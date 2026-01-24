Gabriel Calvo acusa a Carlos Zambrano de conductas reiteradas hacia su amiga: “Le escribiste 15 veces, tengo pruebas”

Gabriel Calvo hace grave acusación contra Carlos Zambrano. La Roro Network

El caso que involucra a Carlos Zambrano sigue sumando capítulos tras la denuncia por presunto abuso sexual. En las últimas horas, el actor Gabriel Calvo aseguró durante una aparición en el canal de streaming La Roro Network que el futbolista mantuvo una conducta reiterada hacia una amiga suya. Según explicó el actor, Zambrano habría enviado al menos quince mensajes con invitaciones explícitas para que la joven acudiera a su vivienda.

“El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”, declaró Calvo.

Gabriel Calvo hace grave acusación contra Carlos Zambrano.

La denuncia pública de Gabriel Calvo se produce en un contexto de alta tensión para el entorno de Zambrano, quien permanece separado de manera indefinida del club Alianza Lima tras la denuncia formal presentada por una joven argentina. El actor fue enfático al asegurar que cuenta con las pruebas necesarias para respaldar sus afirmaciones y desafió al futbolista a desmentirlo. “Y cuando quieras desmentirlo Zambrano, tengo todas las pruebas. Como 15 veces le has escrito para decirle: ‘Oye vente a mi casa’, insistiendo, insistiendo e insistiendo”, advirtió Calvo frente a cámaras.

Las situación cobró notoriedad cuando la joven denunciante, de nacionalidad argentina, presentó una acusación formal por presunto abuso sexual, lo que derivó en la inmediata reacción de Alianza Lima y la separación del jugador mientras avanzan las investigaciones. Otros futbolistas como Sergio Peña y Miguel Trauco también han sido señalados en el marco de la denuncia.

Jugadores de Alianza Lima acusados de violación sexual. | Fotocomposición

El testimonio de Calvo añade un nuevo elemento a la controversia al presentar un patrón de comportamiento, según sus palabras, “insistente y reiterado” por parte del futbolista. El actor sostiene que puede demostrar cada uno de los mensajes enviados a su amiga, y mostró su disposición a exhibirlos públicamente si Zambrano niega los hechos. Hasta el momento, el jugador no ha emitido una respuesta específica a estas declaraciones, aunque su entorno se mantiene en silencio mientras avanza el proceso judicial.

Reacción de la esposa d Carlos Zambrano

En medio de la controversia, la familia de Carlos Zambrano también ha decidido tomar distancia de la exposición pública. Marcia Succar, esposa del futbolista, optó por cambiar a privado todos sus perfiles en redes sociales, una medida que fue interpretada como una respuesta directa a la presión mediática y los comentarios generados por el caso. Succar, usualmente activa en plataformas como Instagram y TikTok, dejó de compartir contenido en los días posteriores a la denuncia.

El manejo de la información y los testimonios públicos ha sido seguido de cerca tanto por medios nacionales como internacionales. La repercusión mediática del caso involucra a uno de los defensores más experimentados del fútbol peruano, con trayectoria en clubes internacionales y la selección nacional. Alianza Lima, que comunicó oficialmente la separación de Zambrano, enfrenta ahora la presión de la opinión pública y la expectativa respecto a los siguientes pasos del proceso.

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual.

La investigación judicial sigue su curso y se prevé que en las próximas semanas puedan conocerse avances sobre la denuncia contra Carlos Zambrano. El entorno del futbolista, en tanto, permanece sin hacer declaraciones ante los señalamientos de Calvo y otros testigos.

Carlos Zambrano niega acusación por abuso sexual

Carlos Zambrano, defensor de Alianza Lima, se pronunció públicamente tras la denuncia por presunto abuso sexual presentada por una joven argentina en Uruguay. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el futbolista negó de manera contundente las imputaciones y expresó su confianza en el proceso judicial. “Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente”, señaló.

Carlos Zambrano niega acusación por abuso sexual.

Zambrano sostuvo que la difusión de versiones parciales ha generado un fuerte perjuicio personal y profesional, y reafirmó su rechazo a cualquier forma de violencia contra la mujer. El jugador resaltó su intención de colaborar con la justicia, asegurando que está a disposición de las autoridades para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el hotel de concentración del club en Montevideo.

El defensor explicó que priorizó la reserva hasta conocer formalmente la denuncia y pidió consideración hacia todas las personas involucradas. Zambrano agradeció el apoyo de su familia y entorno cercano, y manifestó estar tranquilo, confiando en que la justicia actuará con objetividad y apego al derecho.