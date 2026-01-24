Reniec identifica fallecidos en el padrón electoral y entrega lista oficial a la ONPE

Fallecidos figuran en padrón electoral para las Elecciones 2026 en Perú | Foto composición: Infobae Perú

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entregó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la primera relación de ciudadanos fallecidos incluidos en el padrón electoral 2026.

Esta lista corresponde a las defunciones inscritas en Reniec después de la remisión del Padrón Electoral Preliminar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizada el 13 de noviembre. La actualización busca mantener la integridad y confianza en el proceso democrático, en vísperas de los comicios programados para el 12 de abril.

Según datos oficiales, el padrón electoral habilita a 27′325.432 ciudadanos para votar en los comicios generales de 2026. Dentro de este universo, se identificaron 16 348 personas fallecidas cuyos registros de defunción se procesaron hasta el 15 de enero de este año. La inclusión de estos datos permitirá a la ONPE depurar el padrón y minimizar el riesgo de desinformación o noticias falsas relacionadas con los votantes.

El procedimiento de actualización se realiza en un contexto de vigilancia y control, en el que la ONPE y el Reniec coordinan la entrega y uso de la información para garantizar que los materiales y listados electorales reflejen la realidad de la ciudadanía habilitada para sufragar.

Según explicó la administración del Reniec, el objetivo es que los miembros de mesa cuenten con datos precisos y actualizados, y que la elaboración de actas y materiales de votación se base en información verificada.

Proceso para registrar defunciones

El trámite para inscribir una defunción en el Reniec implica que los familiares presenten el certificado de defunción emitido por un médico y el Documento Nacional de Identidad (DNI) del declarante en una oficina del organismo o en el Registro Civil municipal.

Este procedimiento es gratuito y forma parte de los esfuerzos por mantener un registro electoral transparente. La actualización periódica de la base de datos es clave para evitar irregularidades en la jornada electoral.

La ONPE utilizará la información remitida por el Reniec para excluir a los ciudadanos fallecidos del proceso de selección de miembros de mesa y de la impresión de materiales electorales.

Dentro de las competencias de la oficina electoral, este paso es considerado fundamental para asegurar la transparencia y la equidad en la organización de las mesas de sufragio.

Según la normativa vigente, el sorteo de miembros de mesa se realiza con base en criterios estrictos que excluyen a quienes hayan fallecido, así como a personas con impedimentos legales, autoridades políticas, candidatos y funcionarios electorales.

La entrega de la lista de fallecidos no será un hecho aislado. El Reniec tiene programadas al menos tres actualizaciones adicionales, en las que se informará sobre nuevas defunciones inscritas tras el cierre del padrón, así como sobre ciudadanos que alcancen la mayoría de edad y actualicen su fotografía o dirección en el DNI antes del 12 de abril.

Esta dinámica de actualización continua busca que el padrón electoral refleje con la mayor precisión posible la realidad demográfica del país en el momento de las elecciones.

Organización del proceso electoral

La ONPE realizó el 23 de enero una selección preliminar de 25 ciudadanos por cada una de las 92.766 mesas de sufragio previstas para las Elecciones Generales 2026.

Este grupo servirá de base para el sorteo de titulares y suplentes, quienes serán responsables de la instalación y cierre de las urnas el día de la votación.

Los criterios de selección priorizan a personas con grado de instrucción, sin discapacidad y sin experiencia reciente como miembros de mesa, en cumplimiento del artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones.