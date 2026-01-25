Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por caída de huaico

Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

El acceso amazónico peatonal hacia Machu Picchu Pueblo permanece cerrado de manera temporal tras un huaico registrado durante la madrugada del 25 de enero en el sector Mandor, región Cusco. La Municipalidad Distrital de Machu Picchu dispuso la suspensión del tránsito en ambos sentidos como respuesta inmediata a los daños ocasionados a la vía.

La restricción aplica sobre el tramo comprendido entre Hidroeléctrica (kilómetro 122) y Machu Picchu Pueblo (kilómetro 110+500). Esta medida estará vigente hasta nuevo aviso, en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El huaico causó daños en la vía férrea, afectó varios puentes y obligó a interrumpir por completo el tránsito peatonal entre los kilómetros 114 y 115 del sector Mandor.

La municipalidad advirtió que estas condiciones representan un riesgo directo para la integridad física tanto de los turistas como de los residentes, quienes utilizan habitualmente este acceso amazónico.

Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

Las autoridades indicaron que la medida se mantiene únicamente mientras se restablecen condiciones seguras de tránsito y se rehabilita totalmente la zona afectada.

La reapertura de este acceso principal dependerá de la confirmación oficial de la seguridad para los usuarios, priorizando la protección de quienes transitan por la ruta.

Cierran Camino Inca a Machu Picchu por mantemiento

El Camino Inca a Machu Picchu permanecerá cerrado al turismo por un mes, desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo del 2026 para realizar trabajos de mantenimiento y conservación en la ruta, según informó la jefatura del parque arqueológico de Machu Picchu a la Agencia Andina.

Esta medida, que se aplica cada año durante febrero, responde al cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca y busca garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours

Aproximadamente 60 especialistas y obreros intervendrán el trayecto desde el poblado de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu. Las labores comprenderán la rehabilitación de la ruta y el mantenimiento de una serie de monumentos arqueológicos, entre ellos:

Salapuku

Qhanabamba

Qoriwayrachina

Willkaraqay

Patallaqta

Tunasmoqo

Pawkarkancha

Patawasi

Sayacmarca

Qonchamarca

Phuyupatamarca

Intipunku

Wiñaywayna

Chachabamba

Choquesuysuy

César Medina Alpaca, jefe del parque arqueológico, explicó que los trabajos incluyen la rehabilitación del Camino Inca, mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos y reparación de estructuras de madera, puentes, rampas y barandas. También, se abordarán tareas en los espacios de campamento, tratamiento de pisos, drenes, estabilización de muros y mantenimiento de los servicios higiénicos.

El Camino Inca a Machu Picchu recibe diariamente cerca de 500 personas, entre turistas y porteadores. El cierre temporal responde también a la intensidad de las lluvias, que suelen extenderse hasta marzo y representan un riesgo para la seguridad de quienes transitan la ruta.