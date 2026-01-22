Perú

Minedu pagará CTS a más de 100 mil docentes en enero: Destinarán S/ 1.600 millones

El monto total destinado es de S/ 1.700 millones e incluye pagos de ATS y subsidios por luto y sepelio

Guardar
Se pagará la CTS de
Se pagará la CTS de miles de docentes por parte del Minedu y los gobiernos regionales. - Crédito Andina/Norman Córdova

El Ministerio de Educación (Minedu) pagará los montos por Compensación por Tiempo de Servicios a profesor contratados y nombrados, algo esperado por miles de maestros en el país.

Para esto, el Minedu destinará S/ 1.713 millones, los que incluyen también el pago de otros beneficios sociales, para más de 118 mil profesores en todo el país.

Gran parte de esto irá solo para el pago pendiente de CTS: los datos que revela el mismo Minedu señalan que solo para financiar los montos de CTS se están destinando S/ 1.608 millones, la gran parte de todo este monto, y se dirigirá a pagar se a 91 mil 463 docentes contrados y 9 mil 332 docentes nombrados, que señana que “se retiraron de la Carrera Magisterial en el año 2025″.

Docentes recibirán el pago de
Docentes recibirán el pago de su CTS, finalmente. - Crédito Composición Infobae

Pagarán beneficios a profesores

El Minedu está destinando S/ 1.713 millones para todos los Gobiernos regionales con el motivo de financiar el pago de beneficios sociales a más de 118 mil docentes de todo el país. Esto, como parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial y el compromiso del Estado para reconocer el derecho de los maestros, según señalan desde la entidad.

Así, dentro del pago se incluye, en su gran mayoria, el monto para financiar las CTS de miles de docentes. “Del monto total destinado, S/ 1.608 millones están dirigidos al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 91 mil 463 docentes contratados y 9 mil 332 docentes nombrados, que se retiraron de la Carrera Pública Magisterial el año 2025″, agregó el Minedu.

Asimismo, adicionalmente, S/ 105 millones han sido habilitados para el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y el Subsidio por Luto y Sepelio a un total de 18 mil 2 docentes en todo el territorio nacional.

Minedu pagará también otros beneficios
Minedu pagará también otros beneficios a profesores. - Crédito Minedu

Al destacar el esfuerzo del Gobierno para cumplir con estas obligaciones, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, afirmó que “esta habilitación de recursos representa un importante esfuerzo fiscal que reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de los beneficios sociales de los maestros y el respeto pleno de sus derechos laborales”.

De igual manera el Minedu ha publicado la relación de beneficiarios para que las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) puedan hacer efectivo el pago en el mes de enero del presente.

Atentos profesor de la Carrera
Atentos profesor de la Carrera Pública Magisterial y contratados. Estos son los sueldos aprobados para 2026. - Crédito Captura de Minedu

Inician proceso de “destaque docente”

De igual manera, el Ministerio de Educación inició el proceso de destaque docente 2026, que se desarrollará bajo una nueva normativa que moderniza y fortalece el procedimiento, con el fin de mejorar las condiciones laborales del magisterio y asegurar un servicio educativo oportuno y eficiente en todo el país.

“El destaque es un desplazamiento temporal que permite al docente nombrado trasladarse a una plaza vacante de iguales características ubicada en una institución educativa, UGEL o DRE distinta, por un periodo mínimo igual o mayor a treinta días y hasta por un año (31 de diciembre)”, aclara el Minedu.

.“El nuevo proceso de destaque responde a un objetivo clave: seguir garantizando que nuestros maestros trabajen en condiciones más favorables y puedan desempeñarse donde más se les necesita”, señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa.

Temas Relacionados

MineduCTSCompensación por Tiempo de ServiciosATSperu-economia

Más Noticias

Cadena peruana con el mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas, abre su primera tienda en este país del Caribe

Antes de desembarcar en el Caribe, la empresa ya había apostado por su expansión fuera del Perú con su ingreso a Chile en 2003, lo que marcó su primer intento de internacionalización. Sin embargo, con el paso del tiempo, la cadena optó por retirarse de ese mercado

Cadena peruana con el mejor

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘santas’ necesitan levantarse ante las de Comas para mantenerse arriba de la tabla de posiciones. Sigue las incidencias del emocionante cotejo

San Martín vs Géminis EN

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Marcia Succar, Camila y Mariela Arévalo han decidido poner en privado sus redes sociales y limitar sus comentarios

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Personas que ocupen un terreno por más de 10 años podrían obtener título de propiedad, según Cofopri: conoce los requisitos

La normativa vigente prohíbe la venta o cesión de los predios titulados de manera gratuita durante cinco años, con el fin de evitar la especulación y el comercio irregular de terrenos

Personas que ocupen un terreno

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Al sexteto de Facundo Morando le conviene aprovechar el mal momento del bloque de Pueblo Libre para recuperar su mejor versión en los primeros compases de la nueva etapa de la LPV

Alianza Lima vs Circolo EN
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ ejecuta su venganza y

JNJ ejecuta su venganza y se deshace de Delia Espinoza y Pablo Sánchez: ¿Qué le espera al Ministerio Público?

La oficina fantasma de José Jerí en el Congreso: siete empleados, pagos de S/48 mil mensuales y sin actividad legislativa

Presentan moción de vacancia presidencial contra José Jerí por ‘incapacidad moral’: el escenario que se abre en el Congreso

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

Delia Espinoza es destituida como fiscal suprema: Junta Nacional de Justicia voto por unanimidad

ENTRETENIMIENTO

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: Parejas toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

‘El Viejo’ Rodríguez, productor musical de ‘La Voz Perú’, pide ayuda urgente para su salud: “Lucho por mis hijos y mi vida”

Cómo luce ‘KM 40′, el mall de Jefferson Farfán, luego de un año de inaugurado: “No hay nadie”

Sirena Ortiz confirma su relación con Gabriel Meneses: “Ya vieron el video, estoy muy feliz”

Gabriel Calvo acusa a Carlos Zambrano de conductas reiteradas hacia su amiga: “Le escribiste 15 veces, tengo pruebas”

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 24

Partidos de hoy, sábado 24 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

San Martín vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del partido por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Resultados de la fecha 3 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Nuevo horario de Alianza Lima vs Inter Miami HOY: partido por la ‘Noche ‘Blanquiazul’ 2026 sufrió cambio de último momento