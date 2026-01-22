Cierran Camino Inca a Machu Picchu por trabajos de mantemiento: ¿Qué día no habrá acceso para turistas?

Suspenden visitas al Camino Inca a Machu Picchu por mantenimiento anual| Machu Picchu Andes Tours

El Camino Inca a Machu Picchu permanecerá cerrado al turismo desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo para realizar trabajos de mantenimiento y conservación en la ruta, informó la jefatura del parque arqueológico de Machu Picchu a la Agencia Andina. Esta medida, que se aplica cada año durante febrero, responde al cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca y busca garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Aproximadamente 60 especialistas y obreros intervendrán el trayecto desde el poblado de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca Machu Picchu. Las labores comprenderán la rehabilitación de la ruta y el mantenimiento de una serie de monumentos arqueológicos, entre ellos Salapuku, Qhanabamba, Qoriwayrachina, Willkaraqay, Patallaqta, Tunasmoqo, Pawkarkancha, Patawasi, Sayacmarca, Qonchamarca, Phuyupatamarca, Intipunku, Wiñaywayna, Chachabamba y Choquesuysuy.

César Medina Alpaca, jefe del parque arqueológico, explicó al medio que los trabajos incluyen rehabilitación del Camino Inca, mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos y reparación de estructuras de madera, puentes, rampas y barandas. Además, se abordarán tareas en los espacios de campamento, tratamiento de pisos, drenes, estabilización de muros y mantenimiento de los servicios higiénicos.

Según detalló Medina Alpaca, una de las intervenciones previstas es el desquinche de rocas en algunos sectores para prevenir posibles caídas, una acción que se volvió prioritaria tras la emergencia registrada en noviembre cerca al campamento de Wiñaywayna, donde un deslizamiento obligó a desviar la ruta hacia Chachabamba y Choquesuysuy.

El jefe del parque señaló que, junto al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado Peruano (Sernanp), se realizarán tareas de estabilización de taludes y colocación de geomallas, acciones sujetas a evaluación técnica previa.

El Camino Inca a Machu Picchu recibe diariamente cerca de 500 personas, entre turistas y porteadores. El cierre temporal responde también a la intensidad de las lluvias, que suelen extenderse hasta marzo y representan un riesgo para la seguridad de quienes transitan la ruta.

¿Qué es el Camino Inca y cómo se vive la experiencia de llegar a Machu Picchu a pie?

El Camino Inca es una de las rutas más emblemáticas para acceder a Machu Picchu y está considerado uno de los principales circuitos de senderismo del mundo. El recorrido original abarca cerca de 39 kilómetros y se completa en cuatro días y tres noches, cruzando caminos construidos por los incas hace siglos. Esta ruta atraviesa paisajes de alta montaña, selva y zonas arqueológicas, lo que permite a los visitantes conocer sitios históricos como Llactapata, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñayhuayna antes de llegar al Intipunku, la antigua puerta de entrada a Machu Picchu.

A diferencia de la llegada en tren o por la vía alternativa de Hidroeléctrica, el Camino Inca requiere de preparación física y logística, ya que el acceso diario está limitado a 500 personas, entre turistas y personal de apoyo, por lo que se recomienda reservar con varios meses de anticipación. El recorrido combina naturaleza, historia y cultura, siguiendo parte del qhapac ñan, la red vial inca declarada Patrimonio de la Humanidad.