante febrero, responde al cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca y busca garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Temas Relacionados

CuscoMachu Picchuperu-noticias

Más Noticias

¿Sabías que ahora podrás acceder a una vivienda nueva rescatando animales en el Perú?

Una nueva iniciativa del Gobierno amplía los incentivos económicos y sociales para el voluntariado, permitiendo que las horas certificadas contribuyan en la selección de viviendas entregadas por el Estado

¿Sabías que ahora podrás acceder

Ya va a terminar enero y Pronabec no publica la lista de preseleccionados de Beca 18: ¿Cuál es la explicación a la demora?

A fines de diciembre la entidad anunció un cambio en la publicación de resultados, pero que la fecha sería enero de 2025

Ya va a terminar enero

Capturan a policía en retiro acusado asaltar a grupo de turistas en Iquitos

El ex agente de la PNP fue identificado como Rajin Benjy Grenwich del Águila (33), que habría participado de un caso de ‘sextorsión’ a dos mujeres detenidas por no acatar un toque de queda durante el año 2021

Capturan a policía en retiro

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

La reconocida banda estadounidense está a horas de ofrecer su primer concierto en Perú. Conoce todo lo que debes saber para asistir al show

My Chemical Romance en Perú:

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

La actriz cómica aseguró que tomó malas decisiones al tener un mal comportamiento con su exjefe en el programa cómico de canal 9

Dayanita se arrepiente por haberle
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Brasil asume representación diplomática de

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Gobierno impulsa proyecto de ley de Industria para la Defensa que busca fortalecer la seguridad nacional y generar empleo

Chifagate afecta la credibilidad de José Jerí: 78% de peruanos percibe indicios de corrupción en reuniones con empresario chino

ENTRETENIMIENTO

My Chemical Romance en Perú:

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

Tiktoker Milenka Nolasco emocionada porque conoció a Lionel Messi y comparte video del encuentro

Laura Huarcayo se pronuncia por su ingreso a ‘Mande quien mande’ cuando Rebeca Escribens era voceada: “Yo no tenía idea”

Así luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

DEPORTES

Deportivo Wanka se queda en

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Alianza Lima derrotó 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26