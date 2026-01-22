Minedu pagará CTS a más de 100 mil docentes en enero: Destinarán S/ 1.600 millones

Se pagará la CTS de miles de docentes por parte del Minedu y los gobiernos regionales. - Crédito Andina/Norman Córdova

El Ministerio de Educación (Minedu) pagará los montos por Compensación por Tiempo de Servicios a profesor contratados y nombrados, algo esperado por miles de maestros en el país.

Para esto, el Minedu destinará S/ 1.713 millones, los que incluyen también el pago de otros beneficios sociales, para más de 118 mil profesores en todo el país.

Gran parte de esto irá solo para el pago pendiente de CTS: los datos que revela el mismo Minedu señalan que solo para financiar los montos de CTS se están destinando S/ 1.608 millones, la gran parte de todo este monto, y se dirigirá a pagar se a 91 mil 463 docentes contrados y 9 mil 332 docentes nombrados, que señana que “se retiraron de la Carrera Magisterial en el año 2025″.

Pagarán beneficios a profesores

El Minedu está destinando S/ 1.713 millones para todos los Gobiernos regionales con el motivo de financiar el pago de beneficios sociales a más de 118 mil docentes de todo el país. Esto, como parte del fortalecimiento de la Carrera Pública Magisterial y el compromiso del Estado para reconocer el derecho de los maestros, según señalan desde la entidad.

Así, dentro del pago se incluye, en su gran mayoria, el monto para financiar las CTS de miles de docentes. “Del monto total destinado, S/ 1.608 millones están dirigidos al pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) a 91 mil 463 docentes contratados y 9 mil 332 docentes nombrados, que se retiraron de la Carrera Pública Magisterial el año 2025″, agregó el Minedu.

Asimismo, adicionalmente, S/ 105 millones han sido habilitados para el pago de la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y el Subsidio por Luto y Sepelio a un total de 18 mil 2 docentes en todo el territorio nacional.

Al destacar el esfuerzo del Gobierno para cumplir con estas obligaciones, el ministro de Educación, Jorge Figueroa Guzmán, afirmó que “esta habilitación de recursos representa un importante esfuerzo fiscal que reafirma nuestro compromiso con el cumplimiento de los beneficios sociales de los maestros y el respeto pleno de sus derechos laborales”.

De igual manera el Minedu ha publicado la relación de beneficiarios para que las direcciones regionales de Educación (DRE) y las unidades de gestión educativa local (UGEL) puedan hacer efectivo el pago en el mes de enero del presente.

Inician proceso de “destaque docente”

De igual manera, el Ministerio de Educación inició el proceso de destaque docente 2026, que se desarrollará bajo una nueva normativa que moderniza y fortalece el procedimiento, con el fin de mejorar las condiciones laborales del magisterio y asegurar un servicio educativo oportuno y eficiente en todo el país.

“El destaque es un desplazamiento temporal que permite al docente nombrado trasladarse a una plaza vacante de iguales características ubicada en una institución educativa, UGEL o DRE distinta, por un periodo mínimo igual o mayor a treinta días y hasta por un año (31 de diciembre)”, aclara el Minedu.

.“El nuevo proceso de destaque responde a un objetivo clave: seguir garantizando que nuestros maestros trabajen en condiciones más favorables y puedan desempeñarse donde más se les necesita”, señaló el ministro de Educación, Jorge Figueroa.