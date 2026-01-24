ONPE realizó selección previa de candidatos de miembros de mesa: ¿Cuándo se conocerá la lista oficial?

El procedimiento se llevó a cabo en la sede central, bajo supervisión de representantes del JNE y Reniec, utilizando herramientas informáticas para garantizar imparcialidad en la elección - Créditos: Andina.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó una etapa clave en la preparación de las elecciones generales 2026. El viernes 23 de enero se llevó a cabo la selección preliminar de 25 personas para cada una de las 92.766 mesas de sufragio que funcionarán en la próxima cita nacional.

Este procedimiento, realizado en la sede central del organismo, contó con la presencia de delegados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

De esa manera, el grupo seleccionado servirá como base para el sorteo de titulares y suplentes, el cual se realizará el 29 de enero. Luego, se publicará la lista oficial de quienes tendrán la responsabilidad de liderar la instalación, organización y cierre de las urnas en cada mesa de votación.

¿Cómo fue el proceso de selección?

La elaboración de la lista se apoyó en sistemas informáticos y priorizó, por criterios de idoneidad, a ciudadanos con mayor nivel educativo, ausencia de discapacidad y sin experiencia reciente como miembros de mesa.

El grupo conformado será la base para el sorteo de miembros titulares y suplentes, cuya lista oficial se publicará tras el sorteo programado para el 29 de enero - Créditos: Andina.

Todo el procedimiento responde a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones, con el propósito de asegurar condiciones equitativas y confiables en el desarrollo del sufragio.

Exclusiones y criterios

No todos los ciudadanos formaron parte de la selección. La normativa vigente dispone la exclusión de quienes enfrenten impedimentos legales, como candidatos, personeros o autoridades políticas.

También se descartó a miembros activos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional involucrados en tareas electorales, así como a integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y personal del Ministerio Público asignado a labores preventivas o de investigación durante los comicios.

ONPE realizó selección preliminar de candidatos de miembros de mesa - Créditos: Andina.

El listado se depuró además con información de fallecidos remitida por el Reniec y excluyó a quienes hayan ejercido de titulares o suplentes en dos o más procesos electorales durante los últimos cinco años.

Los sorteados asumirán la máxima autoridad en sus mesas el domingo 12 de abril de 2026 con la tarea de garantizar la apertura a las 7:00 y la clausura a las 17:00, así como la correcta ejecución del escrutinio y la transparencia de los resultados.

¿Cuál será el pago para los miembros de mesa?

Las personas que sean designadas como responsables en las mesas de sufragio recibirán una retribución equivalente al 3% de una UIT, es decir, se les pagará S/165.

Como es habitual, este pago se otorga como reconocimiento por cumplir con el deber cívico durante el proceso electoral. Además, se suma el derecho a gozar de un día de descanso remunerado en el trabajo, conforme lo estipula la normativa vigente.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) resaltó la relevancia del rol asignado a estas personas, ya que su desempeño resulta clave para garantizar la integridad, orden y validez de la jornada electoral. Por tal motivo, deberán asistir a una instrucción breve, con una duración de entre 90 minutos y dos horas, donde recibirán información sobre el armado de la mesa, el registro de los sufragios y la correcta elaboración de las actas.